Chirurgický systém Sentire® získal schválení CE (MDR), společnost Cornerstone Robotics vstupuje do nové éry globální expanze
May 25, 2026, 10:07 ET
HONGKONG, 25. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Cornerstone Robotics („CSR"), přední světový inovátor v oblasti chirurgické robotiky se sídlem v Hongkongu v Číně, s potěšením oznamuje, že její endoskopický chirurgický systém Sentire® (dále jen „chirurgický systém Sentire®") oficiálně získal certifikaci CE Evropské unie podle nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR), která pokrývá minimálně invazivní chirurgické zákroky v oblastech všeobecné chirurgie, gynekologie, hrudní chirurgie a urologie. Tento milník tak oficiálně umožňuje chirurgickému systému Sentire® vstup na evropské trhy.
Získání regulačního schválení a klinického ověření
Chirurgický systém Sentire® je špičková robotická chirurgická platforma, která spojuje klinické pracovní postupy s integrovanými inženýrskými, softwarovými a zobrazovacími technologiemi. Získání certifikace CE potvrzuje, že jeho bezpečnost, účinnost a systém řízení kvality plně vyhovují přísným evropským regulačním normám, a systém je nyní připraven sloužit lékařům a pacientům na celém světě.
Společnost si brzy vybudovala pozici ve Velké Británii. Od roku 2025 spolupracuje CSR s Fakultním nemocničním ústavem Národní zdravotní služby v Portsmouthu (PHU) na provádění plně vyhovujícího klinického výzkumu chirurgického systému Sentire® a postupně shromažďuje reálná klinická data na podporu výzkumu založeného na důkazech, vývoje školicích protokolů a klinického zavádění. K dnešnímu dni byl chirurgický systém Sentire® použit při provedení četných komplexních zákroků ve Velké Británii, a to v klíčových oborech, jako jsou urologie, gynekologie a chirurgie horní a dolní části gastrointestinálního traktu. Výzkum dosáhl požadovaných výsledků u pacientů a lékaři byli s výkonem systému velmi spokojeni.
Posilování globální přítomnosti prostřednictvím lokalizovaných služeb
Od svého založení se společnost CSR řídí přístupem „mysli globálně, jednej lokálně" – sleduje globální strategii, kterou naplňují místní lékaři a pacienti. V Evropě CSR v roce 2025 oficiálně založila svou britskou dceřinou společnost a zahájila poskytování komplexních služeb zahrnujících odborné školení, klinickou technickou podporu a poprodejní servis. Společnost již ve Velké Británii uspořádala několik školení, která pomohla klinickým týmům rychle získat dovednosti a jistotu při práci s chirurgickým systémem Sentire®, čímž položila pevný základ pro rozsáhlé komerční zavedení.
Komplexní interní výzkum a vývoj a vertikální integrace: základ pro vysoce kvalitní globální expanzi
Komplexní interní výzkum a vývoj společnosti CSR a vertikálně integrovaný model jsou základem její konkurenční výhody a globální strategie růstu. Vysoká úroveň technologické integrace společnosti nejen podporuje silný klinický výkon, odolnost dodavatelského řetězce a provozní stabilitu, ale také zvyšuje pružnost a podporuje dlouhodobé inovace.
Profesor Samuel Au, zakladatel a generální ředitel společnosti Cornerstone Robotics, uvedl: „Získání certifikace CE představuje významný milník ve vývoji společnosti Cornerstone Robotics od technologického inovátora ke globálnímu poskytovateli klinických řešení. Od našeho prvního klinického výzkumu v britském Portsmouthu až po získání evropského regulačního schválení odráží každý krok na této cestě náš závazek k vlastním inovacím, špičkové kvalitě produktů a klinické hodnotě. Do budoucna budeme pokračovat v expanzi na klíčové globální trhy a navazovat partnerství s předními zdravotnickými institucemi, abychom přinesli vysoce kvalitní chirurgická robotická řešení více lékařům a pacientům na celém světě."
Certifikace CE představuje významný milník v expanzi společnosti Cornerstone Robotics na evropský trh a v širší cestě ke globální komercializaci. V listopadu 2025 společnost úspěšně dokončila kolo financování s mimořádnou poptávkou v hodnotě přibližně 200 milionů USD, což podtrhuje silnou důvěru předních mezinárodních investorů v její dlouhodobý růstový potenciál a globální obchodní schopnosti. Díky vlastním technologickým inovacím a silným strategickým zdrojům má společnost Cornerstone Robotics dobrou pozici k urychlení globálního zavádění vysoce kvalitních a dostupných chirurgických robotických řešení pro lékaře a pacienty na celém světě.
O společnosti Cornerstone Robotics (CSR)
Cornerstone Robotics (CSR) je inovativní „jednorožec" v oblasti chirurgické robotiky, jehož vizí je prosazovat lékařské inovace pro zdravější svět. Společnost posouvá chirurgickou péči vpřed díky špičkovým robotickým systémům, které celosvětově zvyšují dostupnost a efektivitu kvalitní zdravotní péče. Kromě tří globálních výzkumných a vývojových center a šesti obchodních poboček na celém světě zřídila společnost v Číně výrobní závod o rozloze 30.000 metrů čtverečních. Chirurgický systém Sentire®, vyvinutý výhradně vlastními silami, prošel klinickými zkouškami v různých oborech a získal povolení k uvedení na trh v Číně, Evropské unii a Singapuru, čímž posouvá vysoce kvalitní chirurgickou péči na celosvětovou úroveň.
