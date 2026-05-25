Le système chirurgical Sentire® reçoit l'approbation du marquage CE (MDR), Cornerstone Robotics entre dans une nouvelle ère de son expansion mondiale

HONG KONG, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Cornerstone Robotics (« CSR »), un innovateur mondial de premier plan dans le domaine de la robotique chirurgicale basé à Hong Kong, en Chine, a le plaisir d'annoncer que son système chirurgical endoscopique Sentire® (ci-après « système chirurgical Sentire® ») a officiellement reçu la certification de la marque CE de l'Union européenne en vertu du règlement sur les dispositifs médicaux (MDR), couvrant les procédures chirurgicales minimalement invasives en chirurgie générale, gynécologie, thoracique et urologique. En franchissant cette étape, le système chirurgical Sentire® peut accéder officiellement aux marchés européens.

Obtenir à la fois l'approbation réglementaire et la validation clinique

Le système chirurgical Sentire® est une plateforme robotique chirurgicale haut de gamme qui associe des flux de travail cliniques à des technologies intégrées d'ingénierie, de logiciel et d'imagerie. L'obtention de la certification CE est la garantie que la sécurité, l'efficacité et le système de gestion de la qualité sont pleinement conformes aux normes réglementaires européennes strictes et que la société est désormais en mesure de servir les médecins et les patients du monde entier.

L'entreprise s'est rapidement implantée au Royaume-Uni. CSR collabore depuis 2025 avec Portsmouth Hospitals University NHS Trust (PHU) dans le cadre d'une étude clinique entièrement conforme du système chirurgical Sentire®, accumulant régulièrement des données cliniques réelles pour soutenir la recherche fondée sur des preuves, le développement de protocoles de formation et l'adoption clinique. À ce jour, le système chirurgical Sentire® a été utilisé pour réaliser de nombreuses procédures complexes au Royaume-Uni, dans des spécialités de base telles que l'urologie, la gynécologie et la chirurgie gastro-intestinale supérieure et inférieure. L'étude a produit les résultats escomptés pour les patients et les cliniciens se sont déclarés très satisfaits des performances du système.

Renforcer la présence mondiale grâce à des services localisés

Depuis sa création, CSR a adopté une approche « penser mondialement, agir localement », en poursuivant une stratégie mondiale soutenue par des médecins et des patients locaux. En Europe, CSR a officiellement fondé sa filiale britannique en 2025, initiant une prestation de service unique englobant la formation professionnelle, l'assistance technique clinique et le service après-vente. La société a déjà organisé plusieurs sessions de formation au Royaume-Uni, pour aider les équipes cliniques à acquérir rapidement une compétence et une confiance dans l'utilisation du système chirurgical Sentire®, établissant ainsi une base solide pour un déploiement commercial à grande échelle.

Recherche et développement interne complète et intégration verticale : la base d'une expansion mondiale de haute qualité

Les capacités de recherche et développement internes complètes de CSR et son modèle d'intégration verticale sont à la base de son avantage concurrentiel et de sa stratégie de croissance mondiale. Le haut niveau d'intégration technologique de l'entreprise permet non seulement d'obtenir de bonnes performances cliniques, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et une stabilité opérationnelle, mais aussi d'améliorer l'agilité et de soutenir l'innovation à long terme.

Le professeur Samuel Au, fondateur et PDG de Cornerstone Robotics, a commenté l'événement : « L'obtention de la certification CE marque une étape importante dans l'évolution de Cornerstone Robotics, qui est passé du statut d'innovateur technologique à celui de fournisseur de solutions cliniques globales. Depuis notre première étude clinique à Portsmouth, au Royaume-Uni, jusqu'à l'obtention de l'autorisation réglementaire européenne, chaque étape de notre parcours reflète notre engagement en faveur de l'innovation exclusive, de l'excellence des produits et de la valeur clinique. Nous allons continuer notre développement sur les principaux marchés mondiaux et l'établissement de partenariats avec des institutions médicales de premier plan afin de proposer des solutions de robotique chirurgicale de haute qualité à un plus grand nombre de médecins et de patients dans le monde entier. »

La certification CE marque une étape importante dans l'expansion de Cornerstone Robotics sur le marché européen et dans son parcours de commercialisation à l'échelle mondiale. En novembre 2025, l'entreprise a bouclé un tour de table sursouscrit d'environ 200 millions de dollars américains, ce qui témoigne de la confiance des principaux investisseurs internationaux dans son potentiel de croissance à long terme et dans ses capacités commerciales mondiales. Soutenue par une innovation technologique exclusive et des ressources stratégiques solides, Cornerstone Robotics est bien positionnée pour accélérer l'adoption mondiale de solutions robotiques chirurgicales accessibles et de haute qualité pour les médecins et les patients du monde entier.

À propos de Cornerstone Robotics (CSR)

Cornerstone Robotics (CSR) est une licorne innovante dans le domaine de la robotique chirurgicale, animée par la vision d'innovations médicales de premier plan pour un monde plus sain. La société fait progresser les soins chirurgicaux grâce à des systèmes robotiques de pointe qui rendent les soins de santé de haute qualité plus accessibles et plus efficaces à l'échelle mondiale. Avec trois centres mondiaux de Recherche et développement et six centres d'affaires dans le monde, l'entreprise a établi un site de production de 30 000 mètres carrés en Chine. Entièrement développé en interne, le système chirurgical Sentire® a fait l'objet d'essais cliniques multi-spécialités et a reçu l'autorisation de commercialisation en Chine, dans l'Union européenne et à Singapour, faisant ainsi progresser les soins chirurgicaux de haute qualité dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : https://en.csrbtx.com/

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