UN NOUVEAU LOOK AUDACIEUX, UNE NOUVELLE HUMEUR PLUS LUMINEUSE : MIRINDA® LANCE UNE PLATEFORME "SMILE PLEASE" À L'ÉCHELLE MONDIALE

Aujourd'hui, la vie est trépidante et stressante, et les gens oublient souvent de profiter des petits moments de bonheur qui les entourent. Mais le sourire est un super pouvoir - il peut instantanément remonter le moral et inciter les autres à sourire aussi. C'est là que Mirinda intervient. Avec sa saveur acidulée et rafraîchissante, Mirinda vous invite à voir le bon côté de la vie et à sourire.

Débordant d'énergie rétro-moderne et conçu en pensant à la génération Z, le nouveau look - développé en interne par l'équipe de design et d'innovation de PepsiCo - reflète une façon expressive, contemporaine et émotionnelle pour les consommateurs de se connecter à la marque. Elle adopte une typographie audacieuse et la palette de couleurs emblématique de Mirinda, tandis que des formes de fruits vibrantes et plus grandes que nature couronnent chaque boîte et chaque étiquette. Construites à partir de demi-cercles, les formes font écho à l'élévation d'un sourire et établissent un langage visuel unique pour toutes les variantes.

S'inspirant de l'héritage de la marque, le logo a été réimaginé avec une énergie fraîche et jeune. Les tons saturés et les compositions très contrastées mettent en valeur chaque saveur tout en restant fidèles à la personnalité audacieuse et à l'esprit optimiste de Mirinda.

Eugene Willemsen, directeur général des boissons internationales chez PepsiCo, a déclaré : "Mirinda a toujours été synonyme d'expression personnelle originale, et nous donnons aujourd'hui vie à cet esprit par le biais d'un mouvement mondial qui se veut frais, ludique et pertinent. Dans un monde où les journées sont bien remplies et le bruit incessant, une simple raison de sourire peut parfois faire du bien. Grâce à notre nouvelle identité visuelle et à notre plateforme Smile Please, nous vous invitons à faire une pause, à vous rafraîchir et à choisir un moment de joie".

Dans le cadre de la plateforme "Smile Please", Mirinda lance "Smile Chain", une activité numérique dirigée par des influenceurs et conçue pour déclencher une réaction en chaîne de positivité. Surveillez-la et rejoignez la "chaîne du sourire" au fur et à mesure du déroulement de la campagne.

La plateforme "Smile Please" commencera à être déployée sur les marchés internationaux de Mirinda à partir d'aujourd'hui, avec des activations sur en Inde, au Pakistan, en Chine et en Ouganda, puis au Vietnam et sur les marchés d'Europe et du Moyen-Orient.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo a généré un chiffre d'affaires net de près de 94 milliards de dollars en 2025, grâce à un portefeuille complémentaire de boissons et d'aliments pratiques qui

Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de produits de PepsiCo comprend une large gamme d'aliments et de boissons agréables, y compris de nombreuses marques emblématiques dont les ventes au détail annuelles sont estimées à plus d'un milliard de dollars chacune.

La vision de PepsiCo est d'être le leader mondial des boissons et des aliments pratiques en gagnant avec pep+ (PepsiCo Positive). pep+ est notre transformation stratégique de bout en bout qui place la durabilité au centre de notre stratégie d'entreprise, cherchant à stimuler la croissance et à construire un avenir plus fort et plus résilient pour PepsiCo et les communautés où nous opérons. Pour plus d'informations, visitez le site www.pepsico.com, et suivez sur X (Twitter), Instagram, Facebook, et LinkedIn @PepsiCo.

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