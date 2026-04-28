एक नया और आकर्षक रूप, एक नया और उज्ज्वल माहौल: MIRINDA® ने वैश्विक स्तर पर "SMILE PLEASE" प्लेटफ़ार्म लॉन्च किया

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PepsiCo

28 Apr, 2026, 13:30 IST

#SmilePlease वैश्विक प्लेटफ़ार्म और ताजी वैश्विक विजुअल पहचान एक सकारात्मक दृष्टिकोण और खुशी के सहज क्षणों को प्रोत्साहित तथा बोल्ड, स्वादिष्ट मनोरंजन के लिए Mirinda® की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

पर्चेस, न्यूयॉर्क, 28 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- आज, Mirinda® ने एक नई ब्रांड विज़ुअल पहचान के साथ एक शक्तिशाली नया वैश्विक प्लेटफ़ार्म 'Smile Please' लॉन्च किया है। यह मनोरंजक और प्रभावशाली अभियान दैनिक जीवन को रोशन करने, खुशी जगाने और पहली नज़र में ही चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तैयार किया गया है।  

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आजकल का जीवन व्यस्त और तनावपूर्ण लगता है, और लोग अक्सर अपने आसपास के छोटे-छोटे सुखद पलों का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन मुस्कान एक महाशक्ति है - यह पल भर में मनोभाव को बेहतर बनाने के साथ-साथ दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर सकती है। यहीं पर Mirinda की भूमिका शुरू होती है। अपने चटपटे और ताजगी भरे स्वाद के साथ, Mirinda आपको जीवन के उज्ज्वल पक्ष को देखने और मुस्कुराने के लिए आमंत्रित करती है।

PepsiCo Design और Innovation टीम द्वारा इन-हाउस विकसित किया गया रेट्रो-मॉडर्न ऊर्जा से भरपूर और Gen Z को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया, यह नया रूप उपभोक्ताओं को ब्रांड से जुड़ने का एक अर्थपूर्ण, समकालीन और भावनात्मक रूप से प्रेरित तरीका दर्शाता है। इसमें बोल्ड टाइपोग्राफी और प्रतिष्ठित Mirinda कलर पैलेट का उपयोग किया गया है, और जीवंत, विशालकाय फलों की आकृतियाँ प्रत्येक कैन और लेबल को सुशोभित करती हैं। अर्धवृत्तों से निर्मित ये आकृतियाँ मुस्कान के उत्थान को प्रतिध्वनित करती हैं और विभिन्न रूपों में एक अचूक विजुअल भाषा स्थापित करती हैं।

ब्रांड की विरासत से प्रेरणा लेते हुए, इस लोगो को नई, युवा ऊर्जा के साथ दोबारा डिज़ाइन किया गया है। गहरे रंग और उच्च-तुलनात्मक रचनाएँ Mirinda के साहसी व्यक्तित्व और आशावादी भावना के अनुरूप रहते हुए प्रत्येक स्वाद को उजागर करती हैं।

PepsiCo में अंतर्राष्ट्रीय पेय पदार्थों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Eugene Willemsen ने टिप्पणी की: "Mirinda ने सदैव ही मौलिक आत्म-अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया है, और अब हम उस भावना को एक ताज़ा, चंचल और प्रासंगिक लगने वाले वैश्विक अभियान के माध्यम से जीवंत कर रहे हैं। व्यस्त दिनचर्या और अनवरत शोरगुल की दुनिया में, कभी-कभी मुस्कुराने का एक साधारण सा कारण भी बहुत महत्व रखता है। अपनी नई विजुअल पहचान और 'Smile Please' प्लेटफ़ार्म के माध्यम से, हम आपको कुछ पल रुकने, तरोताजा होने और खुशी का एक क्षण चुनने के लिए आमंत्रित करते हैं।"

'Smile Please' प्लेटफ़ार्म के तहत, प्रभावशाली लोगों के नेतृत्व में Mirinda सकारात्मकता की एक चेन प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रभावशाली डिजिटल गतिविधि 'Smile Chain' लॉन्च कर रहा है। इस पर नज़र रखें और अभियान के आगे बढ़ने के साथ ही 'Smile Chain' के साथ जुड़ें।

'Smile Please' प्लेटफ़ार्म आज से Mirinda के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शुरू हो जाएगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और युगांडा के बाजारों के बाद वियतनाम के साथ-साथ पूरे यूरोप और मध्य पूर्व के बाजारों में भी यह सक्रिय हो जाएगा।

PepsiCo का परिचय

पूरे विश्व के 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में उपभोक्ता प्रतिदिन एक बिलियन से अधिक बार PepsiCo के उत्पादों का आनंद लेते हैं। PepsiCo ने 2025 में पेय पदार्थों और सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के पूरक पोर्टफ़ोलियो द्वारा संचालित लगभग $94 बिलियन का शुद्ध राजस्व अर्जित किया था, जिसमें

Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, और SodaStream शामिल थे। PepsiCo के उत्पाद पोर्टफ़ोलियो में कई प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य और पेय पदार्थों के साथ-साथ कई प्रतिष्ठित ब्रांड भी शामिल हैं, जिनकी अनुमानित वार्षिक रिटेल बिक्री $1 बिलियन से अधिक है।

PepsiCo की वह दूरदर्शिता हमारी मार्गदर्शक है जिसके तहत हम pep+ (PepsiCo Positive) के साथ सफलता प्राप्त करते हुए पेय पदार्थों और सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनना चाहते हैं। स्थिरता को हमारी व्यावसायिक रणनीति के केंद्र में रखने वाली pep+ हमारी रणनीतिक संपूर्ण परिवर्तन प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य विकास को गति देना और PepsiCo तथा हमारे कार्यक्षेत्रों के समुदायों के लिए एक मजबूत, अधिक लचीला भविष्य का निर्माण करना है। अधिक जानकारी के लिए, www.pepsico.com पर जाएं, और X (Twitter), Instagram, Facebook, और LinkedIn @PepsiCo पर अनुसरण करें।

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