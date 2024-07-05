هايسنس تحسّن تجربة مشاهدة UEFA EURO 2024™ مع تقنية تلفزيون ULED 100 بوصة

كينغداو ، الصين , 5 يوليو 2024 /PRNewswire/ - تأخذ شركة هايسنس ، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية ، تجارب مشاهدة كرة القدم في بطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™) إلى مستويات جديدة مثيرة مع تقنية عرض أجهزة تلفزيون "يو إل إي دي" (ULED) 100 بوصة.

Hisense brings consumers into the 100-inch TV era Hisense ULED Mini-LED TV Lineup

احتلت شركة هايسنس المرتبة الأولى عالمياً لأجهزة التلفزيون 100 بوصة في عام 2023 والربع الأول من عام 2024 ، وبصفتها شريكًا رسميًا لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™) ، تجلب المستهلكين إلى عصر التلفزيون 100 بوصة ، وتوفر تجربة مشاهدة كرة القدم على نطاق واسع بأكبر حجم من أجهزة التلفزيون بتقنية "إل إي دي" (LED) في الصناعة.

يمكن للمستهلكين الوصول إلى تجارب مشاهدة ألعاب غامرة بحجم 100 بوصة من خلال خطوط منتجات تلفزيونات هايسنس المتعددة ، والتي تقدم أحدث التقنيات في الصورة والصوت. ادخل تجربة مشاهدة شاشة ثلاثية الأرقام مع كل الثقة التي توفرها علامة تجارية عالمية. تلفزيونات هايسنس 100 بوصة مجرّبة ومختبرة في السوق وتوفر تكنولوجيا عرض مثالية لأي مسافة مشاهدة.

تُعرض الصور النابضة بالحياة بواسطة تقنيات "إل إي دي" (LED) الحديثة لإدارة الألوان والتحكم في إضاءة الخلفية من هايسنس. يرفع محرك "هايسنس هاي فيو" (Hisense Hi-View Engine) جودة الصورة الشاملة من خلال ألوان أصلية، وتباين رائع ، وحركة واضحة ، وتفاصيل متميزة. تمنحك ألوان النقاط الكميّة صورة أكثر واقعية، مع أكثر من مليار لون تضيف الثراء والعمق. يضمن ما يصل إلى 40,000 صفًا كاملاً من الإعتام المحلي وما يصل إلى 10,000 نيت من ذروة السطوع عرض أفضل صورة ، من الصور الأكثر إظلامًا إلى الصور البيضاء الأكثر إشراقاً.

تلقى تلفزيونات "إل إي دي" (LED) من هايسنس إشادة النقاد لجودتها الاستثنائية للصورة والصوت ، حيث فازت بجوائز مثل جوائز "سي إي إس إنوفيشن أوواردس" للابتكار (CES Innovation Awards) وجائزة "دليل توم لاختيار المحرر" (Tom's Guide Editor's Choice Award). وتوصي وسائل الإعلام الكبرى بها أيضًا ، حيث تصفها مجلة "بي ماج" (PC Mag) بأنها "أفضل اختيار للقيمة والأداء" ، ويحتفي موقع "ديجيتال ترندس" للتوجهات الرقمية (Digital Trends) بـ "عامل الإبهار والتأثير البصري" ، ويحتفي موقع ريتنجس (Rtings) بـ "ضبابية حركة منخفضة للغاية".

من خلال الكشف عن شاشة جديدة كبيرة الحجم تتجاوز أحجام الشاشة التقليدية ، تعرض أجهزة تلفزيون هايسنس 100 بوصة رحلة الابتكار التي استمرت 55 عامًا للشركة. ويجسد شعار الشركة "هايسنس، أكثر من مجرد علامة تجارية"، تفانيها في تقديم التكنولوجيا الحديثة لتوفير أنماط حياة استثنائية.

نبذة عن هايسنس

تعتبر هايسنس إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة "يويفا يورو 2024" (UEFA EURO 2024™). وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وحققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2454391/Hisense_brings_consumers_100_inch_TV_era.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2454392/Hisense_ULED_Mini_LED_TV_Lineup.jpg