A Hisense eleva as experiências de visualização da UEFA EURO 2024™ com a tecnologia da TV ULED de 100 polegadas

QINGDAO, China, 5 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, líder global em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, está levando as experiências de assistir ao futebol da UEFA EURO 2024™ a novos níveis emocionantes com a tecnologia de exibição da TV ULED de 100 polegadas.

A Hisense chegou à posição nº 1 no mundo em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024 e, como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, está trazendo os consumidores para a era da TV de 100 polegadas, permitindo assistir ao futebol em larga escala com as maiores TVs de LED do setor.

A Hisense traz os consumidores para a era da TV de 100 polegadas (PRNewsfoto/Hisense) Linha de TVs Hisense Mini-LED ULED (PRNewsfoto/Hisense)

Os consumidores podem ter acesso a experiências imersivas de assistir a jogos em 100 polegadas em várias linhas de produtos de TV Hisense, que oferecem as mais recentes tecnologias de imagem e áudio. Passe a ter uma experiência de visualização em uma tela de três dígitos com toda a segurança de uma marca global. As TVs de 100 polegadas da Hisense são testadas pelo mercado com tecnologia de display aperfeiçoada para qualquer distância de visualização.

Imagens realistas são geradas pelas tecnologias de gerenciamento de cores e controle de luz de fundo em LED de última geração da Hisense. O Hi-View Engine da Hisense aumenta a qualidade geral da imagem com coloração autêntica, contraste brilhante, movimento nítido e detalhes distintos. A Quantum Dot Colour cria uma imagem ainda mais realista com bilhões de cores, acrescentando riqueza e profundidade. Até 40.000 de Full Array Local Dimming e brilho de pico até 10.000 nits garantem a melhor imagem, desde os escuros mais escuros até os brancos mais brancos.

As TVs ULED da Hisense são aclamadas pela crítica por sua qualidade excepcional de imagem e som, ganhando prêmios como o CES Innovation Awards e o Tom's Guide Editor's Choice Award. Os principais meios de comunicação também os recomendam, com a PC Mag a reconhecendo como "a Melhor Escolha para Valor e Desempenho", a Digital Trends enaltecendo "sua capacidade de impressionar e seu impacto visual" e a Rtings elogiando seu "mínimo desfoque de movimento".

Revelando um novo monitor em larga escala que vai além das telas tradicionais, as televisões de 100 polegadas da Hisense mostram a jornada de inovação de 55 anos da empresa. Seu slogan, "Hisense, Mais que uma Marca", simboliza uma dedicação à tecnologia de ponta para estilos de vida excepcionais.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454503/Hisense_brings_consumers_100_inch_TV_era.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454504/Hisense_ULED_Mini_LED_TV_Lineup.jpg

FONTE Hisense