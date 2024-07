Hisense optimise les expériences de visionnage de l'UEFA EURO 2024™ avec la technologie des téléviseurs ULED 100 pouces

QINGDAO, Chine, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, chef de file mondial de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, porte les expériences de visionnage de l'UEFA EURO 2024™ vers de nouveaux sommets avec la technologie d'écran ULED 100 pouces.

Hisense s'est classé n°1 mondial des téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024 et, en tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™, fait entrer les consommateurs dans l'ère des téléviseurs 100 pouces, offrant un visionnage du football avec la plus grande taille de TV LED de l'industrie.

Hisense brings consumers into the 100-inch TV era Hisense ULED Mini-LED TV Lineup

Les consommateurs peuvent accéder à des expériences immersives de 100 pouces grâce à plusieurs gammes de téléviseurs Hisense, qui offrent les toutes dernières technologies en matière d'audiovisuel. Entrez dans une expérience de visualisation sur un écran à trois chiffres avec toute la tranquillité d'esprit procurée par une marque mondiale. Les téléviseurs 100 pouces Hisense ont fait leurs preuves sur le marché avec une technologie d'affichage perfectionnée pour toutes les distances de visionnage.

Des images réalistes sont fournies par les technologies de pointe de Hisense en matière de contrôle du rétroéclairage LED et de gestion des couleurs. Le moteur Hisense Hi-View améliore la qualité globale de l'image grâce à des couleurs authentiques, un contraste cristallin, des mouvements clairs et un niveau élevé de détail. La technologie Quantum Dot Colour crée une image encore plus réaliste, avec plus d'un milliard de couleurs, ajoutant ainsi de la richesse et de la profondeur. Grâce à 40 000 de FALD et 10 000 nits de luminosité maximale, le téléviseur garantit une image optimale, avec les sombres les plus obscurs et les blancs les plus lumineux.

Les téléviseurs ULED de Hisense sont applaudis par la critique pour leur qualité d'image et de son exceptionnelle, et ont remporté des prix tels que le CES Innovation Awards et le Tom's Guide Editor's Choice Award. Les plus grands médias les recommandent également, PC Mag le qualifiant de « meilleur choix pour son rapport qualité-prix et ses performances », Digital Trends faisant l'éloge de son « facteur d'attraction et de son impact visuel » et Rtings louant son « flou de mouvement minimal ».

Dévoilant une dalle au-delà des tailles traditionnelles, les téléviseurs 100 pouces de Hisense illustrent les 55 années d'innovation de l'entreprise. Le slogan « Hisense, More than a Brand » (Hisense, plus qu'une marque), illustre l'engagement de l'entreprise en faveur d'une technologie de pointe pour une expérience d'exception.

À propos de Hisense

Hisense est un chef de file mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454391/Hisense_brings_consumers_100_inch_TV_era.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454392/Hisense_ULED_Mini_LED_TV_Lineup.jpg