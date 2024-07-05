Hisense делает просмотр UEFA EURO 2024™ более впечатляющим благодаря 100" телевизору ULED

ЦИНДАО, Китай, 5 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой лидер в области потребительской электроники и бытовой техники, выводит просмотр футбольных матчей UEFA EURO 2024™ на новый уровень благодаря 100-дюймовым экранам ULED-телевизоров.

Hisense стал ведущим в мире брендом 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года, и в качестве официального партнера UEFA EURO 2024™ открывает для потребителей эпоху 100-дюймовых телевизоров, обеспечивая масштабный просмотр футбола с помощью самых больших в отрасли светодиодных телевизоров.

Hisense brings consumers into the 100-inch TV era Hisense ULED Mini-LED TV Lineup

Потребители могут получить доступ к просмотру реалистичного изображения матчей на 100-дюймовом экране благодаря нескольким модельным линиям телевизоров Hisense, отличающихся новейшими технологиями формирования изображения и звука. Окунитесь во впечатления от просмотра на экране трехзначного размера с полной уверенностью в глобальном бренде. 100-дюймовые телевизоры Hisense прошли проверку рынка и технология изготовления их экранов была оптимизирована под просмотр с любого расстояния.

Реалистичное изображение формируется с использованием современнейших технологий управления светодиодной подсветкой и цветами компании Hisense. Обработчик Hisense Hi-View повышает общее качество изображения, обеспечивая натуральные цвета, прекрасную контрастность, четкость движения и деталей. Технология Quantum Dot Colour создает еще более реалистичное изображение из более чем миллиарда цветов, повышая их сочность и глубину. До 40 000 зон локального затемнения матричной подсветки и пиковая яркость до 10 000 нит обеспечивают лучшее изображение, от самых темных участков до самых ярких белых.

Телевизоры Hisense ULED получили признание критиков за исключительное качество изображения и звука и удостоены таких наград, как премия за инновации от CES и премия «Выбор редакции» от Tom's Guide. Ведущие СМИ также рекомендуют их: PC Mag называет их «лучшим выбором с учетом ценности и характеристик», Digital Trends хвалит их «мгновенную привлекательность и визуальное воздействие», а Rtings хвалит их «минимальное размытие движущихся объектов».

Представляя новый крупномасштабный дисплей, выходящий за рамки традиционных размеров экрана, 100-дюймовые телевизоры Hisense демонстрируют 55-летний путь новаторства компании. Лозунг компании «Hisense — больше, чем бренд» олицетворяет преданность передовым технологиям для исключительного образа жизни.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2454392/Hisense_ULED_Mini_LED_TV_Lineup.jpg