Stworzona przez Hisense technologia ekranów 100-calowych ULED TV to nowa jakość wrażeń podczas oglądania UEFA EURO 2024™

QINGDAO, Chiny, 5 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, światowy lider branży elektroniki użytkowej oraz sprzętu RTV i AGD, wnosi zupełnie nową jakość w oglądanie piłki nożnej na ekranach telewizorów podczas UEFA EURO 2024™ dzięki technologii ekranów 100-calowych ULED TV.

Firma Hisense zajęła pierwsze miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów 100-calowych zarówno w 2023 r., jak i I kw. 2024 r., a jako oficjalny sponsor UEFA EURO 2024™ wprowadza właśnie konsumentów w erę 100-calowych telewizorów, z aktualnie największymi w branży ekranami LED.

Hisense brings consumers into the 100-inch TV era Hisense ULED Mini-LED TV Lineup

Producent posiada zróżnicowaną ofertę telewizorów 100-calowych odznaczających się najnowszymi technologiami audio-video, które zwiększają immersję podczas oglądania meczów piłki nożnej. Zapraszamy do świata ekranów pokonujących magiczną barierę 100 cali i czerpania satysfakcji z najwyższej jakości obrazu, jaki gwarantuje globalna marka. Telewizory 100-calowe marki Hisense przeszły testy rynkowe i zostały dopracowane tak, by jakość obrazu była optymalna z każdej odległości.

Najnowocześniejsze technologie kontroli podświetlenia i kolorystyki ekranów LED-owych zapewniają wysoce realistyczny obraz, a stworzony przez Hisense silnik High-View podnosi ogólną jakość obrazu dzięki wiernie odwzorowanym barwom, doskonałemu kontrastowi oraz czytelnej dynamice i wysokiej szczegółowości obrazu. Jeszcze większy poziom realizmu zapewnia Quantum Dot Colour z ponad miliardem kolorów, które dodają obrazowi pełni i głębi. Nawet 40 tys. stref dostosowywania podświetlania ekranu w technologii Full Array Local Dimming oraz szczytowa jasność na poziomie 10 tys. nitów zapewniają optymalną jakość obrazu - od najciemniejszej czerni po najjaśniejszą biel.

Telewizory ULED marki Hisense cieszą się uznaniem krytyków, którzy chwalą ich wyjątkową jakość obrazu i dźwięku. Pochwały te znajdują odzwierciedlenie w przyznawanych im wyróżnieniach, takich jak CES Innovation Award czy Tom's Guide Editor's Choice Award. Polecają je również najważniejsze media branżowe - według magazynu PC Mag stanowią one doskonały wybór ze względu na jakość i właściwości użytkowe, portal Digital Trends pochwalił je za czynnik „wow" i efekt wizualny, natomiast w serwisie Rtings podkreślono minimalne rozmycie ruchu.

Telewizory 100-calowe firmy Hisense to kamień milowy w jej 55-letniej historii innowacji oraz historyczny przełom w dziedzinie ekranów wielkoformatowych. Towarzyszące im hasło „Hisense, więcej niż marka" („Hisense, More than a Brand") podkreśla zaangażowanie Hisense w tworzenie najnowocześniejszych technologii będących częścią wyjątkowego stylu życia.

Hisense

Hisense to wiodąca globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej, która jest oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. W 2023 r. i I kw. 2024 Hisense zajęła w rankingu Omdia drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, obejmując pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2454391/Hisense_brings_consumers_100_inch_TV_era.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2454392/Hisense_ULED_Mini_LED_TV_Lineup.jpg