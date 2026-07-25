هندوستان زنك تسجل مستوى قياسيًا لصافي الربح في الربع الأول بقيمة 578 مليون دولار أمريكي، بزيادة 145% على أساس سنوي؛ والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند أعلى مستوى لها على الإطلاق بفضل قوة الإنتاج وانخفاض تكلفة إنتاج الزنك إلى أدنى مستوياتها

أودايبور ومومباي، الهند, 25 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- استهلت هندوستان زنك ليمتد، أكبر منتج متكامل للزنك في العالم ومن بين أكبر 10 منتجين للفضة على مستوى العالم، السنة المالية 2027 بأقوى أداء لها في الربع الأول على الإطلاق. سجلت الشركة أعلى مستوى فصلي للإيرادات التشغيلية على الإطلاق بقيمة 1,453 مليون دولار أمريكي، بزيادة 77% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أعلى مستوى فصلي لها على الإطلاق بقيمة 854 مليون دولار أمريكي، بزيادة 109% على أساس سنوي، كما سجل صافي الربح الفصلي مستوى قياسيًا بلغ 578 مليون دولار أمريكي، بزيادة 145% على أساس سنوي. استند هذا الأداء المالي القوي إلى بلوغ إنتاج المعادن المستخرجة في الربع الأول أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 268 ألف طن، وانخفاض تكلفة إنتاج الزنك الفصلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 851 دولارًا أمريكيًا للطن، ما يعكس استمرار التميز التشغيلي والإدارة المنضبطة للتكاليف وقدرة تنافسية رائدة في القطاع.

حققت هندوستان زنك ربحية قياسية وقدرة قوية على توليد التدفقات النقدية وهوامش ربحية متينة، ما يعزز مكانتها بين منتجي الزنك الأقل تكلفة في العالم ويرسي أساسًا قويًا للنمو طويل الأجل.

عيّن مجلس الإدارة السيد Amarendu Prakash في منصبي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المتفرغ، اعتبارًا من 1 أغسطس 2026. يتمتع هذا القائد المرموق بخبرة تزيد على ثلاثة عقود في قطاع الصلب الهندي، وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في SAIL. تولى السيد Amit Gupta منصب المدير المالي اعتبارًا من 1 يونيو 2026، ويتمتع بخبرة عميقة في التمويل الاستراتيجي وتخصيص رأس المال.

وفي معرض تعليقه على الأداء، قال آرون ميسرا، الرئيس التنفيذي: "لقد استهللنا العام بقوة، إذ بلغ إنتاج المعادن المستخرجة في الربع الأول أعلى مستوى له على الإطلاق عند 268 ألف طن للعام الخامس على التوالي، ما يعكس قوة ما نملكه من أصول عالمية المستوى وتركيزنا الدؤوب على التميز التشغيلي. تواصل مبادرات إزالة الاختناقات التي ننفذها تعزيز إنتاج المعادن المكررة وترسيخ مكانتنا بين منتجي الزنك الأقل تكلفة في العالم. وفي ظل استمرار الطلب على الزنك بفعل البنية التحتية وتحول الطاقة، يظل التزامنا راسخًا بتحقيق النمو المسؤول والقيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا."

ملاحظة:

تُحتسب تكلفة إنتاج الزنك الفصلية باستثناء الإتاوة، وقد بلغت أدنى مستوى لها منذ الانتقال إلى العمليات تحت الأرض

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية 94.58 خلال الربع

نبذة عن هندوستان زنك

هندوستان زنك ليمتد هي أكبر منتج متكامل للزنك في العالم. وصُنفت الشركة بوصفها أكثر شركات المعادن والتعدين استدامة في العالم في تقييم الاستدامة المؤسسية (CSA) لشركة S&P Global لعام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي، كما أنها أول شركة هندية تصبح عضوًا في المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM).