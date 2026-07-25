Hindustan Zinc 公布第一季淨利潤創下 5.78 億美元紀錄，按年上升 145%；強勁產量及歷來最低生產成本推動息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 創歷史新高

印度烏代浦及孟買2026年7月26日 /美通社/ -- 全球最大綜合鋅生產商兼全球十大白銀生產商之一 Hindustan Zinc Limited，以歷來最強勁的第一季業績展開 2027 財年。 公司錄得歷來最佳的季度營運收入，達 14.53 億美元，按年上升 77%；季度息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 亦創歷史新高，達 8.54 億美元，按年增長 109%；季度淨利潤則錄得 5.78 億美元紀錄，按年增幅達 145%。 強穩出眾的財務表現，建基於第一季開採金屬產量達 26.8 萬噸的歷史高峰，以及季度鋅生產成本低見每噸 851 美元的歷來新低，反映其營運精益求精、成本管理一絲不苟，競爭力冠絕同儕。

Hindustan Zinc 締造盈利新高，現金產出強勁，利潤率穩健強韌，不僅鞏固其位居全球最低成本鋅生產商之列，更為可持續的長遠增長奠下雄厚根基。

董事會已任命 Amarendu Prakash 先生出任行政總裁兼全職董事，任期由 2026 年 8 月 1 日開始。 他在印度鋼鐵界歷練超過三十載，領導才能卓著，曾出任 SAIL 的董事長兼常務董事。 Amit Gupta 先生於 2026 年 6 月 1 日起擔任財務總監，他在策略性財務管理及資本配置方面具備豐富的專業知識。

行政總裁 Arun Misra 在評論業績表現時說：「我們本年度開局強勁，連續第五年錄得第一季開採金屬產量達 26.8 萬噸的歷史新高，充分展現我們世界級資產的雄厚實力，以及對卓越營運的不懈追求。 我們的瓶頸消除措施不斷提升精煉金屬產量，亦令我們在全球最低成本鋅生產商行列中的地位更見穩固。 在基礎建設及能源轉型持續帶動鋅需求的環境下，我們一如既往地致力為持份者創造負責任的增長及長遠價值。」

註：

季度鋅生產成本未計入礦區使用費，且是轉為地下開採後的最低水平

本季美元兌印度盧比匯率為 94.58

關於 Hindustan Zinc

Hindustan Zinc Limited 是全球最大的綜合鋅生產商。 公司連續第三年獲 S&P Global CSA 2025 認可為全球最可持續的金屬及採礦企業，也是首間晉身為國際礦業與金屬理事會 (ICMM) 成員的印度公司。

SOURCE Hindustan Zinc