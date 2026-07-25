Hindustan Zinc Báo Cáo Lợi Nhuận Ròng Quý 1 Đạt Mức Kỷ Lục 578 Triệu USD, Tăng 145% so với Cùng Kỳ Năm Ngoái; Chỉ Số EBITDA Cao Nhất Từ Trước Đến Nay nhờ Đẩy Mạnh Sản Xuất và Tối Ưu Chi Phí Sản Xuất

UDAIPUR và MUMBAI, Ấn Độ, ngày 25 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hindustan Zinc Limited, nhà sản xuất kẽm tích hợp lớn nhất thế giới và nằm trong top 10 doanh nghiệp sản xuất bạc toàn cầu, đã khởi động năm tài chính 2027 với hiệu suất kinh doanh quý 1 mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Công ty báo cáo doanh thu kinh doanh theo quý cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.453 triệu USD (tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái). Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (chỉ số EBITDA) hàng quý cũng chạm mốc cao nhất lịch sử với 854 triệu USD (tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái), và lợi nhuận ròng theo quý đạt mức kỷ lục 578 triệu USD (tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái). Kết quả tài chính ấn tượng này được củng cố bởi sản lượng kim loại khai thác trong quý 1 cao kỷ lục 268 nghìn tấn và chi phí sản xuất kẽm hàng quý thấp nhất từ trước đến nay với 851 USD/tấn, phản ánh sự xuất sắc bền vững trong vận hành, quản lý chi phí hiệu quả và lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong ngành.

Nhờ mức lợi nhuận kỷ lục, khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và biên lợi nhuận ổn định, Hindustan Zinc tiếp tục củng cố vị thế là một trong các công ty sản xuất kẽm có chi phí thấp nhất thế giới, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Hội Đồng Quản Trị công ty đã bổ nhiệm ông Amarendu Prakash làm Giám Đốc Điều Hành kiêm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Toàn Thời Gian, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2026. Là một nhà lãnh đạo xuất sắc với hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm trong ngành thép Ấn Độ, ông từng giữ chức Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của tập đoàn SAIL. Ông Amit Gupta tiếp nhận vai trò Giám Đốc Tài Chính kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026, mang đến kinh nghiệm sâu rộng về quản trị tài chính chiến lược và phân bổ vốn.

Nhận xét về kết quả hoạt động, ông Arun Misra, Giám Đốc Điều Hành, cho biết: "Chúng tôi đã khởi đầu năm mới vô cùng ấn tượng với sản lượng kim loại khai thác trong quý 1 cao nhất từ trước đến nay, đạt 268 nghìn tấn trong năm thứ 5 liên tiếp. Thành tích này phản ánh sức mạnh của các tài sản đẳng cấp thế giới của chúng tôi và nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc tối ưu hóa hiệu quả vận hành." Các sáng kiến khai thông điểm nghẽn của chúng tôi tiếp tục nâng cao sản lượng kim loại tinh luyện và củng cố vị thế của chúng tôi là một trong những công ty sản xuất kẽm có chi phí thấp nhất thế giới. Trong bối cảnh nhu cầu về kẽm tiếp tục được thúc đẩy bởi cơ sở hạ tầng và quá trình chuyển dịch năng lượng, chúng tôi cam kết sẽ duy trì đà tăng trưởng có trách nhiệm và mang lại giá trị lâu dài cho các bên liên quan.

Lưu ý:

Chi phí sản xuất kẽm hàng quý không bao gồm thuế tài nguyên và đạt mức thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình khai thác dưới lòng đất

Tỷ giá USD-INR là 94,58 trong quý

Giới thiệu về Hindustan Zinc

Hindustan Zinc Limited là công ty sản xuất kẽm tích hợp lớn nhất thế giới. Công ty đã được S&P Global CSA 2025 công nhận là công ty khai thác và chế biến kim loại bền vững nhất thế giới trong ba năm liên tiếp và là công ty Ấn Độ đầu tiên trở thành thành viên của ICMM.

SOURCE Hindustan Zinc