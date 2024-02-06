يحطم دار سك العملات الملكي الكندي Royal Canadian Mint حاجزًا جديدًا من خلال النقش البارز ذي التصميم الاستثنائي على جانبي العملات الذهبية والفضية YEAR OF THE DRAGON

أوتاوا، أونتاريو، 6 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- قام دار سك العملة الملكي الكندي Royal Canadian Mint بتعزيز مكانته من جديد في عالم النقوش البارزة بشكلٍ ملحوظ؛ حيث أطلق أول عملاته المعدنية مقدمًا تصميمًا استثنائيًا ذا نقش بارز على كل من الوجه الأمامي والخلفي للعملة. تعد العملة المصنوعة من الذهب الخالص بقيمة 350 دولارًا لعام 2024 والعملة المصنوعة من الفضة الخالصة بقيمة 50 دولارًا – Year of the Dragon – أحدث الابتكارات الناتجة عن جهود فريق البحث والتطوير في دار السك الكندية Mint؛ حيث قام الفريق بتعزيز ارتفاع نقش تصميم التنين للفنان Simon Ng إلى ارتفاع مذهل يبلغ 4.7 ملم على الوجه الخلفي، وأيضًا خلق منظرًا لنفس التنين على الوجه الخلفي بتحسين مماثل للنقش على الوجه الأمامي للعملة المعدنية. تعد هذه الأعمال الفنية الرائدة التي تتميز بـ "النقش البارز ذي التصميم الاستثنائي على الجانبين" متاحة اعتبارًا من 6 فبراير 2024.

كما صرحت Marie Lemay، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الملكي الكندي Royal Canadian Mint: "يفتخر دار سك العملة الملكي الكندي Royal Canadian Mint بكونه مبدعًا بشكل دؤوب ولا يكلّ من الابتكار، حيث يعمل باستمرار على رفع مستوى فنون وعلوم تصنيع العملات لإسعاد هواة تجميع العملات، بالإضافة إلى مقدري الفن والثقافة في كندا وحول العالم." "إن إنشاء تصميم مثير على وجهي العملة، وتصميم النقش البارز على كل من الجهتين، هو انتصار فني لموظفينا الموهوبين وإشارة جريئة إلى أن دار السك Mint ملتزم بصناعة منتجات مبتكرة تستمر في إسعاد عملائنا وتثير اهتمامًا جديدًا في علم العملات."

يعد تصميم الجهة الخلفية الذي أبدعه الفنان Simon Ng بمثابة احتفال بسنة التنين الخشبية من خلال النقش البارز ذي التصميم الاستثنائي للتنين، والذي يمثل البرج الخامس في الأبراج الصينية. حيث يُظهر التنين، الذي يُحاط بنمط منحوت بالليزر ليُمثل عنصر الخشب، وهو يتحرك بين السحب في سماء ليلية مضاءة بواسطة القمر، ليظهر ذيل التنين الملتف على شكل رقم الحظ 8. كما يُعرض على الوجه الخلفي نفس المنظر من النقش البارز ذي التصميم الاستثنائي للوجه الأمامي للعملة. يظهر تمثال الملكة Elizabeth الثانية الذي قامت Susanna Blunt بنحته فوق النقش البارز على الوجه الأمامي، بالإضافة إلى جهاز خاص يحتوي على أربع لآلئ ترمز إلى تماثيلها الأربعة المختلفة التي زينت العملات المعدنية الكندية، مع كتابة تاريخي بدء وانتهاء فترة حكمها.

يعد عدد العملة المصنوعة من الذهب الخالص بقيمة 350 دولارًا لعام 2024 – Year of the Dragon – والذي يبلغ وزنها الفعلي 188 غرامًا، محدودًا إلى 108 نموذجًا حول العالم، بينما يصل عدد طبعات العملة المصاحبة المصنوعة من الفضة الخالصة بقيمة 50 دولارًا، والتي يتجاوز وزنها

الـ 100 غرام قليلًا، إلى 5,388 عملة. يمكن طلب هذه المنتجات عن طريق الاتصال بدار سك العملة الملكي الكندي Royal Canadian Mint مباشرةً على الرقم 1871-267-800-1 في كندا، أو 6468-268-800-1 في الولايات المتحدة، أو عبر الموقع الإلكتروني www.mint.ca. وتتوفر أيضًا في متاجر دار سك العملات الملكي الكندي Royal Canadian Mint في أوتاوا ووينيبيغ، وعبر شبكة الوكلاء والموزعين العالمية التابعة لدار السك Mint.

يمكن العثور على صور وفيديو لهذه العملات المبتكرة هنا.

عن Royal Canadian Mint

دار سك العملات الملكي الكندي Royal Canadian Mint هو الشركة الملكية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المتداولة في كندا. يعتبر المصنع واحدًا من أكبر مصانع العملات في العالم وأكثرها تنوعًا، حيث ينتج عملات للإقتناء حائزة على الجوائز، ومنتجات سبائك ذهبية رائدة في السوق، بالإضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية الرفيعة المرموقة في كندا. وبصفتها شركة تكرير للمعادن الثمينة ذات تسليم جيد في لندن وCOMEX، تقدم دار سك العملات Mint مجموعة كاملة من أفضل خدمات تكرير الذهب والفضة. وبوصفها منظمة تسعى جاهدة للعناية بالبيئة، ولخلق أماكن العمل الآمنة والشاملة، وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها، تدمج دار سك العملات Mint الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كل جوانب عملياتها.

للمزيد من المعلومات حول Mint، منتجاتها وخدماتها، قم بزيارة موقع www.mint.ca. تابع Mint على LinkedIn و Facebook و Instagram.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُطلب من وسائل الإعلام التواصل مع: سك العملات الملكي الكندي Royal Canadian Mint، Alex Reeves، المدير الأول، الشؤون العامة، 613-884-637، [email protected]