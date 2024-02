LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE OUVRE DE NOUVEAUX HORIZONS AVEC UN RELIEF EXCEPTIONNEL SUR LES DEUX FACES DE SES PIÈCES EN OR ET EN ARGENT SOULIGNANT L'ANNÉE DU DRAGON

OTTAWA (ONTARIO), 6 février 2024 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne a une fois de plus relevé la barre en matière de relief exceptionnel en lançant ses toutes premières pièces présentant la spectaculaire technologie de relief exceptionnel tant à l'avers qu'au revers. La pièce de 350 $ en or pur et celle de 50 $ en argent fin 2024 – Année du Dragon sont le fruit de la plus récente innovation de l'équipe Recherche‑développement de la Monnaie, qui a rehaussé le relief du motif de dragon créé par l'artiste Simon Ng à une hauteur impressionnante de 4,7 mm au revers et a créé une vue de dos du même dragon sur un avers au relief tout aussi exceptionnel. Ces œuvres d'art révolutionnaires au relief exceptionnel sur les deux faces sont en vente dès aujourd'hui, le 6 février 2024.

« La Monnaie royale canadienne est fière d'être une innovatrice acharnée qui élève continuellement l'art et la science de la fabrication de pièces de monnaie pour le plaisir des collectionneurs et des amateurs d'art et de culture au Canada et partout dans le monde, déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. La création d'une vue de face et de dos d'un motif spectaculaire sur une même pièce, qui plus est en relief exceptionnel sur les deux côtés, est à la fois un triomphe technique de notre personnel talentueux et un signe audacieux que la Monnaie demeure soucieuse de créer des produits novateurs qui continuent de combler sa clientèle et de susciter un intérêt nouveau pour les produits numismatiques. »

Le motif au revers, œuvre de l'artiste Simon Ng, célèbre l'année du Dragon de Bois par un motif élaboré en relief exceptionnel du cinquième signe de l'astrologie chinoise, le Dragon. Ceinturé d'une gravure au laser qui représente l'élément Bois, le Dragon vole parmi les nuages dans un ciel nocturne illuminé par la lune, sa queue s'enroulant pour former le chiffre chanceux huit. L'avers montre l'autre face de cette scène, elle aussi en relief exceptionnel. Surplombant la gravure à l'avers, l'effigie de la reine Elizabeth II selon Susanna Blunt est accompagnée d'une marque spéciale composée de quatre perles et d'une double date, laquelle symbolise les quatre effigies de la Reine ayant orné les pièces canadiennes ainsi que la durée de son règne.

La pièce de 350 $ en or pur 2024 – Année du Dragon a un poids métallique nominal de 188 g et un tirage mondial limité à 108 exemplaires, tandis que la version de 50 $ en argent fin, dont le poids dépasse tout juste 100 g, est tirée à 5 388 exemplaires. Il est possible de commander les pièces auprès de la Monnaie royale canadienne en composant le 1‑800‑267‑1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant au www.monnaie.ca. Elles sont aussi en vente dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg ainsi que par l'intermédiaire du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Des images et vidéos de ces pièces novatrices se trouvent ici.

