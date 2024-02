DIE ROYAL CANADIAN MINT, DAS KÖNIGLICH KANADISCHE MÜNZAMT, BESCHREITET MIT DOPPELSEITIGEN, AUSSERGEWÖHNLICH HOHEN RELIEFS AUF GOLD- UND SILBERMÜNZEN ZUM JAHR DES DRACHEN NEUE WEGE

OTTAWA, Ontario, 6. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint hat die Messlatte in der Welt des Hochreliefs ein weiteres Mal höher gelegt, da sie erstmals Münzen auf den Markt gebracht hat, die sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite ein Design in einem Extraordinarily High Relief (EHR) aufweisen. Die 2024 $350 Pure Gold Coin und die $50 Fine Silver Coin aus dem Jahr 2024 – dem Jahr des Drachen – sind die jüngsten Innovationen des Forschungs- und Entwicklungsteams von Mint, das das Relief des Drachenmotivs des Künstlers Simon Ng auf der Rückseite auf eine beeindruckende Höhe von 4,7 mm erhöht hat und eine Rückansicht desselben Drachens in einem ebenfalls erhöhten Relief auf der Vorderseite geschaffen hat. Diese revolutionären Kunstwerke mit „doppeltem EHR" sind ab dem 6. Februar 2024 erhältlich.

„Die Royal Canadian Mint ist stolz darauf, ein unermüdlicher Innovator zu sein, der die Kunst und Wissenschaft der Münzherstellung zur Freude von Sammlern und Kunst- und Kulturliebhabern in Kanada und auf der ganzen Welt kontinuierlich voranbringt", so Marie Lemay, Vorsitzende und Geschäftsführerin der Royal Canadian Mint. „Um eine Vorder- und Rückseite mit einem dramatischen Design auf der gleichen Münze zu schaffen, und das auch noch in einem extremen Relief auf beiden Seiten, ist sowohl ein technischer Triumph für unsere talentierten Mitarbeiter als auch ein eindeutiges Zeichen für das anhaltende Bestreben der Münzanstalt, innovative Produkte herzustellen, die unsere Kunden begeistern und neues Interesse an der Numismatik wecken."

Das beidseitige Motiv des Künstlers Simon Ng feiert das Jahr des hölzernen Drachens mit einer aufwendigen EHR-Gravur eines Drachens, dem fünften Zeichen des chinesischen Tierkreises. Der Drache wird von einem lasergravierten Muster umrahmt, das das Element Holz darstellt, und bewegt sich zwischen den Wolken eines vom Mond beleuchteten Nachthimmels. Sein Schwanz hat die Form der Glückszahl Acht. Auf der Vorderseite ist eine Rückansicht der gleichen Szene in EHR zu sehen. Über der Gravur auf der Vorderseite ist das Bildnis von Königin Elizabeth II. von Susanna Blunt dargestellt, begleitet von vier Perlen, die ihre vier verschiedenen Abbilder auf den kanadischen Münzen symbolisieren, sowie das doppelte Datum ihrer Regierungszeit.

Die 2024 $350 Pure Gold Coin - Year of the Dragon mit einem Nominalgewicht von 188 g ist auf 108 Exemplare weltweit limitiert, während ihr Pendant aus Feinsilber im Wert von $50 mit einem Gewicht von knapp über 100 g eine Auflage von 5.388 Münzen hat. Sie können diese Produkte direkt bei der Royal Canadian Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellen. Sie sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über das weltweite Händler- und Vertriebsnetzwerk der Münzanstalt erhältlich.

