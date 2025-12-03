يُتيح حل التخزين عالي الكثافة من Infortrend بسعة 90 فتحة التعامل مع تزايد حجم البيانات وتحديات مساحة الرفوف في بيئات المؤسسات المتنوعة

تايبيه، 3 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Infortrend Technology, Inc. (المُدرجة في بورصة تايوان بالرمز: 2495)، الشركة الرائدة في تقديم حلول التخزين المؤسسية والذكاء الاصطناعي، اليوم عن التوسع المستمر في استخدام نظام التخزين الموحد EonStor GS 4U بسعة 90 فتحة في تطبيقات عملية متنوعة.

أثبت حل التخزين عالي الكثافة من Infortrend، الذي كان يُستخدم في البداية لأعباء العمل عالية الأداء والمتخصصة مثل الحوسبة عالية الأداء (HPC)، فعاليته في مجموعة أوسع من بيئات المؤسسات التي تشهد تزايدًا مستمرًا في حجم البيانات. يوفر حل EonStor GS بسعة 90 فتحة معدل نقل بيانات يصل إلى 45 جيجابايت/ثانية وسعة أولية تصل إلى 2 بيتابايت ضمن وحدة 4U. يتميز GS بوحدتي تحكم مزدوجتي النسخ الاحتياطي، ما يضمن استمرارية التشغيل وحماية البيانات. كما يدعم التخزين من نوع الملفات، والكتل، والكائنات، مقدّمًا المرونة للتكيُّف مع متطلبات التطبيقات المتنوعة.

ثبت أن حل EonStor GS بسعة 90 فتحة قادر على تلبية الاحتياجات العملية للوصول إلى البيانات بسرعة وموثوقية وعلى نطاق واسع:

الحوسبة عالية الأداء (HPC) : يستخدم مختبر وحدة معالجة الرسومات (GPU) ثلاثة أجهزة مع نظام Lustre لمحاكاة تستند إلى وحدة معالجة الرسومات (GPU)، مما يعزِّز استخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) ويضمن أداءً مستقرًا للمهام في بيئة الحوسبة عالية الأداء (HPC).

مشاركة الملفات: تعتمد جهة حكومية على الحل لتوفير معدل نقل بيانات مرتفع للوصول المتزامن للملفات ونسخ Veeam الاحتياطية. كما يتيح نفس الحل لمحققي الشرطة فتح ملفات القضايا والصور ومقاطع الفيديو على الفور، بينما يستخدم متخصصو العيادة النظام للوصول السريع إلى بيانات التصوير الإشعاعي والفحوصات المخبرية للمرضى.

بث الفيديو: تستخدم منصة إعلامية الحل مع وحدة توسُّع لدعم بث الفيديو بسلاسة وتحميل الفيديوهات بسرعة.

النسخ الاحتياطي : يعتمد معهد بحثي على الحل للحصول على نسخ احتياطية واسعة النطاق لصور الأشعة المقطعية (CT) وأرشيفات البحث، مع تكامل سلِس مع أنظمة النسخ الاحتياطي الحالية ومنصات السحابة مثل Amazon S3.

قال Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend: "تتجه المؤسسات في مختلف الصناعات بشكلٍ متزايد إلى اعتماد حلول التخزين عالية الكثافة GS لإدارة حجم البيانات المتنامي، وضمان وصول سريع للبيانات، والاستفادة القصوى من مساحة الرفوف المحدودة. يقدم هذا الحل المُصمم لتحديات المستقبل، الأداء والقابلية للتوسُّع حتى 70 بيتابايت، بما يُلبي احتياجات المؤسسات لمواجهة الطلبات المتطورة على البيانات".

نبذة عن Infortrend

تخصصت شركة Infortrend (المُدرجة في بورصة تايوان بالرمز: 2495) في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيعها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تقدِّم حلول تخزين Infortrend الأداء وإمكانية التوسع بأحدث المعايير، إضافة إلى خدمات بيانات سهلة للمستخدم، ودعم شخصي لخدمات ما بعد البيع، وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Infortrend Technology, Inc؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.