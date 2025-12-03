Le stockage haute densité à 90 baies d'Infortrend permet de faire face à la croissance des données et aux contraintes liées aux baies dans divers déploiements en entreprise

TAIPEI, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE : 2495), l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'entreprise et d'IA, a annoncé aujourd'hui l'adoption croissante de son système de stockage unifié EonStor GS 4U à 90 baies dans le cadre de divers déploiements réels.

Le stockage haute densité d'Infortrend, autrefois privilégié pour les charges de travail de niche à haute performance comme le HPC, s'est avéré très efficace dans un plus large éventail d'environnements d'entreprise où les exigences en matière de données continuent de croître. La solution EonStor GS à 90 baies offre un débit jusqu'à 45 Go/s et une capacité brute de 2 Po dans un format 4U. Doté de deux contrôleurs redondants, le modèle GS garantit un fonctionnement continu et la protection des données. Il prend en charge le stockage de fichiers, de blocs et d'objets, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux diverses exigences des applications.

La solution EonStor GS à 90 baies a prouvé ses capacités dans des déploiements réels nécessitant un accès rapide, fiable et à grande échelle aux données :

Un laboratoire GPU utilise trois appareils avec Lustre pour des simulations basées sur le GPU, maximisant l'utilisation du GPU et assurant une performance stable des travaux HPC. Partage de fichiers : Une organisation gouvernementale l'adopte pour fournir un haut débit pour l'accès simultané aux fichiers et à la sauvegarde Veeam. La même solution permet à des enquêteurs de police d'ouvrir instantanément des dossiers, des images et des vidéos, tandis que les spécialistes de la clinique l'utilisent pour récupérer rapidement les données d'imagerie et de laboratoire des patients.

Une organisation gouvernementale l'adopte pour fournir un haut débit pour l'accès simultané aux fichiers et à la sauvegarde Veeam. La même solution permet à des enquêteurs de police d'ouvrir instantanément des dossiers, des images et des vidéos, tandis que les spécialistes de la clinique l'utilisent pour récupérer rapidement les données d'imagerie et de laboratoire des patients. Streaming vidéo : Une plateforme multimédia utilise la solution avec un boîtier d'extension pour assurer une diffusion vidéo fluide et des téléchargements vidéo rapides.

Une plateforme multimédia utilise la solution avec un boîtier d'extension pour assurer une diffusion vidéo fluide et des téléchargements vidéo rapides. Sauvegarde : Un institut de recherche s'appuie sur la solution pour les sauvegardes de tomodensitométrie à grande échelle et les archives de recherche, l'intégrant de manière transparente aux systèmes de sauvegarde existants et aux plateformes en nuage telles qu'Amazon S3.

« Des entreprises de tous les secteurs adoptent de plus en plus notre stockage GS haute densité pour gérer un volume croissant de données, garantir un accès rapide aux données et tirer le meilleur parti d'un espace de rack limité. Conçue pour l'avenir, cette solution offre les performances et l'évolutivité jusqu'à 70 Po dont les entreprises ont besoin pour répondre à l'évolution constante des besoins en matière de données », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend.

