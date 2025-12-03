90-Bay-Storage von Infortrend sorgt für optimale Rack-Auslastung in verschiedensten Enterprise-Umgebungen

TAIPEI, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), ein führender Anbieter von Unternehmensspeicher- und KI-Lösungen, gab heute die zunehmende Präsenz seines EonStor GS 4U 90-Bay-Unified-Storage-Systems in verschiedenen realen Einsatzbereichen bekannt.

Infortrend-Speicher mit hoher Dichte, die früher vor allem für Nischenanwendungen und leistungsintensive Workloads wie HPC bevorzugt wurden, haben sich in einer Vielzahl von Unternehmensumgebungen, in denen der Datenbedarf kontinuierlich wächst, als äußerst effektiv erwiesen. Die EonStor GS 90-Bay-Lösung bietet einen Durchsatz von bis zu 45 GB/s und eine Rohkapazität von 2 PB bei einer Stellfläche von 4 HE. Mit doppelt redundanten Controllern gewährleistet GS einen kontinuierlichen Betrieb und Datenschutz. Es unterstützt Datei-, Block- und Objektspeicher und bietet die Flexibilität, sich an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anzupassen.

Die EonStor GS 90-Bay-Lösung hat ihre Fähigkeiten in realen Umgebungen unter Beweis gestellt, die einen schnellen, zuverlässigen und groß angelegten Datenzugriff erfordern:

HPC : Ein GPU-Labor nutzt drei Geräte mit Lustre für GPU-gesteuerte Simulationen, um die GPU-Auslastung zu maximieren und eine stabile HPC-Jobleistung zu gewährleisten.

Ein GPU-Labor nutzt drei Geräte mit Lustre für GPU-gesteuerte Simulationen, um die GPU-Auslastung zu maximieren und eine stabile HPC-Jobleistung zu gewährleisten. File Sharing : Eine Regierungsorganisation setzt diese Lösung ein, um einen hohen Durchsatz für den gleichzeitigen Dateizugriff und Veeam-Backups zu erzielen. Mit derselben Lösung können Polizeiermittler sofort Fallakten, Bilder und Videos öffnen, während die Spezialisten der Klinik damit schnell Patientenbilder und Labordaten abrufen können.

Eine Regierungsorganisation setzt diese Lösung ein, um einen hohen Durchsatz für den gleichzeitigen Dateizugriff und Veeam-Backups zu erzielen. Mit derselben Lösung können Polizeiermittler sofort Fallakten, Bilder und Videos öffnen, während die Spezialisten der Klinik damit schnell Patientenbilder und Labordaten abrufen können. Video-Streaming: Eine Medienplattform nutzt die Lösung mit einem Erweiterungsgehäuse, um reibungsloses Video-Streaming und schnelle Video-Uploads zu ermöglichen.

Eine Medienplattform nutzt die Lösung mit einem Erweiterungsgehäuse, um reibungsloses Video-Streaming und schnelle Video-Uploads zu ermöglichen. Backup: Ein Forschungsinstitut nutzt die GS-Systeme für groß angelegte CT-Scan-Backups und Forschungsarchive und integriert sie nahtlos in bestehende Backup-Systeme und Cloud-Plattformen wie Amazon S3.

„Unternehmen aus verschiedenen Branchen setzen zunehmend unsere hochdichten GS-Speicher ein, um wachsende Datenmengen zu verwalten, einen schnellen Datenzugriff zu gewährleisten und den begrenzten Platz im Rack optimal zu nutzen. Die zukunftsorientierte Lösung bietet die Leistung und Skalierbarkeit von bis zu 70 PB, die Unternehmen benötigen, um den sich ständig weiterentwickelnden Datenanforderungen gerecht zu werden", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.

Weitere Informationen finden Sie unter: EonStor GS

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.