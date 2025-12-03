Infortrend Yüksek Yoğunluklu 90 Bölmeli Depolama, Çeşitli Kurumsal Dağıtımlarda Veri Büyümesi ve Raf Kısıtlamalarının Üstesinden Gelmeye Yardımcı Oluyor

TAIPEI, 3 Aralık 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), önde gelen kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı, bugün EonStor GS 4U 90 yuvalı birleşik depolamasının çeşitli gerçek dünya dağıtımlarında giderek daha fazla benimsendiğini duyurdu.

Bir zamanlar öncelikle HPC gibi niş, yüksek performanslı iş yükleri için tercih edilen Infortrend yüksek yoğunluklu depolama, veri taleplerinin artmaya devam ettiği daha geniş bir kurumsal ortam yelpazesinde oldukça etkili olduğunu kanıtlamıştır. EonStor GS 90 yuvalı çözüm, 4U boyutunda bir alanda 45 GB/s'ye kadar çıkış ve 2PB ham kapasite sunar. Çift yedekli kontrolörlere sahip olan GS, kesintisiz çalışma ve veri koruması sağlıyor. Dosya, blok ve nesne depolamayı destekleyerek farklı uygulama gereksinimlerine uyum sağlama esnekliği sunuyor.

EonStor GS 90 yuvalı çözüm, hızlı, güvenilir, büyük ölçekli veri erişimi gerektiren gerçek dünya dağıtımlarında yeteneklerini kanıtlamıştır:

HPC : Bir GPU laboratuvarı, GPU odaklı simülasyonlar için Lustre ile üç cihaz kullanarak GPU kullanımını en üst düzeye çıkarır ve istikrarlı HPC iş performansı sağlıyor.

Bir GPU laboratuvarı, GPU odaklı simülasyonlar için Lustre ile üç cihaz kullanarak GPU kullanımını en üst düzeye çıkarır ve istikrarlı HPC iş performansı sağlıyor. Dosya Paylaşımı: Bir kamu kuruluşu, eş zamanlı dosya erişimi ve Veeam yedekleme için yüksek verim sağlamak üzere bu sistemi seçti. Aynı çözüm, polis müfettişlerinin dava dosyalarını, görüntüleri ve videoları anında açmasını sağlarken, klinik uzmanları da hasta görüntüleme ve laboratuvar verilerine hızlı bir şekilde ulaşmak için kullanıyor.

Bir kamu kuruluşu, eş zamanlı dosya erişimi ve Veeam yedekleme için yüksek verim sağlamak üzere bu sistemi seçti. Aynı çözüm, polis müfettişlerinin dava dosyalarını, görüntüleri ve videoları anında açmasını sağlarken, klinik uzmanları da hasta görüntüleme ve laboratuvar verilerine hızlı bir şekilde ulaşmak için kullanıyor. Video Akışı: Bir medya platformu, sorunsuz video akışını ve hızlı video yüklemelerini desteklemek için çözümü bir genişletme kutusuyla birlikte kullanıyor.

Bir medya platformu, sorunsuz video akışını ve hızlı video yüklemelerini desteklemek için çözümü bir genişletme kutusuyla birlikte kullanıyor. Yedekleme: Bir araştırma enstitüsü, büyük ölçekli CT tarama yedeklemeleri ve araştırma arşivleri için mevcut yedekleme sistemleri ve Amazon S3 gibi bulut platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan bu çözüme güveniyor.

Infortrend Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "Farklı sektörlerdeki kuruluşlar, artan verileri yönetmek, hızlı veri erişimi sağlamak ve sınırlı raf alanından en iyi şekilde yararlanmak için yüksek yoğunluklu GS depolamamızı giderek daha fazla seçiyor. Gelecek için tasarlanan bu çözüm, işletmelerin sürekli gelişen veri taleplerini karşılamak için ihtiyaç duydukları 70PB'a kadar performans ve ölçeklenebilirlik sunuyor." açıklamasını yaptı.

Daha fazla bilgi için: EonStor GS

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en son standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.