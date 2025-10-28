التخزين الموحد عالي الكثافة من Infortrend يدعم أعباء العمل كثيفة الملفات وإجراء النسخ الاحتياطي عبر برمجيات Veeam لمؤسسة حكومية

تايبيه، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة "إنفورترند تكنولوجي إنك" ( Infortrend® Technology ) (المدرجة في بورصة تايوان بالرمز TWSE : 2495) ، وهي مزود رائد لحلول تخزين المؤسسات والذكاء الاصطناعي ، أن حل التخزين الموحد EonStor GS الذي يتميّز بتصميم سعة أربع وحدات أرفف وتسعين قرص تخزين قد مكَّن مؤسسة حكومية من الوصول بسرعة إلى حجم ضخم من الملفات ومشاركتها مع توفير تخزين بسعة كبيرة للنسخ الاحتياطية عبر برمجيات Veeam ؛ ما يوفر كثافة تخزين عالية لمساحة أرفف محدودة مع تبسيط إدارة البيانات من خلال منصة موحدة.

كانت المؤسسة الحكومية تبحث عن حل ليكون بمثابة تخزين أساسي على مستوى بيتابايت (1000 تيرابايت) لملايين الملفات وكمستودع للنسخ الاحتياطي للبيانات ، بينما يتناسب مع مساحة الأرفف المحدودة. بعد تقييم خيارات متعددة ، اختارت المؤسسة حل EonStor GS 4090 ، مع تكوين يضم 30 وحدة من أقراص الحالة الصلبة بواجهات SAS بسعة 7.68 تيرابايت، و 60 وحدة من الأقراص الصلبة بواجهات SAS للتخزين الوسيط بسعة 22 تيرابايت، وأربعة ألواح ثنائية القنوات بسعة 100 غيغابايت.

وشملت العوامل الرئيسية وراء هذا القرار ما يلي:

تصميم عالي الكثافة : مع هيكل ذي أربعة وحدات أرفف قادر على استيعاب ما يصل إلى 90 قرصًا، يوفر النظام سعة تصل إلى 1.5 بيتابايت (1000 تيرابايت) من التخزين لملايين الملفات وبيانات النسخ الاحتياطي على نطاق واسع ، كل ذلك مع تقليل مساحة الأرفف وتوفير حوالي 50٪ من السعة مقارنة بالحلول ذات سعة 60 قرصًا.

أداء عالٍ: يصل الحل لقدرة 18 غيغابايت /ثانية لقراءة البيانات و 6 غيغابايت/ثانية لكتابة البيانات ، ما يضمن الوصول السريع إلى الملفات أثناء العمل على الفور.

إدارة مبسّطة : يدعم حل GS إعدادًا هجينًا مع أقراص عالية السرعة وذات سعة عالية يتم إدارتها جميعًا ضمن نظام واحد.

توازن بين التكلفة والأداء : مع أقراص الحالة الصلبة والأقراص الصلبة والترتيب الآلي ، يحافظ الحل على التسعير التنافسي دون التضحية بالأداء.

قال "فرانك لي"، كبير مديري تخطيط المنتجات في "إنفورترند تكنولوجي": "تواجه الشركات اليوم نموًا متفجرًا للبيانات ، لا سيما من الملفات التي يمكن أن تغمر أنظمة التخزين القديمة. هذا النشر الحكومي هو دليل قوي على كيفية معالجة حل GS 4090 لهذا التحدي. تتضمن تشكيلة طرازات حل EonStor GS عالي الكثافة أيضًا طراز GS 5090 فائق الأداء وطراز GS 3090 القوي ، ما يوفر قدرة خام تصل إلى 2 بيتابايت (1000 تيرابايت) وحماية للبيانات وإدارة مبسطة".

لمعرفة المزيد: EonStor GS 4090

يسعدنا تلقّي استفساراتكم

نبذة عن Infortrend

تخصصت شركة "إنفورترند" ( Infortrend ) (المدرجة في بورصة تايوان بالرمز TWSE : 2495) في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيعها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تقدِّم حلول تخزين "إنفورترند" الأداء وإمكانية التوسع بأحدث المعايير، إضافة إلى خدمات بيانات سهلة للمستخدم، ودعم شخصي لخدمات ما بعد البيع، وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب www.infortrend.com

®Infortrend و® EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة "إنفورترند تكنولوجي إنك"؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.