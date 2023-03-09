ZTE وOoredoo Group تمددان اتفاقية الشراكة لخمس سنوات أخرى

شنجن، الصين، 9 مارس 2023 /PRNewswire/ -- شركة ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قامت بتوسيع اتفاقية الإطار العالمي مع Ooredoo Group لتحديث شبكة Ooredoo الجزائر وخدمات التنفيذ والصيانة ذات الصلة بالإضافة إلى توريد وتسليم منتجات بطاريات الليثيوم.

وستقوم ZTE وOoredoo بتوسيع التعاون في شبكة النقل، والتي تشمل نشر SRv6 على نطاق تجاري واسع. سيحول الحل الجديد بنية شبكة النقل التقليدية إلى بنية قابلة للبرمجة موجهة نحو 5G.

وستعقد ZTE شراكة مع Ooredoo في مجال الطاقة. وبفضل أحدث أنظمة الطاقة عالية الكفاءة من ZTE وبطاريات Smart-Li، ستعمل Ooredoo على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة عمر البطارية مع حماية الاستثمار الحالي في البطارية، وتحقيق التزامها الاجتماعي ببناء شبكات أكثر اخضرارًا.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الثاني، نائب الرئيس التنفيذي لOoredoo Group: "لقد كان تعاوننا الوثيق مع ZTE مهمًا في اتخاذ الخطوة التالية للابتكار التكنولوجي في العديد من وحدات أعمال Ooredoo. وباختيارنا مواصلة العمل مع حلول ZTE الرائدة، فإننا قادرون على التعامل مع الأسواق الجديدة والنامية وتحويل الأعمال في وحدات أعمال Ooredoo المختلفة. معًا، نقوم بإنشاء منطقة رقمية جديدة لعملائنا ".

وقال Christian Linhart، رئيس المشتريات في Ooredoo: "إن تمديد الاتفاقية الإطارية مع ZTE يعزز شراكتنا معهم. ومن خلال هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، نحن على يقين من أنها ستضيف قيمة إضافية لأعمالنا وعملائنا".

وقال TIMOS Tsokanis، رئيس قسم المعلومات التكنولوجية في Ooredoo Group: وقد أقامت Ooredoo Group وZTE شراكة خلال السنوات القليلة الماضية، ويسعدنا أن نوسع تعاوننا في المزيد من المجالات. وهذا سيمكن أعمالنا من مواصلة العمل معًا على الشبكات المتطورة التي تقدمها واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين الحياة الرقمية لعملائنا. وقد أثبتت ZTE قدراتها من خلال توفير حلول شاملة، ونود الآن الاستفادة منها في المزيد من مجالات التعاون. "

وقال Xie Junshi، الرئيس التنفيذي للعمليات في ZTE: "لدى ZTE شراكة طويلة الأمد وتعاونية مع Ooredoo. لتسريع التحول الرقمي لشركة Ooredoo، ستواصل ZTE تقديم أحدث الحلول لأجهزة Opcos التابعة لOoredoo Group. وستوفر هذه الحلول المبتكرة شبكات عالية الأداء وتجارب مستخدم متفوقة بفضل تقنيات وحلول ZTE المتطورة والفعالة من حيث التكلفة".

أكد Zhang Jianpeng، مسئول إدارة المتدربين ورئيس التسويق الدولي في ZTE: "أظهرت Ooredoo Group، أحد عملاء ZTE الرئيسيين في مجال الاتصالات متعددة الجنسيات، نموًا هائلًا في العديد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ على الرغم من العديد من التحديات. وتعتز ZTE بشراكتها القوية مع Ooredoo Group، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع Ooredoo لتحقيق طموحها في تقديم حلول جديدة ومثيرة لمستهلكيها من خلال المزيد من التعاون قريبًا ".

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