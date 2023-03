ZTE en Ooredoo Group verlengen samenwerkingsovereenkomst met nog eens vijf jaar

SHENZHEN, China, 9 maart 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, ging over tot uitbreiding van de wereldwijde raamovereenkomst met de Ooredoo Group voor de modernisering van het Ooredoo Algerije-netwerk en de bijbehorende implementatie- en onderhoudsdiensten, alsmede de levering van lithiumbatterijproducten.

ZTE en Ooredoo zullen de samenwerking in het transportnetwerk uitbreiden, met onder meer de grootschalige commerciële invoering van SRv6. De nieuwe oplossing zal de traditionele transportnetwerkarchitectuur omvormen tot een 5G-georiënteerde programmeerbare architectuur.

ZTE zal met Ooredoo samenwerken op energiegebied. Met ZTE's nieuwste, zeer efficiënte energiesysteem en Smart-Li accu's zal Ooredoo het energiegebruik efficiënter maken, de acculevensduur verlengen en tegelijkertijd de huidige accu-investering beschermen, en haar maatschappelijke inzet voor het bouwen van groenere netwerken in de praktijk brengen.

Sjeik Mohammed Bin Abdulla Bin Mohammed Al Thani, Deputy Group Chief Executive Officer van Ooredoo: "Onze nauwe samenwerking met ZTE is belangrijk geweest voor onze volgende stap naar technologische innovatie in veel Ooredoo Business Units. Door te blijven werken met de toonaangevende oplossingen van ZTE zijn we in staat nieuwe en groeimarkten aan te spreken en de activiteiten in verschillende Ooredoo Business Units te transformeren. Samen scheppen we een nieuwe digitale ruimte voor onze klanten."

Christian Linhart, Group Chief Procurement Officer, Ooredoo: "De uitbreiding van de raamovereenkomst met ZTE versterkt ons partnerschap met hen. We zijn er zeker van dat dit voor beide partijen voordelige partnerschap nog meer waarde zal toevoegen aan onze activiteit en onze klanten."

TIMOS Tsokanis, Group Chief Technology Information Officer, Ooredoo: "Ooredoo Group en ZTE hebben de afgelopen jaren al een partnerschap opgebouwd. We zijn verheugd om onze samenwerking tot meer gebieden uit te breiden. Hierdoor kunnen onze bedrijven blijven samenwerken op geavanceerde netwerken van een van 's werelds grootste leveranciers van telecommunicatie en informatietechnologie om zo het digitale leven van onze klanten te verbeteren. ZTE heeft zijn capaciteiten bewezen met end-to-end-oplossingen. Nu willen wij dit op meer samenwerkingsgebieden benutten. "

Xie Junshi, Chief Operating Officer van ZTE: "ZTE werkt al langdurig samen met Ooredoo. Om de digitale transformatie van Ooredoo te versnellen, zal ZTE geavanceerde oplossingen blijven aanbieden aan de opco's van de Ooredoo Group. Deze innovatieve oplossingen zullen hoogwaardige netwerken en superieure gebruikerservaringen opleveren dankzij de geavanceerde, kosteneffectieve technologieën en oplossingen van ZTE."

Zhang Jianpeng, MTO & International Marketing President, ZTE, benadrukte: "Ooredoo Group, een van de belangrijkste MTO (Multinational Telecom Operator)-klanten van ZTE, heeft ondanks vele uitdagingen een enorme groei laten zien op vele markten in de regio's MENA (Middle Eastern & Northern Africa) en Asia Pacific. ZTE koestert zijn hechte partnerschap met Ooredoo Group. We kijken uit naar een nauwe samenwerking met Ooredoo om hun ambitie om nieuwe en spannende oplossingen te leveren aan haar consumenten door middel van meer samenwerking binnenkort waar te maken."

