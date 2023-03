ZTE e Ooredoo Group ampliam acordo de parceria por mais cinco anos

SHENZHEN, China, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, ampliou o acordo marco global com a Ooredoo Group para a modernização da rede Ooredoo Algeria e os serviços relacionados de implementação e manutenção, bem como fornecimento e entrega de produtos de bateria de lítio.

A ZTE e a Ooredoo ampliarão a cooperação na rede de transporte, que inclui a implementação comercial em larga escala de SRv6. A nova solução transformará a arquitetura tradicional de rede de transporte em uma arquitetura programável orientada para 5G.

A ZTE fará parceria com a Ooredoo no campo de energia. Com o mais recente sistema de energia altamente eficiente da ZTE e as baterias Smart-Li, a Ooredoo melhorará a eficiência da utilização de energia, aumentará a vida útil da bateria, ao mesmo tempo em que protegerá o investimento atual em bateria e cumprirá seu compromisso social com a construção de redes mais ecológicas.

Sheikh Mohammed Bin Abdulla Bin Mohammed Al Thani, vice-CEO do Grupo Ooredoo, disse:"Nossa estreita colaboração com a ZTE tem sido importante para dar o próximo passo para a inovação tecnológica em muitas unidades comerciais da Ooredoo. Ao optar por continuar trabalhando com as principais soluções da ZTE, podemos abordar mercados novos e em desenvolvimento e transformar negócios em diferentes unidades de negócios da Ooredoo. Juntos, estamos criando uma nova área digital para nossos clientes".

Christian Linhart, diretor de compras do Grupo Ooredoo, declarou:"A extensão do acordo estrutural com a ZTE solidifica nossa parceria com eles. Com esta parceria mutuamente benéfica, estamos seguros de que ela agregará mais valor ao nosso negócio e aos nossos clientes".

TIMOS Tsokanis, diretor de informações de tecnologia do Grupo, Ooredoo, disse:"A Ooredoo Group e a ZTE estabeleceram uma parceria durante os últimos anos, e temos o prazer de ampliar nossa cooperação em mais áreas. Isso permitirá que nossos negócios continuem trabalhando em conjunto, em redes de ponta fornecidas por um dos principais provedores mundiais de telecomunicações e tecnologia da informação, para melhorar a vida digital de nossos clientes. A ZTE provou suas capacidades, oferecendo soluções de ponta a ponta, e agora gostaríamos de aproveitá-las em mais áreas de cooperação".

Xie Junshi, diretor de operações da ZTE, disse:"A ZTE tem uma parceria longa e colaborativa com a Ooredoo. Para acelerar a transformação digital da Ooredoo, a ZTE continuará oferecendo soluções de última geração para as Opcos do Ooredoo Group. Essas soluções inovadoras oferecerão redes de alto desempenho e experiências de usuário superiores, graças às tecnologias e soluções rentáveis e de ponta da ZTE".

Zhang Jianpeng, presidente de marketing internacional da ZTE, enfatizou:"A Ooredoo Group, um dos principais clientes da MTO (operador multinacional de operações), demonstrou um enorme crescimento em muitos mercados nas regiões do MENA (Oriente Médio e Norte da África) e nas regiões da Ásia-Pacífico, apesar de muitos desafios. A ZTE valoriza sua sólida parceria com a Ooredoo Group, e esperamos trabalhar em estreita colaboração com a Ooredoo para cumprir sua ambição de oferecer soluções novas e interessantes aos seus consumidores por meio de uma maior colaboração em breve".

