ZTE e Ooredoo Group prorogano l'accordo di partnership per altri cinque anni

SHENZHEN, Cina, 13 marzo 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore leader mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha ampliato il GFA con l'Ooredoo Group per la modernizzazione della rete Ooredoo Algeria e i relativi servizi di implementazione e manutenzione, nonché per la fornitura e la distribuzione di prodotti con batterie al litio.

ZTE e Ooredoo amplieranno la cooperazione nella rete di trasporto, che comprende l'implementazione commerciale su larga scala di SRv6. La nuova soluzione trasformerà la tradizionale architettura di rete di trasporto in un'architettura programmabile orientata al 5G.

ZTE collaborerà con Ooredoo nel campo dell'energia. Col più recente sistema di alimentazione ad alta efficienza di ZTE e le batterie Smart-Li, Ooredoo migliorerà l'efficienza di utilizzo dell'energia, aumenterà la durata della batteria proteggendo al contempo gli attuali investimenti delle batterie e realizzerà l'impegno sociale che si era preso nella costruzione di reti più ecologiche.

Lo sceicco Abdulla bin Mohammed bin Saud Al Thani , vice amministratore delegato del gruppo di Ooredoo, ha dichiarato: «La nostra stretta collaborazione con ZTE è stata significativa nel compiere il passo successivo per l'innovazione tecnologica in molte divisioni aziendali di Ooredoo. La scelta di continuare a lavorare con le soluzioni leader di ZTE ci permette di affrontare mercati nuovi e in via di sviluppo e di trasformare le attività in diverse divisioni aziendali di Ooredoo. Insieme stiamo creando una nuova area digitale per i nostri clienti».

Christian Linhart, chief procurement officer del gruppo di Ooredoo, ha dichiarato: «L'estensione del GFA con ZTE consolida la partnership che abbiamo con loro. Questa collaborazione reciprocamente vantaggiosa darà sicuramente ulteriore valore alla nostra azienda e ai nostri clienti».

TIMOS Tsokanis, chief technology information officer del gruppo di Ooredoo, ha dichiarato: «Ooredoo Group e ZTE hanno stabilito una partnership negli ultimi anni e ci fa davvero piacere ampliare la nostra cooperazione in altri settori. Ciò consentirà alle nostre aziende di continuare a lavorare insieme su reti all'avanguardia provenienti da uno dei principali fornitori mondiali di telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione per migliorare la vita digitale dei nostri clienti. ZTE ha dimostrato le proprie capacità offrendo soluzioni end-to-end e ora vorremmo sfruttarle in più aree di cooperazione».

Xie Junshi, direttore operativo di ZTE, ha dichiarato:« ZTE ha una partnership di lunga data con Ooredoo. ZTE continuerà a offrire soluzioni all'avanguardia alle OpCo di Ooredoo Group per accelerarne la trasformazione digitale. Queste soluzioni innovative offriranno reti ad alte prestazioni e esperienze utente superiori grazie alle tecnologie e alle soluzioni all'avanguardia e convenienti di ZTE».

Zhang Jianpeng, MTO e presidente del marketing internazionale di ZTE, ha sottolineato: «L'Ooredoo Group, uno dei principali clienti MTO (Multinational Telecom Operator) di ZTE, ha mostrato una crescita impressionante in molti mercati nelle regioni MENA (Medio Oriente e Nord Africa) e Asia/Pacifico nonostante molte sfide. ZTE ci tiene alla solida collaborazione con l'Ooredoo Group e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro per realizzare la loro ambizione di rendere disponibili quanto prima soluzioni nuove ed entusiasmanti ai consumatori tramite una maggiore collaborazione».

