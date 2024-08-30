創意與保育結合 -「瀕『藝』共生」: 環境保育愛心拍賣及藝術展 觸動心靈 • 喚醒行動

「作為一位藝術家，我相信藝術能觸動人心，激發對保育的熱忱」 作品創作藝術家Ning Lau表示，「希望透過這些娃娃，引起大眾關注自然世界的美麗與脆弱，激勵大家保護瀕危的物種和棲息地。我很榮幸能與這項計劃，喚起公眾對這重要環保事業的關注。」

這16件手工製作的娃娃是獨一無二的藝術作品，每件都投入大量時間和心力去創作。此系列的亮點包括斯里蘭卡曙鳳蝶和蠔礁娃娃，其靈感來自知名藝人林明禎。明禎一向對自然保護懷有濃厚興趣和熱忱。她不僅全力支持這項重要的保護行動，還親自參與並表達了對瀕危物種及其棲息地的衷心關注。

明禎分享道：「我非常高興能參與這個項目，並有機會幫助提高公眾對地球問題的認知。斯里蘭卡曙鳳蝶和蠔礁娃娃象徵著堅韌和希望，我很高興它們將成為推動意義深遠變革的一部分。我希望這些作品能在慈善拍賣會上被有愛心人士競投獲得，並呼籲大家積極支持這次慈善拍賣活動，為保護我們的自然家園出一份力。」

所有娃娃作品將展出並拍賣，其中斯里蘭卡曙鳳蝶娃娃將可限量訂製20件供預訂及拍賣。每件作品都是獨一無二，擁有不同的的髮型、面容和細節設計都有所不同，確保每件作品都是獨特的藝術品。這為支持者提供了擁有專屬藝術收藏的機會。

系列當中，Ning 以蠔礁為創作原型，特別製作一款蠔礁娃娃藝術品，旨在向瀕危棲息地致敬 - 這是一個不可替代且維繫生命平衡的重要生態系統。此外，三款娃娃 - 丹頂鶴、雪豹和中華白海豚 - 將於9月13日在TNC慈善晚宴上拍賣，所得款項將直接用於支持TNC在亞太地區的保育和教育項目。其餘13件娃娃將透過線上拍賣，為期至10月31日，讓更多的觀眾能支持這些重要的保育工作。

「是次展覽不僅僅是藝術展示，它更表達了我們保護自然環境的決心」，大自然保護協會亞太區戰略夥伴關係總監及香港項目執行總監周璐璐表示，「每個展品，不論是代表著珍貴的動物還是蠔礁棲息地，都象徵著我們生態系統的平衡和立即行動的必要性。我們希望這個展覽及拍賣活動能激勵參與者，為保育工作貢獻力量，更為未來世代保存這些物種。」

參觀者可以參與各種豐富的活動。可通過展覽現場提供的二維碼競投這些娃娃藝術品。此外，掃描娃娃旁的動物照片，即可體驗互動式擴增實境 (AR) ，深入了解其代表的物種或棲息地的相關知識。為了進一步參與活動，前100名現場訂閱TNC電子通訊的參觀者將免費獲贈附有娃娃藝術品照片的小袋子。

「瀕『藝』共生」- 環境保育愛心拍賣及藝術展誠邀各界親臨體驗藝術與保護自然的結合。通過參與這次慈善拍賣活動，您可以為拯救瀕危的自然資源出一分力，共同塑造一個更美好、可持續的地球。拍賣所得的全部收益將直接支持TNC在亞太地區的重要保育和教育工作，資助保護脆弱生態系統及其依賴物種的實地項目。活動還得到著名寵物肖像畫家Prissy Tang的大力支持，她精心繪製了整個系列的動物繪畫，每位競投者將獲贈一張印有她作品的感謝卡，以表謝意。

欲參加在線拍賣，請參閱以下的網站連結: Link

在此，大自然保護協會衷心感謝娃娃藝術家Ning Lau的無私貢獻和支持。她親手製作了全部16件展品，並將拍賣所得全額捐贈給TNC保育工作，她的慷慨與熱忱令我們萬分感激。同時，也感謝太古廣場提供場地，使這次展覽得以順利舉行。最後，我們感謝 Prissy YC Tang，她精美的動物插畫，為展覽更添魅力。

「瀕『藝』共生」環境保育愛心拍賣及藝術展詳情 :

地點: 太古廣場L1層Park Court (Shiro附近)

日期: 2024年9月5日 – 18日

時間: 10:00 – 22:00

線上拍賣:

日期: 2024年9月5日 – 2024年10月31日

時間: 全天24小時

私人活動 - 林明禎特別出席 (僅限受邀者):

地點: 太古廣場L1層 Park Court (Shiro附近)

日期: 2024年9月5日

時間: 12:00 – 13:00

這次展覽將展出16件代表瀕危物種和棲息地的娃娃藝術品，包括:

瀕危物種 - 海洋 中國鱟

蘇眉

玳瑁海龜

中華白海豚 瀕危物種 - 陸地 婆羅洲猩猩

亞洲象

黑熊

滇金絲猴

中華穿山甲

雪豹 瀕危物種 - 天空 斯里蘭卡曙鳳蝶

丹頂鶴

鴞鸚鵡

皺盔犀鳥

黑臉琵鷺 瀕危棲息地 蠔礁

傳媒可下載相片：LINK

關於大自然保護協會

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，幫助城市變得更具可持續性。我們的項目遍及70多個國家和地區，採用協作方式與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區已有近30年的歷史，在澳洲、中國內地、香港、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。

TNC致力於亞太地區進行各種保育工作超過30年，如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽：大自然保護協會 (tnc.org.hk)

如果你也關心環境保護，歡迎支持TNC的工作，參與我們的社區項目和活動，一起行動，為保護自然環境出一分力，請追縱TNC香港的社交平台專頁TNC HK 大自然保護協會 及 @tnc_hk，獲取更多環境保育資訊 。

關於Ning Lau

於香港出生並成長，畢業於香港理工大學時裝設計系，曾在多個時裝集團擔任高級管理層職務。自2015年起，她專注於娃娃創作，將多年來對娃娃的熱愛轉化為全職藝術創作。每個娃娃均由她親手縫製並精心繪畫，賦予它們獨特的個性和現代女性的形象，成為限量收藏品，並附有編號及證書。她的展覽和合作企劃，以及啟發人心的創作旅程，廣受本地及國際媒體的報導。去年，她在巴黎藍帶廚藝學院實現了學習法國料理的夢想，目前正在香港大學攻讀表達藝術治療碩士課程，探索創意表達與心理治療之間的聯繫。

展覽及合作企劃:

2023 M+博物館宋懷桂女士限量系列

2021 Hong Kong Tatler限量系列

2020-2021 香港芭蕾舞團虛擬大使計劃及限量系列

2019 《あなたと私》東京個人展覽

2019 《Dream & House》香港個人展覽

2017 與國際時裝設計師Vika Gazinskaya合作於莫斯科高級百貨公司TSUM展覽時裝娃娃系列

2017 香港設計廊《我愛香港》展覽及產品發售

2016 香港貿易發展局《香港時裝周Fashionally》系列

2016 山頂廣場《Susan & Friends》娃娃作品展

2015 Shu Ueumura x 法國品牌Kitsune限量美妝娃娃系列

2015 JOYCE聖誕系列

2015 首個個人娃娃展覽《Lazy Susan》

如欲了解更多，請瀏覽：https://ninglau.com/ 及 @ninglau

關於Prissy YC Tang

Prissy YC Tang，第四代馬來西亞華裔，致力於向推廣香港的公關專家，是一位時尚風格的寵物肖像畫家，為她的藝術帶來獨特的視角。作為一位曾於美國時尚雜誌擔任時裝插畫師的她，她的熱情在於創造個性化和引人入勝的藝術作品，在寵物和愛主人之間的特殊聯繫中加入一些時尚元素。Prissy現在的使命是提升寵物肖像藝術，並安慰那些經歷過失去寵物的主人。她細緻的肖像充滿了靈魂， 經常令客戶備受感動。她的目標是不僅捕捉寵物的外表，也表現它們的內在精神，創造出一種獨特的氛圍，為寵物主人破碎的心靈帶來歡樂和治癒。Prissy的同理心和獨特的寵物肖像藝術方式體現了她致力於創造經典而品味優雅的藝術作品，以慶祝寵物和主人之間獨特的聯繫。她將優雅、魅力、同理心和個性注入每一幅肖像的奉獻精神，加上她對解剖學的精通掌握，使她成為一位獨特的寵物肖像藝師，為熱愛寵物的客戶帶來非凡而引人入勝的體驗。

2023年贏得了由英國《Dogs Today Magazine》舉辦的全國性競賽 "PAWtrait Artist of the Year 2023 "的二等獎。

到目前為止，她還吸引了全球1000萬以上的寵物和藝術愛好者的關注,這是由美國市場營銷集團TailWindapp.com跟蹤監測的。

2024年7月，她是21位勇敢女性作家之一，她們的作品集《Life by Design: Creating Leverage, Lifestyle, and Legacy, Vol III》被亞馬遜列為三個類別的暢銷書。他們打破了既有框框，實現了前所未有的突破。

美國犬類作家協會（Dog Writers Association of America）於2023年頒發Prissy YC Tang「曼內特•比金-勞登紀念獎」卓越獎，表彰她的寵物肖像畫《花卉》。

於DWAA_US的冬季刊《Ruff Draft》2022年特別報導 -「吸引奢華」。

Jane Singer（時尚內幕Managing Director）發布的新聞稿，《當前狀況》及《座談會》播客的主持人。

如欲了解更多，請瀏覽： PETPRISSY.COM及如有查詢，請聯絡這裡。

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SOURCE 大自然保護協會