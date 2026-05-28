紅盒迷你倉連續三年蟬聯亞洲迷你倉商會「最佳連鎖迷你倉分店大獎 (香港) 」---- 「創意營銷大獎 (亞洲及香港) 」殊榮

新聞提供者RedBox Storage
28 5月, 2026, 15:30 CST
香港2026年5月28日 /美通社/ -- 香港領先迷你倉品牌紅盒迷你倉 (RedBox Storage) 於 2026 年亞洲迷你倉商會 (SSAA) 大獎中再創佳績，第三度榮膺「最佳連鎖迷你倉分店大獎 (香港) 」殊榮，同時奪得「創意營銷大獎 (亞洲及香港) 」，成為本年度唯一同時在營運及營銷兩大範疇獲獎的香港迷你倉品牌。
三連冠：值得信賴的卓越營運
連續三年榮獲「最佳連鎖迷你倉分店大獎 (香港)」，在競爭激烈的市場中絕非易事。此殊榮充分反映紅盒迷你倉在其自置物業中堅守不懈的承諾：
- 安全及合規首要 —— 所有物業均完全符合政府法定要求，配備 24 小時閉路電視監控、智能手機開鎖系統，以及全港首創的紅保倉 (Red Vault) 防火儲存室 (採用獲認證防火材料建造)
- 靈活儲存方案 —— 從迷您儲物櫃到大型貨存倉，為個人及企業提供24小時恆溫恆濕迷你倉環境
- 以客為先 —— 鄰近港鐵站並設專用泊車位、每週七天現場支援及延長客戶服務時間 (上午 10 時至晚上 10 時)……紅盒迷你倉不只是提供租倉空間，更是全方位儲存體驗
品牌在 Google 累積近 1500 個五星好評，充分證明客戶對紅盒迷你倉服務的高度滿意。「能夠獲得這些獎項是我們的榮幸，但同時亦提醒我們不能停步。」紅盒迷你倉行政總裁鍾震南表示。「行業不斷演變，顧客期望持續提高，我們必須保持領先 — 無論是透過更智能的技術、更優質的服務，還是更大膽的創意思維。」
源於香港，深明本土所需
獲獎的「Unbox Your Life 解鎖生活」項目並非單純推廣迷你倉的實用性，而是將紅盒迷你倉重新定位為釋放生活可能的夥伴 — 幫助香港人騰出空間，不只家中的空間，更是生活中的空間，讓興趣、熱情和體驗得以實現。
此項目成效有目共睹，品牌名稱搜尋量按年激增 191%，查詢量錄得 48% 按年增長。透過AI 生成影片、社交媒體上的真實客戶故事、YouTuber 合作，以及中環體驗快閃店，充分證明創意同商業成效。
「這個獎項不是營銷策略，而是我們對香港這個家的了解。」市場營銷總監陳鳳琪表示。「我們明香白香港人的生活挑戰；不想放棄您的興趣、想保留孩子成長的玩具，或創業的存貨—— 這些重要物品都不應該犧牲，卻霸佔了您的生活空間。這就是『Unbox Your Life』的背後意義，紅盒迷你倉讓您兩者兼得！」
關於紅盒迷你倉
2022年被全球投資巨頭博楓資產管理有限公司 (Brookfield Asset Management) 收購，紅盒迷你倉成為香港卓越的迷你倉專家，為個人及企業提供創新靈活的儲存解決方案。我們專注於創新、卓越品質及以客為本的服務，致力於幫助顧客過上更有條理和充實的生活，專注於生活中最重要的事物。
SOURCE RedBox Storage
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