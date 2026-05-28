紅盒迷你倉連續三年蟬聯亞洲迷你倉商會「最佳連鎖迷你倉分店大獎 (香港) 」---- 「創意營銷大獎 (亞洲及香港) 」殊榮

連續三年榮獲「最佳連鎖迷你倉分店大獎 (香港)」，在競爭激烈的市場中絕非易事。此殊榮充分反映紅盒迷你倉在其自置物業中堅守不懈的承諾：

安全及合規 首要 —— 所有物業均完全符合政府法定要求，配備 24 小時閉路電視監控、智能手機開鎖系統，以及全港首創的紅保倉 (Red Vault) 防火儲存室 (採用獲認證防火材料建造)

—— 所有物業均完全符合政府法定要求，配備 24 小時閉路電視監控、智能手機開鎖系統，以及全港首創的紅保倉 (Red Vault) 防火儲存室 (採用獲認證防火材料建造) 靈活儲存方案 —— 從迷您儲物櫃到大型貨存倉，為個人及企業提供24小時恆溫恆濕迷你倉環境

—— 從迷您儲物櫃到大型貨存倉，為個人及企業提供24小時恆溫恆濕迷你倉環境 以客為先 —— 鄰近港鐵站並設專用泊車位、每週七天現場支援及延長客戶服務時間 (上午 10 時至晚上 10 時)……紅盒迷你倉不只是提供租倉空間，更是全方位儲存體驗

品牌在 Google 累積近 1500 個五星好評，充分證明客戶對紅盒迷你倉服務的高度滿意。「能夠獲得這些獎項是我們的榮幸，但同時亦提醒我們不能停步。」紅盒迷你倉行政總裁鍾震南表示。「行業不斷演變，顧客期望持續提高，我們必須保持領先 — 無論是透過更智能的技術、更優質的服務，還是更大膽的創意思維。」

源於香港，深明本土所需

獲獎的「Unbox Your Life 解鎖生活」項目並非單純推廣迷你倉的實用性，而是將紅盒迷你倉重新定位為釋放生活可能的夥伴 — 幫助香港人騰出空間，不只家中的空間，更是生活中的空間，讓興趣、熱情和體驗得以實現。

此項目成效有目共睹，品牌名稱搜尋量按年激增 191%，查詢量錄得 48% 按年增長。透過AI 生成影片、社交媒體上的真實客戶故事、YouTuber 合作，以及中環體驗快閃店，充分證明創意同商業成效。

「這個獎項不是營銷策略，而是我們對香港這個家的了解。」市場營銷總監陳鳳琪表示。「我們明香白香港人的生活挑戰；不想放棄您的興趣、想保留孩子成長的玩具，或創業的存貨—— 這些重要物品都不應該犧牲，卻霸佔了您的生活空間。這就是『Unbox Your Life』的背後意義，紅盒迷你倉讓您兩者兼得！」

關於紅盒迷你倉

2022年被全球投資巨頭博楓資產管理有限公司 (Brookfield Asset Management) 收購，紅盒迷你倉成為香港卓越的迷你倉專家，為個人及企業提供創新靈活的儲存解決方案。我們專注於創新、卓越品質及以客為本的服務，致力於幫助顧客過上更有條理和充實的生活，專注於生活中最重要的事物。

SOURCE RedBox Storage