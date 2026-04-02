穿綠・行綠 響應世界地球日 全港一起參與「Dress Green Day綠色守護日」

為何「穿綠」：以可見訊號喚起綠色行動

「Dress Green Day」以一個簡單而清晰的訊號 —— 穿上綠色 —— 在全城建立一個可見、共享時刻。TNC 強調，單靠穿綠並不能解決環境危機；其意義在於象徵性地作為提示——環境責任始於覺察，並體現在日常的選擇。

在香港這個節奏急速、人口密集的城市，細小而可見的提示往往能發揮重要力量——無論是一件綠色T 恤、一個可重用水樽、一件綠色飾物，甚至一枚簡單綠色胸針，都能引發思考、對話與行動，並促成個人以至凝聚群體力量。為了讓象徵轉化為實踐，TNC 鼓勵參與者於地球日完成 「一件綠色小行動」。例如：自備可重用水樽、杯或餐具；減廢並拒絕即棄塑膠；選擇公共交通或步行短途；關燈節能或適度調節冷氣；妥善回收；走進大自然以重新連結環境；選擇較環保的飲食；在家或工作間重用物品等。這些日常行動若能在城市中被廣泛實踐，將能對資源節約、減少排放，以及推動長遠行為改變帶來實質貢獻。

謝安琪與TNC 攜手擴大「Dress Green Day 綠色守護日2026」

TNC很榮幸獲香港著名藝人 謝安琪小姐（Kay Tse）支持，成為「世界地球日支持者」，攜手把「綠色守護日」的訊息帶給更廣泛的公眾。

「守護地球可以由一件很簡單的事開始。一個念頭、一個選擇、一個小行動 —— 甚至我們穿的顏色，都可以表達我們重視的價值。我很高興支持『Dress Green Day綠色守護日』，也希望大家在 4 月 22 日與我一起穿上綠色、實踐綠色行動，向我們共同擁有的地球表達愛與關懷。」

—— 謝安琪，世界地球日星級支持者

以簡單方式連結更宏大的保育行動

Dress Green Day 的設計刻意保持簡單，卻體現了 TNC以科學為本的保育理念核心：要達致長遠的環境解決方案，既需要生態修復的行動，也需要公眾的參與和支持。

在香港，TNC正推動多項保育工作，包括修復瀕危蠔礁、推動基於自然的解決方案（Nature-based Solutions, 簡稱NbS）以提升海岸韌性、促進海洋生態系統復育，以及擴展環境教育與社區參與。在亞太地區，TNC 亦致力保護珊瑚礁、森林及沿岸生態系統，支持可持續漁業發展，並協助社區應對氣候變化。

Dress Green Day為公眾提供一個容易參與的切入點，把日常選擇與這些更宏觀的保育工作連結起來 —— 因為真正的改變，往往始於眾人一起踏出的細小一步。

如何參與「Dress Green Day 綠色守護日2026」

個人參加者可於 4月22日穿上任何一件綠色衣物，完成一項「綠色小行動」，並標註 #DressGreenHK 及 @tnc_hk 分享你的綠色時刻。

學校及企業如欲參與或了解更多，請電郵 [email protected] 登記或查詢。更多資訊請瀏覽 www.tnc.org.hk。

透過 一種顏色、一個行動、同一個日子，香港可以為地球凝聚力量 —— 並展示細小步伐在同心同行之下，如何匯聚成為更大的改變。

分享你的綠色時刻

個人、學校及機構／團體可於世界地球日提交穿著綠色的照片予大自然保護協會。照片可透過WhatsApp提交、於 Instagram / Facebook 向 TNC 發送私訊，或電郵至 [email protected]。

部分提交照片或會於世界地球日當天在TNC的社交媒體平台，以及港鐵市區綫部分車站的數碼電子屏上隨機展示，作為「Dress Green Day 綠色守護日」活動照片合集的一部分。展示安排須視乎實際情況及最終落實而定。

支持保育工作（自願捐款）

「Dress Green Day綠色守護日」為免費公眾活動，開放予各界參與。如欲進一步支持大自然保護協會在香港及亞太地區推動、以科學為本的保育工作，歡迎自願捐款支持。捐款將有助推進包括海洋生態系統修復、以自然為本的氣候解決方案，以及環境教育與社區參與等長遠保育工作。

捐款連結：https://act.tnc.org.hk/c/L8ML

關於香港大自然保護協會 (TNC)

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，並幫助城市變得更具韌性。大自然保護協會在全球83個國家和地區（其中39個直接進行保育工作，44個透過合作夥伴）採用協作方式，與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區進行各種保育工作已超過30年，在澳洲、中國內地、香港、印度、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽：

網頁: http://www.tnc.org.hk

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SOURCE 大自然保護協會