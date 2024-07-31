汽車之家發布二季度財報 經調整淨利潤超預期 新零售業務進一步擴大 線上線下加速融合

香港2024年7月31日 /美通社/ -- 中國領先的汽車互聯網服務平台汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）發布今年第二季度財務業績。公司二季度總營收18.7億元人民幣，同比增長2.2%，在線營銷及其他業務收入繼續保持雙位數同比增幅，佔收比達到33.1%，數據產品、新能源等多項業務增長勢頭強勁，營收同比增幅分別超過15%和接近翻番。歸屬於汽車之家的經調整凈利潤5.72億元人民幣，超市場預期，經調整凈利潤率達30.6%。

汽車之家黨委書記、CEO吳濤表示，第二季度公司整體經營穩健，創新業務持續增長。接下來，公司將繼續以用戶需求為導向，以創新驅動發展，不斷探索線上線下融合的新業態；同時將充分挖掘和利用平安集團的優勢資源和技術積澱，積極推進雙方在汽車生態各個領域的深度合作，共同探索協同發展的無限機遇。

新零售業務進一步擴大，來自新能源品牌收入持續攀升

期内，公司新零售業務進一步擴大，加大從高線城市向低線城市的滲透。今年5月，汽車之家空間站啓動了「衛星計劃」，以空間站為核心，在周邊低線城市布局衛星店，構建「1+N」協同生態，深化服務覆蓋至更廣泛區域。目前，汽車之家空間站已覆蓋全國28個城市，並在5個城市試水衛星店模式，形成緊密的銷售服務網絡，實現從核心到區域的全面滲透。同時，汽車之家二手車業務將空間站作為線下服務支點，並聯合天天拍車以及平安旗下綜合修理廠提供服務保障，完善置換業務流程，激發消費需求。二季度，公司來自於新能源品牌的營收同比增長接近100%，持續跑贏行業銷量增速。

近年來，隨著汽車保有量的增加和消費者對汽車品質及性能要求的提升，大量老舊車輛需更新換代，置換需求大幅增長。三線及以下城市和農村地區經濟發展與消費升級，對汽車的需求日益旺盛，成為車企競爭的重要市場。為此，汽車之家借助全國空間站的布局以及平安產險龐大的客戶群體和線下網絡，挖掘下沉市場和置換群體需求，積極打造成交場景。

平安產險擁有7000萬用戶，其中80%是車齡五年以上的車主，汽車之家通過精細化運營精準識別目標客群，挖掘海量置換商機。此外，汽車之家聯動平安產險共同舉辦「百城煥新購車節」，將更多主流新能源品牌旗下車型和二手車置換服務帶到區域消費市場，連接2810個平安產險網點、96萬代理人以及2.2萬專業服務人員，實現對下沉市場的全覆蓋和精準觸達。落地線下車展超過100場，消費者參與近百萬人次，現場成交台數超過1.2萬台，預估帶動汽車消費超18億元。

推出數字化中台，全面助力經銷商提質增效

為幫助廣大經銷商客戶精益化運營和科學化管理，汽車之家推出中心化運營系統和數字化經營管理平台。通過中心化團隊快速高效地處理線索，利用集中外呼系統，按需幫助用戶快速匹配到適合的商家，提升轉化效率；通過基礎設施搭建、數字工具賦能和精細化運營管理，為經銷商夥伴提供了一個強大的、體系化的數字支持平台，助力實現經營管理提效。

在數字化領域，汽車之家上綫了「智慧數聯」，利用模型算法完善用戶標簽，幫助經銷商客戶更準確地圈選目標用戶、判斷置換車意向，推動到店率顯著提升；「智慧試駕」則結合軟硬件及AI質檢能力，解決了試駕場景信息不透明的痛點，為經銷商客戶提供了試駕全流程的數字化管理工具，助力經銷商形成線下服務的數據閉環。汽車之家還與平安產險線下服務團隊高效聯動、聯合展業，充分挖掘經銷商需求，提升對低線市場客戶的覆蓋率，帶來業績增長。第二季度，公司整體數據產品營收同比增幅超過15%。

持續深耕用户内容， 用戶流量顯著提升

汽車之家持續深耕用戶內容，從「專業類」和「泛車類」兩個方向進行內容煥新，並拓展直播、短視頻等內容形態，打造綜合、多元的內容矩陣。截至目前，8大IP全網總曝光累計超8.6億次。優質內容的布局帶來了流量的穩定增長，QuestMobile數據顯示，汽車之家6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較去年同期增長8.3%。

在專業評測領域，進一步豐富內容維度，增加了針對混動、新能源以及燃油車的定向評測內容；泛車類內容方面打造了包括《新車首測》、《Top10橫評》等8檔IP欄目，《新車首測》匯集最新熱門新車，以最快的速度呈現最專業的測試報告，全方位、多維度地全面展示新車魅力，《Top10橫評》對市場在售的十大爆款混動SUV進行硬核測試，從能耗、主動安全、性能和舒適性四大維度進行全方位剖析。

針對用戶的購車痛點，汽車之家圍繞新車發布活動打造了覆蓋新車上市「前中後」期的內容玩法，從前期獨家3D車型猜想，到中期深度解讀，再到後期定製化評測，有效延長新車核心賣點的曝光窗口，幫助B端客戶高效傳播產品價值，同時輔助C端用戶快速做出購車決策。

深化ESG實踐，獲國際權威指數機構上調ESG評級

專注業務發展的同時，汽車之家積極踐行ESG理念，推動企業社會責任建設。近日，國際權威指數機構MSCI（明晟）將汽車之家的ESG評級由「B」調升至「BB」。在今年舉辦的中國汽車論壇上，汽車之家也成功入選《2024中國汽車行業企業可持續發展實踐案例》。

作為汽車產業鏈的重要環節和推動行業數智化轉型的關鍵力量，汽車之家將繼續秉持長期發展的眼光，不斷升級迭代產品和技術，為客戶提供更加個性化和智能化的服務和解決方案。汽車之家也將積極探尋並把握新業務領域的機會，為公司發展注入新活力，以期能夠為股東創造長期而穩定的積極回報。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

有關本集團更多資料，請瀏覽公司網站

https://www.autohome.com.cn/about/index.html

SOURCE 汽車之家