汽車之家發佈2025年Q4及全年業績

內容價值持續升級 O2O+AI雙輪驅動亮點凸顯

北京2026年3月5日 /美通社/ -- 北京時間2026年3月5日晚，中國領先的汽車互聯網服務平臺——汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）對外披露2025年第四季度及全年未經審計財務業績。財報顯示，公司第四季度總營收14.6億元人民幣，歸屬於汽車之家的經調整淨利潤為3.04億元人民幣。從全年表現來看，2025年全年總營收64.5億元人民幣，歸屬於汽車之家的經調整淨利潤為16.1億元人民幣。值得一提的是，3月5日，公司董事會授權批准了一項新的股票回購計畫，公司可在未來18個月內回購至多2億美元的美國存托股。

汽車之家董事會主席兼CEO劉斥表示："2025 年是汽車之家從汽車資訊平臺向一站式汽車生態服務平臺轉型的元年。面對汽車行業的深刻變革，我們聚焦兩大核心舉措：在內容層面，持續強化優質內容建設，完善創作者生態，提升新媒體傳播能力；在服務層面，加速構建線上線下一體化的服務體系，為使用者和行業夥伴打造更高效、更便捷的全鏈路車生態服務體驗。在轉型過程中，我們以人工智慧為引擎，全面賦能產品創新與運營優化。未來，我們將持續深耕使用者體驗，不斷深化服務與交易生態，為汽車之家的高品質、可持續發展注入強勁動能。"

強化優質內容建設

引領汽車行業內容風向標

作為深耕汽車垂直領域的專業內容平臺，汽車之家始終以內容為核心，深化全維度內容戰略佈局，以前瞻洞察引領行業風向。面對新能源浪潮，平臺在內容創新、創作者生態構建以及新媒體全域傳播等關鍵領域不斷取得突破，進一步鞏固了其在汽車內容領域的標杆地位。

內容報導持續創新。汽車之家將深度行業洞察貫穿內容全流程，以專業視角打造高價值內容標杆，多次深度參與報導全國車展。在2025年11月的廣州國際車展上，汽車之家將車展報導與創作者大會深度融合，圍繞"有用的車展報導"主題，結合使用者實際使用場景，打造了一場長達2天23小時的超長沉浸式直播。車展內容緊密，實現了多維度、場景化的內容傳播。

創作者生態體系持續完善。2025年第四季度，汽車之家正式推出汽車行業一站式內容行銷平臺——"知家萬象"。該平臺聚焦行業專家、科技、賽車、戶外及海外五大垂直領域，構建起覆蓋圖文、視頻、直播等多種內容形態的創作者矩陣，旨在為主機廠提供全場景、定制化的一站式汽車內容解決方案，全面回應其在新品發佈、用戶溝通、品牌建設等方面的多元化行銷需求。截至2025年末，"知家萬象"已吸引了超過2,500位來自汽車之家及全網的新媒體優質創作者入駐，平臺內容聚合能力與行業影響力持續提升。

新媒體傳播影響力持續擴大。旗下"知家傳媒MCN"持續擴容，已彙聚超過500位跨領域優質創作者，新媒體端全域使用者觸達規模成功突破1億。根據QuestMobile資料，汽車之家2025年12月移動端日均用戶量達到7,751萬，印證了平臺高品質內容生態的強大吸引力。

線上線下加速融合

一站式交易服務體系不斷完善

重構汽車消費場景、推動線上線下（O2O）深度融合，是汽車之家2025年戰略佈局的重要一步。通過線下觸點拓展與線上能力深化的雙向賦能，汽車之家正在打破傳統汽車消費模式，構建新的競爭壁壘。

探索新零售模式。汽車之家以商城業務為支點，開啟線上線下融合的新零售模式。繼2025年9月下旬啟動試運行後，汽車之家商城於第四季度正式落地，持續推進交易服務升級。線上層面，商城整合產業資源、打通車源資訊流，優化使用者選車決策體驗；線下層面，聚焦在低線城市空白區域佈局加盟網路，精准補位主流新能源主機廠的管道盲點。截至目前，商城已吸引23家主流新能源品牌入駐，初步構建起集展示體驗、交易轉化、售後服務於一體的綜合運營網路。面向未來，汽車之家將繼續深化線上交易基礎設施建設，推動產業鏈數位化轉型，進一步完善汽車交易生態閉環。

沉浸式、場景化運營。2025年全年，汽車之家在全國範圍內落地超過5000場線下車展及團購活動，並在此基礎上，跨界聯動電競、音樂節等青年文化IP，將"看選試買"的購車鏈條延伸至沉浸式體驗空間，不僅拓寬了用戶觸達邊界，也為汽車消費注入了新的傳播動能和情緒價值。

構建二手車領域差異化能力，並推進服務標準化體系建設。在二手車領域，汽車之家打造了二手車買賣兩大消費場景，形成全鏈條閉環服務體系，實現新車消費與二手車流通的高效聯動，構築起核心差異化優勢。此外，依託獨家管道資源與智慧化工具，平臺正圍繞價格評估與車源保障兩個核心痛點，推進二手車服務標準化體系建設。在車價評估方面，"AI查車專家"已成功在多個協力廠商平臺上線應用，支持通過拍車牌、行駛證等多種方式實現精准估價，並可遞進式提供詳盡的行情分析，查得精准度和用戶使用率均位居行業前列。在車源保障方面，公司聯合9家權威檢測機構，建立了嚴格的車源認證聯盟，2025全年累計完成超過50萬台車輛的標準化檢測，為平臺交易提供權威、透明的品質背書，推動二手車交易環境向規範化、透明化方向發展。

擁抱AI變革浪潮

全面升級智慧化服務能力

2025年，人工智慧技術加速滲透各行業應用場景，汽車之家全面擁抱AI變革，積極推進技術能力建設與業務場景的深度融合。年內，公司完成全產品線AI化升級，實現了使用者體驗與產業服務能力的同步躍升。

在用戶端，汽車之家於年初上線基於DeepSeek大模型與平臺海量資料的AI智慧助手，深度優化用戶在汽車垂直領域的問答交互體驗，提升了資訊獲取的精准度與便捷性。同年4月，公司進一步推出二手車智慧買手，依託AI演算法破解非標品在交易匹配與選車決策中的核心痛點，為用戶提供更加個性化的車源推薦與決策支援。至此，汽車之家已在用戶側實現新車與二手車兩大核心場景的AI助手全覆蓋，用戶問答優質率持續保持行業領先。

面向商業合作夥伴，汽車之家充分發揮獨有的資料資源積累與專業行業分析模型優勢，升級數位化產品矩陣，重構從行銷觸達、潛客獲取到銷售轉化、售後服務的全鏈路服務流程，助力客戶實現全流程效能提升。截至目前，升級後的數位化產品已成功服務超過50家主流汽車品牌，為汽車產業的數位化轉型與智慧化升級注入新動能。

結語

2025年，汽車之家圍繞從資訊平臺到一站式汽車生態服務平臺的生態轉型，以內容為根基，以新能源為增長引擎，以AI數位化為核心驅動力，以二手車為差異化競爭力，持續夯實平臺綜合服務能力。

展望未來，公司將繼續深化線上線下融合，推動技術創新與服務升級，為使用者、客戶與股東創造長期價值，攜手全產業鏈共建高效便捷的汽車消費新生態。

