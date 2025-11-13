養和醫療集團成功舉辦香港首個「亞洲-大洋洲粒子治療合作組年會」 匯聚全球質子治療領袖 推動精準癌症治療發展

香港匯聚全球視野 冀成質子科研教育樞紐

於11月8日舉行的開幕典禮上，由香港特別行政區政府醫務衞生局局長盧寵茂教授、李樹芬醫學基金會主席、養和醫療集團行政總裁、養和醫院院長李維達醫生、李樹芬醫學基金會理事、養和醫療集團營運總監及養和醫院董事李維文先生、亞洲-大洋洲粒子治療合作組織（PTCOG-AO）執行委員會主席、日本群馬大學重離子醫療中心主任兼放射腫瘤學系主任大野達也教授及第五屆「亞洲-大洋洲粒子治療合作組年會」籌委會主席、養和醫療集團業務拓展及國際聯繫（質子治療）主管鄧世剛博士主禮。

盧寵茂教授於主禮致辭時指出：「亞洲-大洋洲粒子治療合作組年會為業界提供了一個不可或缺的平台，讓與會者分享粒子治療在實證科學、臨床實踐及技術發展等方面的最新成果。粒子治療是一項重要的抗癌技術，為腫瘤治療帶來深遠影響。透過公私營協作，香港兒童醫院的兒童癌症病人有機會獲轉介到養和醫療集團接受質子治療，這為新確診的兒童癌症患者開創了全新治療途徑，能在本地接受先進的放射治療。」

李維達醫生致歡迎辭時表示：「百年來，養和始終引領醫療創新。自2023年引入大灣區首部質子治療系統以來，養和已成為世界領先的癌症治療樞紐，擁有數一數二齊全的治療設備及頂尖跨專科醫療團隊。是次主辦亞太區域盛會，是一個重要的里程碑，我們將持續透過教育、科研及與全球頂尖機構合作，推進質子治療的發展，造福更多癌症患者。」

李維文先生分享養和開拓質子治療的二十年歷程：「養和秉承『李樹芬醫學基金會』的宗旨，致力推動醫學教育、醫學研究及醫療服務，提供高端醫療服務及推動創新，令社會進步民生受惠。養和深信人才與技術同等重要，繼早前聯同國家癌症中心合辦『質子治療聯合培訓班』，及現正進行的『養和質子治療培訓計劃』，我們更成功透過PTCOG-AO年會，進一步以臨床經驗結合全球視野，為亞太地區建立一個持續學習、共同進步的高端平台，助力提升區域質子治療的整體水平，讓更多病人受惠。」

養和匯聚全球專家 助力提升癌症治療水平

李維文先生進一步指出：「養和在提升質子治療精準度的科研上，一直不遺餘力。最近，養和全球首度引入光子計數電腦掃描模擬定位系統 (Photon-Counting CT Simulator)，並就有關光子計數電腦掃描模擬定位技術開展研究項目，預計將於2026年歐洲放射腫瘤學會年會上發表初步報告，冀為優化質子治療精準度帶來嶄新方向。」

第五屆「亞洲-大洋洲粒子治療合作組年會」籌委會科學小組（物理學）組長、養和醫療集團醫學物理部主管余兆基博士補充：「質子治療作為頂尖放射治療方式，須達致極高的精準度。因應光子計數電腦掃描模擬定位系統的模擬功能，養和將進一步推進不同基礎研究項目，期望能有助制定治療計劃，並改善治療結果。」

國際粒子治療合作組（PTCOG）主席、德國GSI亥姆霍茲重離子研究中心生物物理學部主任Marco Durante教授，認為：「是次PTCOG-AO年會十分成功，就推進歐美及亞太區各地在粒子治療技術的交流方面，發揮積極關鍵作用，為全球『國際粒子治療合作組』及區域『亞洲-大洋洲粒子治療合作組』建立緊密網絡，共同推動放射治療及癌症治療領域的創新突破。」

大野達也教授表示：「全球逾半數癌症患者來自亞洲及大洋洲地區，患者數字仍持續上升。PTCOG-AO年會不僅促進臨床實踐交流，更涵蓋醫學物理及生物學的研究分享。我深信是次會議將激發更多創意與合作，推動我們為今日以至未來的患者提供更優質護理。」

鄧世剛博士表示：「養和有幸首次將這一盛會帶到中國香港，不論是各地參加人數、提交科研摘要的踴躍度，均創歷年新高，足證此次會議在癌症科研業界的重要性。目前亞太區約有50間質子治療中心，但潛在受惠患者有接近一百萬人。透過是次會議，我們期望建立動力，進一步透過促進專業交流、知識轉移、研究培訓及多方協作，以推動質子治療的發展。」

會議日程內容豐富，涵蓋教育課程、主題演講、學術研討會及專家論壇，探討物理、影像引導、劑量測定，以及頭頸癌、乳腺癌、中樞神經系統腫瘤、胃腸道腫瘤、肺癌、泌尿生殖系统癌症及兒童腫瘤等多個範疇的最佳臨床實踐。

PTCOG-AO 2025年會的圓滿落幕，進一步鞏固了養和在亞太地區質子治療領域的領導地位。透過匯聚全球專家、業界領袖與醫療專業人員，養和朝建構精準癌症治療中心的目標更邁進一大步，為香港、大灣區乃至更廣泛地區的患者帶來新的治療希望。

關於養和醫療集團

養和醫療集團於 2017 年 9 月正式啟動，旗下成員分別有養和醫院、養和醫健、養和東區醫療中心及養和癌症中心。養和醫療集團以全方位策略，透過優質臨床醫療服務、醫學教育和科研，以及公眾健康教育，推動公共衞生及醫學發展，致力為患者提供全人關顧的優質醫療及護理服務。

養和醫院是養和醫療集團之重要成員，成立於 1922 年，為香港主要私營醫院之一，以「優質服務‧卓越護理」為宗旨，致力服務大眾，並積極推動醫學教育和研究。

關於養和醫療集團，請瀏覽www.hksh.com。

關於 亞洲 - 大洋洲粒子治療合作組

亞洲-大洋洲粒子治療合作組（PTCOG-AO）成立於2019年，其主要宗旨是推動粒子治療在亞太地區患者中的最佳應用。這目標通過粒子治療領域專家們的協同合作得以實現。PTCOG-AO致力於建立並維護粒子治療的共同標準，以確保提供高質量治療。

截至2023年12月，已有來自11個國家的66個會員機構加入PTCOG-AO，預計還將有超過15家計劃開展粒子治療項目的機構參與。憑藉該地區龐大的人口規模、較高的癌症發病率以及不斷發展的醫療基礎設施，亞太區域有望成為粒子治療領域的重要推動力量。有鑑於此，PTCOG-AO期待在推進亞太地區粒子治療發展中發揮關鍵作用。

關於PTCOG-AO年會，請瀏覽https://www.ptcog-ao2025.hk/。

SOURCE 養和醫療集團