採用「數碼無障礙」設計 打造長者友善體驗 傳遞數碼「幸福感」 開拓銀髮市場新藍海

香港 2025年11月17日 /美通社/ -- 隨著社會人口結構轉變，長者人數增加，銀髮經濟已成為香港未來發展的重要一環。根據政府統計處2025年的最新數據，去年本港65歲及以上人口已突破170萬人，佔總人口達22.8%[1]，推算在2046年更會增加至274萬，佔人口比例的36%[2]。長者人口上升，意味著他們所關注的醫療、保險、保健和各式各樣生活所需的服務和產品，將產生龐大且持續的需求，充滿發展潛力。然而如何讓他們在網絡世界中獲得便利的使用體驗，例如配備加大字體、提供足夠的顏色對比度、採用簡化易操作的界面等，將成為企業在數碼轉型中不可忽視的一環。這些數碼平台的優化不僅關乎可用性，更關乎是否能切實提升長者的「幸福感」與「獲得感」，讓他們在使用過程中感到安心、被照顧，並能享受到數字化服務的便利。

香港特別行政區政府在2023、2024年的《施政報告》中已明確提出發展銀髮經濟，先後宣布成立「銀髮經濟顧問小組」和「促進銀髮經濟工作組」，分別由商務及經濟發展局和政務司副司長牽頭，研究並推動各項促進銀髮消費和支持銀髮產業的相關政策 [3],[4]。在此趨勢之下，數碼共融與無障礙設計不僅是社會責任，更是企業拓展長者市場的策略選擇。

三大方向 助企業掌握銀髮經濟機遇

在銀髮族日益活躍於網絡世界的今天，企業若能及早進行「無障礙」優化，將有助於擴展客群、提升品牌形象及符合政策導向。想進行優化但不知從何入手？以下三個方向值得企業重點考慮：

一、介面設計簡單易用

長者在使用數碼平台時，不時遇上字體過小、操作複雜等障礙。企業可透過調整字型大小、提升對比度、簡化操作流程等方式，讓平台更易於理解與使用。例如，提供「長者模式」或「簡易版」介面，可有效提升使用率與滿意度。當長者「看得清」、「按得準」、「找得到」，並能自主完成網上查詢、預約及交易時，將大大提升其「幸福感」及「獲得感」。

二、語音及輔助功能整合

不少長者的視力或手指靈活度不足，語音導航、文字朗讀、放大鏡功能等輔助技術可大幅提升他們的使用體驗。企業可考慮引入語音指令、螢幕閱讀器支援等功能，讓平台更具包容性。這些功能可以提升掌控感，同時能更快完成繳費、預約與查詢等事項，使長者願意持續使用數碼科技。

三、流程設計考慮認知差異

長者在理解資訊及進行網上交易時，往往需要更多提示與引導。企業可在購物流程中加入清晰的步驟說明、錯誤提示及即時協助功能，以減少操作困難並提升使用體驗。引導式流程能有效降低使用時的不確定感，讓長者感到被理解與尊重。

銀髮族的消費潛力不容忽視

根據香港貿易發展局去年的研究指出，銀髮族在健康產品、生活服務、旅遊及網購方面的消費潛力龐大，隨著科技的進步大大改善長者的生活，預計未來將成為推動本地消費增長的重要力量[5]。在數碼化日益普及的今天，能否提供切合長者需要的數碼平台，將直接影響企業在銀髮市場的競爭力。

HKIRC 推動數碼無障礙 實踐數碼共融

為推動本港數碼平台的無障礙發展，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）主辦「數碼無障礙嘉許計劃」，由數字政策辦公室協辦，平等機會委員會擔任獨立顧問。計劃旨在透過專業評估、技術支援及認可機制，鼓勵企業優化其網站及流動應用程式的數碼無障礙設計，提升整體用戶體驗。

剛過去的一屆嘉許計劃，亦加入「長者友善級別」獎項，嘉許為長者友善主動踏前一步的企業。同時亦參考了數字政策辦公室發佈的《「長者友善」網站/流動應用程式設計指南》，協助設計者理解長者在瀏覽網頁及使用流動應用程式的需求，並提供具體改善建議。HKIRC亦會不時舉辦技術工作坊和教育講座，讓更多有意優化網頁和應用程式的設計師得到具體的指引，助企業能更輕易踏出實踐數碼共融的第一步。

共建無障礙社會 企業攜手同行

數碼共融不僅是技術問題，更是社會價值的體現。企業在追求創新與效益的同時，亦應關注不同群體的使用權益。參加「數碼無障礙嘉許計劃」，企業不但可獲得專業評估及改善建議，在完成指定的無障礙設計準則並同過評核，更可獲得嘉許，並可將嘉許標誌展示於您的網站或應用程式，不僅讓用戶清楚知道您的平台符合長者及不同群體的需求，還能：

彰顯企業社會責任：展現對數碼共融的承擔，塑造正面品牌形象。

擴大市場覆蓋：吸引銀髮族及更多重視易用性的用戶群，開拓新商機。

提升用戶體驗：改善網站或應用程式的可用性，增加滿意度與回訪率。

歡迎到訪「數碼無障礙嘉許計劃」官方網站，了解更多計劃詳情：https://www.digital-accessibility.hk

關於香港互聯網註冊管理有限公司

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名（即.hk及.香港）的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文的.com.hk、.org.hk、.net.hk、edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，以及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，以及將會在香港推出其他相關域名的服務。

