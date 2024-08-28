淨利潤大幅增長 股息創歷史新高 ---- 中國海油公佈2024年中期業績

香港2024年8月28日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天公佈公司2024年中期業績。

增儲上產穩步推進，淨產量同比增長 9.3%

桶油主要成本管控良好，歸母淨利潤達人民幣 797 億元

積極回報股東，中期股息為0.74港元/股（含稅）

今年上半年，中國海油突出抓好油氣增儲上產工作，桶油主要成本繼續下降，歸母淨利潤創歷史同期新高。科技創新和綠色發展穩步推進，公司可持續發展能力進一步提升。

有序推動增儲上產，資源基礎不斷夯實。上半年，公司獲得7個新發現，成功評價18個含油氣構造。在中國海域，成功探獲首個超深水超淺層千億方大氣田陵水36-1，標誌著南海萬億大氣區率先實現；在渤海、南海東部海域分別探獲秦皇島27-3和開平南兩個億噸級油田；成功評價渤中8-3南，測試日產量創中國海域深層探井最高紀錄。在海外，圭亞那Stabroek區塊獲得新發現Bluefin，進一步擴大區塊東南部儲量規模；成功簽署莫桑比克5個區塊石油勘探與生產特許合同，進一步拓展了海外勘探潛力。

加快重大項目建設，油氣產量再創新高。上半年，公司淨產量達362.6百萬桶油當量，同比上升9.3%，創歷史同期新高。公司堅持精細注水和穩油控水，中國海域在產油田自然遞減率持續降低。綏中36-1/旅大5-2油田二次調整開發項目、渤中19-6氣田13-2區塊5井區開發項目、烏石23-5油田群開發項目等順利投產。此外，深海一號二期天然氣開發項目和巴西Mero3項目等重點新項目順利推進。

科技創新取得突破，核心競爭力不斷增強。公司在勘探理論和技術方面持續突破與進步，指導發現了陵水36-1、渤中8-3南和龍口7-1等油氣田；開發建設方面，流花11-1/4-1油田二次開發項目創新採用「深水導管架平台+圓筒型FPSO」開發模式，為高效開發中國海域深水油氣田提供全新方案；鑽完井方面，恩平21-4油田成功實施中國首個海上超深大位移井，創造中國海上最深鑽井紀錄和水平長度紀錄，顯著提高油氣田開發效益。

綠色發展穩健有序，油氣勘探開發與新能源融合發展積極推進。中國海上首個綠色設計油田—烏石23-5油田群開發項目投產，將綠色低碳理念貫穿於設計、建造、生產全過程。中國首座深遠海浮式風電平台「海油觀瀾號」累計為文昌油田群安全發電超2,800萬千瓦時。中國海油因地制宜推進光伏供電，陸岸終端光伏覆蓋率達到82%。公司持續加強用能替代，2024年上半年消納綠電超4億千瓦時。

上半年，公司提質增效升級行動取得實效，淨利潤同比大幅上漲。得益於產量增長和實現油價上漲，公司上半年油氣銷售收入達人民幣1,851億元，同比上升22%。公司全方位成本管控體系運行良好，桶油主要成本為27.75美元/桶油當量，持續保持競爭優勢。2024年上半年，公司歸母淨利潤同比上漲25%，達人民幣797億元，創歷史同期最好水平。為積極回報股東，董事會已決定派發2024年中期股息每股0.74港元（含稅），創歷史同期新高。

公司董事長汪東進先生表示：「上半年，中國海油增儲上產和價值經營成效顯著，主要經營指標創歷史新高。下半年，公司將堅持安全、合規發展底線，努力完成全年生產經營目標，推動公司高質量發展取得更大成果。」

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編者注：

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因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

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