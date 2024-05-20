加快推動新能源汽車下沉 汽車之家空間站啓動「衛星計劃」

香港2024年5月20日 /美通社/ -- 5月18日，汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）空間站加盟業務啓動周年慶典暨「衛星計劃」啓動儀式在汽車之家空間站長沙店盛大召開。活動中，汽車之家還宣佈將通過「衛星計劃」進一步擴展全國銷售網絡，實現銷售渠道的多級多點開花。

經過一年的加盟模式開拓嘗試，汽車之家空間站向市場交出了遠超預期的答卷。截止2024年5月，汽車之家空間站已形成覆蓋華東、華南、西南和華北等地區，包括北京、上海、廣州、長沙、海口、佛山等數十個城市的直營及加盟銷售網絡。

現階段，全國依然有大量的三四線城市面臨缺乏購買新能源汽車的有效渠道的問題，新線城市及縣級市場還存在較大增量空間。「衛星計劃」的發佈正是為了填補這一市場空缺，該計劃以汽車之家空間站為關鍵節點，輻射周邊二級銷售網點，通過空間站與衛星店的配合形成緊密的協作網絡，實現資源共享與優勢互補，從而完成從點到面的新零售銷售網絡的全方位升級。

打通下沉市場空間

隨著新能源汽車市場的蓬勃發展，汽車消費已成為國家經濟增長的重要引擎。在這一背景下，汽車之家空間站推出「衛星計劃」可謂是順勢而為，其目的在於積極回應國家新能源下鄉戰略和汽車以舊換新行動計劃，借助「二網」銷售渠道的力量，推動新能源汽車在全國範圍的普及和以舊換新。

除響應國家政策外，「衛星計劃」也同時滿足了市場對汽車銷售模式革新的需求。通過二級銷售網點——「汽車之家車賣場」，汽車之家空間站能夠將更專業的銷售服務、營銷服務和售後服務普及到更多低線城市乃至縣級市場，真正幫助主機廠「補缺」銷售渠道，降低運營成本，提升銷售效率，打通更接近下沉市場的最後一公里。

響應號召 助力新能源汽車下鄉

5月15日，工業和信息化部、國家發展改革委、農業農村部、商務部、國家能源局聯合下發組織開展2024年新能源汽車下鄉活動的通知。該活動以「綠色、低碳、智能、安全——賦能新生活，樂享新出行」為主題，將持續至今年年底。「新能源汽車下鄉」的多次提出，代表了國家加大新能源汽車普及推廣力度、提振下沉市場汽車消費活力的決心。

目前，正在全國華北、華南、西南等多個地區持續推進的「百城煥新購車節」也是汽車之家響應新能源下鄉政策的一項有力創舉。此次活動結合了汽車之家自身平台優勢和平安產險生態資源優勢，以平安產險強大的線上資源及線下服務運營團隊為支撐，通過汽車之家空間站和創新的全息大篷車，將主流品牌和車型的優惠價格和二手車置換服務等帶到消費者家門口，以覆蓋「線上」+「線下」的全週期汽車消費體驗助力政策快速落地。

此次「衛星計劃」的啓動不僅代表著汽車之家在新零售戰略發展方面邁出的創新一步，同時也體現了汽車之家對未來汽車銷售模式的精準洞察。通過二級經銷商網點，汽車之家正構建起一個覆蓋全國、高效便捷的銷售與服務網絡。借此，汽車之家將會把卓越的汽車產品和服務，省心、省時、省錢的看車、買車、用車、換車體驗，以衛星導航般的精準度，直接送達每一位有需求的消費者身邊。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家