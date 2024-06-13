驅動財富管理，共譜合作新篇 | 星路科技攜手行業巨擘，啟航數智化財富管理新時代

香港2024年6月13日 /美通社/ -- 「星」耀啟程，「路」通財富 | 星路科技啟航暨戰略合作簽約儀式今日在香港隆重舉行。星路金融科技控股有限公司（簡稱「星路科技」）正式啟航，並宣佈與華夏基金香港、泰康資管香港、平安資管香港、博時國際、易方達資管香港、中歐基金國際、恆雲科技、同花順等多家香港頭部金融機構及科技平台達成戰略合作夥伴關係，標誌著星路科技在推動金融機構數智化轉型和財富管理業務發展上的重要一步。

星耀啟航，彰顯金融科技特色

近幾年，香港出台一系列政策以鞏固其國際金融中心地位，推進科技創新發展，包括引進人才、吸引資金投資、創新科技孵化、家辦財富管理業務支持等，給市場帶來了巨大的發展空間和動力。除了傳統金融外，虛擬經濟方面也同樣在財政司、金管局、證監會等部門的推動下，圍繞「適當監管、推動發展」的策略，構建以香港為核心的虛擬經濟和Web3生態系統。

復星財富國際控股有限公司【和其子公司統稱「復星財富控股」】CEO、星路科技董事長程康在致辭中表示，星路科技作為復星國際在金融科技領域的關鍵佈局，緊貼政策和市場，擁抱最新的變化和機遇，已經在服務財富管理機構方面取得顯著進展。目前星路科技客戶覆蓋達200+，資產管理規模超過50億港幣，並設定了年底前突破百億，三年內資產規模達到千億的目標。程康還強調，星路科技亦將積極擴展至新加坡、東南亞及中東市場，旨在打造一個全球性的財富管理生態系統，為B端機構客戶提供全面而深入的服務，進一步助力鞏固香港全球金融及財富管理中心地位，及促進Web3虛擬資產生態的發展。

復星財富控股COO、星路科技CEO蔡華先生在介紹星路科技業務時指出，星路科技獨特商業模式的核心在於系統和產品的全面連通，其提供全套科技解決方案，包括 SFTP/API系統對接、恆雲通系統（即財富管理和證券櫃檯系統直連一站輸出）以及Web Portal網頁端對接，為商業銀行、證券公司、跨境電商、家族辦公室、財富管理公司、保險經紀公司、基金管理公司等多種金融機構提供定制化服務。目前星路科技提供的金融產品覆蓋跨境理財通、公募基金、私募基金、數字資產、現金管理、票據交易、債券交易和保險產品等。蔡華強調，星路科技擁有先進的技術驅動業務高速擴張、高效實施和安全運營的能力，目前星路科技的系統可用性達到99.99%，其微服務架構具備強大的擴展性，能夠同時支援千億級客戶的交易需求。

蔡華提到，星路科技在產品側、技術側、及客戶端均得到了眾多國際頂級機構的支持，其中包括螞蟻國際、BNY Mellon、BlackRock等行業巨頭。星路科技將繼續引領金融科技的前沿，為廣大客戶和合作夥伴創造更大的價值和財富。

戰略合作，金融科技領域再邁新階

簽約儀式現場，星路科技宣佈與華夏基金香港、泰康資管香港、平安資管香港、博時國際、易方達資管香港、中歐基金國際、恆雲科技、同花順等多家香港頭部金融機構及科技平台達成戰略合作夥伴關係，進一步整合金融科技領域的專業知識和資源，滿足金融機構客戶在數字化轉型過程中的多元化需求，攜手合作為香港金融市場注入全新活力，開創金融科技的新篇章。

戰略合作方恆雲科技的副總裁林偉豪於活動中發表「香港券商動態與展望」主題講話，林偉豪概述了近幾年券商利潤結構的變化，而香港投資入境計劃的重啟，印花稅的下調，以及粵港澳大灣區「跨境理財通」2.0版本的實施，給予市場潛在復甦和增長機會。同時，他提到了虛擬資產的興起和恆雲通平台的創新，希望通過與星路科技的合作，共同推動金融科技發展，提升交易效率，為行業帶來新的增長動力。

同花順海外業務董事總經理尚勇則分享了「跨境理財通2.0下財富管理新機遇」，深入剖析了跨境理財通2.0的意義與影響。尚勇指出，跨境理財通2.0放寬了參與規則，提高了交易限額，預計將顯著提升大灣區的投資熱度。截至4月份，參與人數已達6.27萬，月增長速度為1萬到2萬，累計交易額達到162.4億，占規則限額1500億的10%，特別活躍的市場包括深圳、廣州、珠海和佛山，這四個城市占總匯劃金額的85.67%。尚勇強調，同花順將與星路科技一同構建金融生態系統，實現業務的有效運轉。

蓄勢賦能，打造金融生態新藍海

依託復星國際的雄厚資源與產業生態賦能，星路科技憑藉其在財富管理產品的廣泛性、創新服務的多樣性及交易系統的穩定性迅猛成長。

復星國際高級副總裁、復星財富控股董事長金華龍在閉幕致辭中指出，復星國際重點聚焦和發展具有領先潛力的業務，並認為星路科技在其專業領域擁有巨大的市場潛力和突出的競爭力。同時，復星國際本身對金融科技的投入及與全球金融企業廣泛的合作，都會在支持星路獨立自主發展的同時，更好地服務各位合作夥伴。金華龍表示，自2007年在香港上市以來，復星國際已在港投資超過150億港元，涵蓋金融、醫藥、科技、地產等眾多領域，目前已擴展至5家香港上市公司，顯示出對香港市場的深厚信心與承諾。金華龍強調，復星國際將繼續擴大在香港的投資，並期望星路科技達成千億港幣的管理規模，成為亞洲領先的機構財富管理平台，與業界同仁共同推動行業發展。

此次星路科技啟航暨戰略合作簽約儀式的圓滿成功，不僅標誌著星路科技在科技創新與市場開拓方面邁出了重要一步，也為未來的發展奠定了堅實的基礎。隨著與戰略合作夥伴的關係日益緊密，星路科技將繼續秉持創新驅動發展的理念，與各合作夥伴攜手並進，探索更多跨界融合的機會。通過不斷的技術創新和資源整合，星路科技旨在實現更廣泛的市場影響力和更深遠的行業貢獻，為整個金融科技生態系統帶來正面的驅動力。

關於星路金融科技控股有限公司

星路金融科技控股有限公司及其關聯公司星路金融有限公司（簡稱「星路科技」）是一家總部位於香港，領先的數智化機構財富管理平台。為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，客戶覆蓋商業銀行、證券公司、跨境電商、家族辦公室、財富管理公司、保險經紀公司、基金管理公司等。

星路科技通過自主研發的科技平台，提供涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險等全品類的財富管理產品。

星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，擁有業內領先的研發實力和解決方案實現能力，是目前唯一能夠提供一站式財富管理平台及解決方案的金融科技服務商。

星路科技矢志成為客戶最信賴的財富管理合作夥伴，助力財富管理行業創新和發展。

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