星路科技攜手Midas Gold Resources與AnchorV，推出香港首個加拿大金礦底層資產RWA項目

香港2026年3月2日 /美通社/ -- 全球一站式Web5財富科技平臺星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）與加拿大礦業資源集團Midas Gold Resources及項目聯合發起人安科威數字科技有限公司（「AnchorV」）正式簽署合作協議，將共同推出香港首個以金礦為底層資產的RWA（Real World Assets，現實世界資產）產品。本項目亦為星路科技首次在香港引入加拿大底層資產以及企業合作的案例，展現其在合規前提下，持續拓寬商業版圖並接觸多元資產類型的發展策略。

作為加拿大地區黃金礦產探開和挖掘生產服務商，Midas Gold Resources亦是此次RWA項目的發行方，公司期待透過本次合作，進一步拓展在香港的黃金資產業務發展，未來計劃達成黃金銷售與黃金存儲業務。星路科技在合規前提下，針對產品設計、智能合約、數據穿透平臺、合規發行及打通全球分銷網絡等關鍵環節，提供相關技術支持。AnchorV就底層資產數據真實性、運營資料、法律框架和跨國架構，提供相關解決方案。君合律師事務所為本項目提供代幣化票據發行服務。

本項目在香港計劃僅限合資格專業投資者認購，采取多鏈部署。未來，項目亦將在符合各地法規與監管要求的前提下，逐步銜接香港、新加坡等境外市場的合規交易與分銷渠道，以連結更廣泛的國際流動性。

立足於香港，此次項目旨在為Web2與Web3的專業投資人和機構提供多元化的資產配置選擇。同時，三方機構亦著重於在全面合規的環境下推動國際產業合作，確保各項安排符合相關司法管轄區的法律規定，為全球資產RWA於香港落地的多元合作模式提供具體實踐經驗。

未來，星路科技將持續以合規為核心，逐步豐富RWA產品貨架，積極探索新模式以及跨地域業務合作機會，為Web2與Web3生態之間的銜接提供可持續的優質服務。

關於星路金融科技控股有限公司

星路金融科技控股有限公司及其子公司統稱「星路科技」，是位於香港的AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，為各類金融機構提供全面的財富管理產品和科技解決方案，涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險及虛擬資產等全品類的財富管理產品。星路科技在亞洲金融科技領域處於領先地位，自Web3浪潮初起，星路科技已專註提升連接實體與數字資產的能力，打造一站式現實世界資產（RWA）技術、發行、分銷平臺，開拓財富管理行業全新增長路徑。詳情請參考 www.finloop.hk 以及 www.finlooprwa.com 。

SOURCE 星路金融科技控股有限公司