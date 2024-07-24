搭建跨國文化交流橋梁 汽車之家發起「世界看巴黎，汽車看中國」 中法行活動

香港2024年7月24日 /美通社/ -- 7月23日，「世界看巴黎，汽車看中國」北京發布會暨發車儀式在國家會議中心啓動，汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）參與啓動此次活動。中國汽車工業協會副秘書長柳燕、中國汽車流通協會副秘書長田甜、中國法國工商會常務副會長郭藹明（Emmanuel Gros）及汽車之家高級副總裁兼天天拍車董事長楊嵩、汽車之家高級副總裁吳疆等多位中法兩國重量級嘉賓與行業領袖出席儀式，共同見證中國汽車品牌車隊的榮耀出征。

今年是中法建交60周年和中法文化旅遊年，也是巴黎奧運年，全球目光都聚焦於巴黎這座時尚之都，各國都在積極挖掘多層面交流合作、為共享時代發展創造機遇。作為中國汽車行業的觀察者和參與者，汽車之家秉持文化交流的使命，啓動 「世界看巴黎，汽車看中國」大型跨國巡禮活動，在助力奧運的同時，也向世界充分展示中國汽車工業的發展與成就，與全球共建汽車文化融合發展的友誼橋梁。

發車儀式之後，「世界看巴黎，汽車看中國」活動車隊將途經歐洲6國巡禮並沿途開展試乘活動，為各地民眾提供沉浸式汽車文化體驗。8月7日，車隊抵達巴黎後，將舉辦中國汽車品牌大秀，與法國當地各界協會及行業精英進行高規格的文化交流。

作為項目的發起方，汽車之家高級副總裁兼天天拍車董事長楊嵩表示，汽車之家是中國領先的汽車互聯網服務平台，一直致力於推動中國汽車文化的傳播與汽車市場的健康發展。此次聯合車企發起的跨國活動，將全面展示中國汽車品牌的卓越實力，促進汽車行業深度交流，為構建開放、包容、共贏的汽車生態積極貢獻力量，也為中國汽車工業史寫下濃墨重彩的一筆。

楊嵩向車隊隊長授予出征旗，並和與會嘉賓共啓歐洲自駕地圖，標誌著「世界看巴黎，汽車看中國」大型跨國巡禮活動正式啓動。汽車之家相關負責人表示，待車隊返程之後，整體項目將於8月28日在天津正式收官。此次活動在全方位展現中法兩國文化魅力、共促繁榮友好的同時，也助力合作品牌收獲更多的國際關註及認可，從而致力於打造汽車行業創新營銷新範本。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家