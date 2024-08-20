同程旅行乘旅遊業順風車 受惠多樣化旅遊需求 季度淨利潤率提升

核心線上旅遊平台業務強勁增長

國際業務增幅超一倍，為未來增長奠定堅實基礎

香港2024年8月20日 /美通社/ -- 中國領先的綜合旅遊平台同程旅行控股有限公司（「同程旅行」或「公司」，連同其附屬公司（統稱「集團」），股票代號：0780.HK）今天公佈其截至2024年6月30日止三個月（「2024年第二季度」） 及六個月（「回顧期」或「2024年上半年」）之未經審核綜合業績。

2024 年上半年業績摘要連同比變動 收入和盈利強勁增長 • 收入增加48.8%至人民幣8,111.6百萬元 • 經調整EBITDA增加12.7%至人民幣1,733.7百萬元，經調整EBITDA利潤率为21.4% • 經調整溢利淨額增加10.9%至人民幣1,215.2百萬元，上半年及第二季度的經調整淨利潤率为15.0%及15.5% • 總交易額增加9.7%至人民幣1,282.0億元 拥有龐大用戶基礎的中国在線旅遊平台 • 平均年付費用戶增長4.8%，達228.3百萬人1 • 12個月累計服務旅客人次增長29.9%至1,856.4百萬1，用戶購買頻次顯著提升 • 微信平台新付費用戶中約70.0%來自非一線城市 • 居住在中國非一線城市的註冊用戶佔註冊用戶總數的87.0%以上 核心在線旅遊平台業務於第二季度創新高 • 交通票務服務的收入增加16.6%%至人民幣1,742.7百萬元 • 住宿業務收入增加12.8%至人民幣1,190.9百萬元，創下新高 • 其他業務（不包括旅遊業務）收入增長87.3%%入至人民幣592.3百萬元2 • 機票票務總量同比增長近20%；國際機票票務量亦創下新高，錄得160%以上同比增長。 • 集團銷售間夜總計同比穩步增長10%；期內國際銷售間夜同比大幅增長近140%。 1. 截至2024年6月30日止12個月。 2. 其他包括廣告服務、酒店管理服務、配套增值用戶服務及會員服務。

同程旅行執行董事兼首席執行官馬和平先生表示：「2024年第二季度繼續取得穩健的業績，季度收入規模創歷史新高，再次展示了同程旅行業務的增長潛力和韌性。中國旅遊業保持蓬勃向上的增長勢頭，消費者追求多樣化和獨特旅行體驗，旅遊需求持續旺盛。我們把握市場機遇推進業務擴張策略，一方面鞏固國內市場地位，另一方面加大力度推進國際化發展，以抓住迅速復甦的出境旅遊需求。在尋求迅速業務拓展的同時，我們也致力於降本增效，從而更好地面對市場變化，持續推動公司业绩增長。」

用戶價值不斷提升，年服務人次18.6億

通過廣泛的獲客計劃和高效的用戶互動項目，同程旅行已經建立了中國在線旅遊平台行業龐大的用戶基礎。截至2024年6月30日止12個月，年付費用戶同比增長4.8%，達228.3百萬人，12個月累計服務的旅客人次增長29.9%至18.6億，主要歸因於持續的產品優化及互動營銷活動，吸引了大量年輕用戶加入同程旅行的平台。

集團通過積極挖掘線上和線下渠道的潛力，繼續擴大流量來源，並在微信生態系統中探索並拓寬了各種場景的布局，藉此提高運營效率和整體用戶體驗。此外，同程旅行的自有應用程序保持強勁增長，日活躍用戶在勞動節假期期間創下歷史新高。

集團亦加深與主要手機供應商的合作。除了將產品和服務整合到其智能助理界面外，亦合作開發其操作系統內的旅行服務。此外，集團通過將服務擴展至更多地鐵系統，推進其線下公共交通項目，延伸至更廣泛的人群及提高可及性，以擴大用戶基礎。

交通與住宿核心在線旅遊平台業務顯著成長

集團的核心在線旅遊平台業務錄得卓越增長。受票務量增加以及增值產品和服務提升所推動，同程旅行2024年第二季期間來自交通票務服務的收入同比增加16.6%至人民幣1,742.7百萬元。機票票務業務的市場份額持續增長， 2024年第二季期內機票票務總量同比增長近20%，表現優於行業；國際機票票務量亦創下新高，錄得160%以上同比增長。主要歸功於集團有效執行國際擴張策略，專注於豐富產品供應及實施具競爭力的定價策略。火車票票務業務亦錄得可觀的收入增長，這得益持續優化慧行智能出行解決方案，為用戶提供更多定制化及愉悅的體驗，從而提升變現能力。

集團的住宿業務在業務量及收入方面亦錄得穩健業績，2024年第二季期內來自住宿業務的收入同比增加12.8%至人民幣1,190.9百萬元。在需求強勁的情況下，集團探索了從娛樂活動和展覽到日漸流行的小眾旅遊目的地等各種酒店住宿場景，並繼續優化交叉銷售策略，更加重視提高效率。2024年第二季期內，集團銷售間夜總計同比穩步增長10%；在加大力度擴大酒店服務範圍及優化產品結構的推動下，期內國際銷售間夜同比大幅增長140%。

產業鏈和國際業務穩健發展，為未來增長奠定堅實基礎

集團的其他業務也表現出色，2024年第二季期來自核心在線旅遊平台的其他收入達人民幣592.3百萬元，同比增長87.3%。集團的廣告及黑鯨會員業務實現出色增長。此外，作為集團在旅遊產業鏈佈局的重要組成部分，輕資產模式的酒店管理業務蓬勃發展，並迅速擴大其在中國的覆蓋範圍。截至2024年六月底，酒店管理分部業務運營中的酒店數目已進一步增加至約1,900家，另有超過1,000家酒店正在籌備中。

推動行业可持續发展，持續提升 ESG 績效贏得肯定

同程旅行致力利用深厚的互聯網專業知識和先進技術賦能行業合作夥伴，以促進旅遊業的可持續發展。於回顧期內，集團與首都機場集團有限公司展開戰略合作，旨在加強大數據應用及產品開發，以及提升整體旅行體驗。此外，集團與山東省的知名旅遊目的地建立戰略合作夥伴關係，協助該合作夥伴推進其數字化轉型並加快產品開發。

同程旅行多年來提升ESG表現以對齊國際高標準的努力獲得認可，連續兩年入選標普全球《可持續發展年鑑（中國版）》，肯定了集團在可持續發展實踐方面的領導地位。集團將繼續致力提升其ESG的實踐，為利益相關者創造更大的價值。

中國國內旅遊市場自去年以來一直保持增長勢頭。進入第三季度，旅遊需求隨著暑假開始有明顯的增長，為不同旅遊場景下需求的多樣化，為同程旅行帶來了巨大商機。展望未來，同程旅行將繼續完善其產品和服務，以提升使用者體驗，同時著手優化組織結構，促進內部資源整合，更好地應對外部變化，抓住國內外擴張的戰略機遇。公司致力於構建高效且靈活的旅行生態系統，以支持行業的長期健康發展。

關於同程旅行控股有限公司（香港聯交所股份代號： 0780.HK ） 同程旅行是滿足用戶旅遊需求的一站式平台。同程旅行秉持「讓旅行更簡單、更快樂」的使命，為用戶提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通、住宿、景點門票預訂，以及跟團遊、自由行、郵輪等產品，廣泛覆蓋了多個出行和度假場景。主要通過其在線平台（包括其騰訊旗下平台、自有移動應用程式、輕應用及其他渠道）來滿足用戶在整個旅途中不斷變化的旅遊需要。

作為科技驅動型公司，同程旅行借助大數據及人工智能能力，更好地瞭解用戶偏好和行為，向用戶提供定制化產品及服務。同程旅行重點佈局中國下沉市場，利用其多元化的流量渠道、產品的創新能力及靈活的運營策略。透過對用戶體驗的深入瞭解及先進技術能力，同程旅行正逐步改變消費者對線上旅遊行業的期望，使得旅遊過程更方便、更具個性化及更愉快。同程旅行致力開發並應用先進科技，從線上旅遊平台轉型為智慧出行管家。

欲瞭解更多資訊，請瀏覽集團網站: https://www.tongchengir.com

SOURCE 同程旅行控股有限公司