默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館 迎來全球首尊超人氣韓劇男神丁海寅蠟像!

為展現丁海寅的標誌性魅力，蠟像身穿由他親自挑選的黑色雙排扣Dolce&Gabbana西裝，搭配精緻絲質翻領、白色襯衫及黑色切爾西靴。蠟像以雙手在胸前比出愛心的姿勢，面帶溫暖笑容，完美展現粉絲「HAEINESS」所喜愛的親切氣質。從髮色、膚色至西裝的輪廓、內襯及胸針，每個細節都以五小時的測量數據精心製作，展現了杜莎夫人蠟像館享譽盛名的精湛工藝和對逼真度的極致水準。

從「新人王」到備受讚譽的演員｜成功演藝成就之路

憑藉《經常請吃飯的漂亮姊姊》、《春夜》和《雪降花》等人氣電視劇，丁海寅成功奠定一線男主角地位，其溫柔細膩的演技贏得「國民男友」美譽，吸引了大批忠實粉「HAEINESS」。繼tvN電視劇《媽媽朋友的兒子》及電影《躁底師兄2 行刑師》大獲好評後，他接受了香港杜莎夫人蠟像館的邀請，製作個人蠟像。

回顧蠟像製作過程，丁海寅表示這是一份榮幸，並為能在這樣一個著名地標留下自己的蠟像而感到自豪。他分享道：「能夠全程參與蠟像的創作，與團隊討論服裝選擇和姿勢，既興奮又緊張。親睹每繁複又精細的步驟最終匯聚成藝術品，真的非常感動。」

默林娛樂（Merlin Entertainments）香港區總經理Wade Chang就香港最近發生的火災表示最誠摯的慰問和關懷，他說：「香港杜莎夫人蠟像館謹向罹難者及其家屬致以最深切的哀悼。」隨後，他表達對新蠟像的期待，說：「香港杜莎夫人蠟像館致力於提升韓流體驗。丁海寅把對待戲劇的認真態度帶到製作蠟像的過程中亦豐富了我們的合作。鑑於韓流文化在香港的重要地位，我們相信新蠟像將為遊客帶來獨特而難忘的體驗。」

此外，香港旅遊發展局韓國主任金允浩先生 (Mr. Kim Yoon-ho) 亦表示：「我對丁海寅首尊蠟像揭幕感到興奮。香港杜莎夫人蠟像館致力於推廣韓國文化，隨著韓流偶像在全球的影響力不斷提升，我們期望吸引更多來自世界各地的粉絲前來參觀，與我們一同在香港感受和體驗韓流的獨特魅力。」

打造沉浸式韓流之旅 ｜ 限時推出節日優惠

丁海寅的蠟像由即日起在香港杜莎夫人蠟像館正式登場，粉絲將有機會以全新方式與這位備受喜愛的演員「見面」，並感受浪漫韓劇的氛圍。為慶祝蠟像揭幕，香港杜莎夫人蠟像館特別推出獨家線上優惠。由2025年12月16日至22日止，可於官方網站以優惠價港幣$199元購買單次入場門票。

為提供極致體驗，香港杜莎夫人蠟像館亦額外推出限量節日套票，更為遊客帶來精彩體驗。由2025年12月23日至2026年1月4日止，以八折優惠價港幣$285元於香港杜莎夫人蠟像館正門售票處購買套票，包括香港杜莎夫人蠟像館門票、一份專屬導覽手冊、一張數碼照片，以及一次「VR極速過山車 – 香港」體驗。

在這個特別的冬日節慶期間，把握機會與韓流巨星相遇！在「韓流專區」與丁海寅、李鍾碩及任時完等明星共度歡樂時光。此外，還能與Taylor Swift 一起合唱，或與龔俊拍攝一張難忘的AI互動照片。館內更展示超過100尊栩栩如生的蠟像，等待您探索及感受無限驚喜，展開一場與明星零距離的奇妙旅程，留下美好而難忘的回憶！

杜莎夫人蠟像館簡介

杜莎夫人蠟像館擁有超過250年的歷史，致力為賓客提供難忘的紅地毯體驗，讓您有機會與心中的名人巨星親密互動。目前，我們在全球擁有 17 間默林娛樂直營的杜莎夫人蠟像館，已招待過百萬賓客，讓紅遍全球的演員、您喜愛的明星、歌手以及運動健將與知名政要等，零距離地展現在您面前！我們持續與新一代名人巨星合作，透過製作栩栩如生的蠟像和提供沉浸式的互動科技，讓您彷彿置身於與真人相遇的夢幻氛圍中。

默林娛樂（Merlin Entertainments）簡介

默林娛樂集團是全球品牌娛樂目的地的領導企業，在英國、美國、西歐、中國和亞太地區提供多樣化的旅遊目的地產品組合，包括主題度假樂園、城市中心景點和樂高樂園®度假區。默林致力於創造能激發歡樂時光和親密關係的體驗，每年吸引超過6200萬遊客到訪其遍佈全球20多個國家的不同景點。作為將世界知名娛樂品牌帶入日常生活的專家，默林與樂高®集團、索尼影視娛樂、小豬佩奇、夢工廠和法拉利等商業夥伴合作，打造豐富多樣的旅遊目的地，讓遊客沉浸在品牌娛樂、遊樂設施和寓教於樂的體驗中。

詳情請瀏覽： http://www.merlinentertainments.biz 。

SOURCE Madame Tussauds Hong Kong