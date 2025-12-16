마담 투소 홍콩, 새로운 한류 스타 영입 배우 정해인의 밀랍 인형 최초 공개!

홍콩 2025년 12월 16일 /PRNewswire/ -- 멀린 엔터테인먼트 그룹 산하 브랜드인 마담 투소 홍콩이 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있는 배우 정해인의 밀랍 인형을 마담 투소 홍콩에 영구 전시한다고 밝혀, 또 한 번의 한류 열풍을 예고했다. 이번에 공개된 정해인의 첫 번째 밀랍 인형은 K-드라마의 매력을 생생하게 느낄 수 있는 특별한 경험을 제공하며, 마담 투소 홍콩의 대표 공간인 K-Wave 존에 새로운 활력을 더할 예정이다. 정해인은 직접 자신의 밀랍 인형을 공개하며 마담 투소 홍콩에 영구적으로 전시되기 전, 특별하고 잊지 못할 순간을 가졌다.

밀랍 인형은 정해인 특유의 부드러운 매력을 세밀하게 구현했다. 실크 라펠이 돋보이는 우아한 블랙 더블브레스티드 돌체앤가바나 수트에 화이트 셔츠, 블랙 첼시 부츠까지 배우가 직접 선택한 스타일로 완성됐다. 두 손을 가슴 앞에서 하트 모양으로 포개며 따뜻하고 친근한 미소를 띤 모습은 팬클럽 해이니즈(HAEINESS)가 사랑하는 그의 편안하고 다정한 매력을 그대로 담아냈다.

마담 투소 홍콩의 새로운 밀랍 인형 최초 공개(사진제공: 마담 투소 홍콩) 마담 투소 홍콩의 새로운 밀랍 인형 최초 공개(사진제공: 마담 투소 홍콩)

헤어 컬러와 피부 톤은 물론, 수트의 실루엣과 안감, 브로치에 이르기까지 모든 요소는 약 5시간에 걸친 정밀 계측 과정을 기반으로 완성됐다. 이는 마담 투소가 자랑하는 섬세한 장인정신과 최고 수준의 리얼리즘을 다시 한번 입증하는 결과물이다.

정해인은 드라마 「밥 잘 사주는 예쁜 누나」, 「봄밤」, 「D.P.」 등 다수의 호평 받은 작품을 통해 대한민국을 대표하는 배우로 자리매김했다. 특유의 다정하고 따뜻한 연기로 '국민 남친'이라는 별명을 얻었으며, 탄탄한 팬덤 '해이니즈'를 형성해 왔다. 이번에는 tvN 드라마 「엄마친구아들」과 영화 「베테랑2」의 성공을 바탕으로 마담 투소 홍콩의 초청을 받아 자신의 모습이 밀랍 인형으로 영구 보존되는 영예를 안았다.

그는 제작을 위한 실측에 참여했던 기억을 떠올리며, 세계적인 명소에 자신의 모습을 남기게 되어 매우 영광스럽고 자부심을 느낀다고 덧붙였다. 또한 "의상 선택부터 포즈 결정까지 팀과 함께 논의하며 제작 과정에 적극적으로 참여한 시간이 설레면서도 벅찼다. 세밀한 단계들이 하나의 작품으로 완성되는 모습을 지켜보니 정말 감동적이었다."라고 밝혔다.

멀린 엔터테인먼트 홍콩의 웨이드 창(Wade Chang) 총괄 매니저는 새로운 라인업을 밝히기에 앞서 최근 홍콩에서 발생한 안타까운 사고에 대해 "피해를 입은 모든 분들과 그 가족들에게 깊은 위로의 마음을 전하고 싶다."라고 전했다. 이어 그는 "마담 투소 홍콩은 K-Wave 경험을 지속적으로 강화하는 데 힘쓰고 있다. 정해인 배우의 진정성과 프로페셔널함은 우리의 협업을 더욱 풍성하게 해주었다. 홍콩에서 K-컬처가 지닌 영향력을 고려할 때, 그의 밀랍 인형 제작 참여는 방문객들에게 색다르고 잊지 못할 경험을 선사할 것이라 확신한다."라며, "정해인 배우를 우리의 특별한 라인업으로 맞이하게 되어 매우 영광이다."라고 덧붙였다.

또한 홍콩관광청 김윤호 한국 지사장은 "정해인 배우의 첫 번째 밀랍 인형 공개를 축하하며, 이를 통해 그의 활약과 성과를 기념할 수 있게 되어 기쁘다. 마담 투소 홍콩은 한국 문화를 알리기 위해 꾸준히 노력해 왔으며, 한국 아티스트 전시를 확대해 오고 있다. 특히 최근 전 세계적으로 한국 스타들의 영향력이 커지는 만큼, 마담 투소 홍콩의 밀랍 인형을 통해 글로벌 팬과 방문객들이 홍콩에서 한국의 매력을 생생하게 체험할 수 있기를 기대한다."라고 덧붙였다.

정해인의 밀랍 인형은 오늘부터 명예의 전당에 공식 전시될 예정이다. 팬들은 이를 통해 로맨틱한 K-드라마의 감성을 오롯이 느끼며 사랑하는 배우를 새로운 방식으로 만날 수 있는 특별한 기회를 얻게 된다. 새로운 밀랍 인형의 전시를 기념해 마담 투소 홍콩은 12월 16일부터 22일까지 특별 온라인 프로모션을 진행하며, 공식 웹사이트를 통해 HK$199에 입장권을 구매할 수 있다.

한편, 더 풍성한 경험을 원하는 방문객들을 위해 2025년 12월 23일부터 2026년 1월 4일까지만 한정 제공되는 연말 시즌 스페셜 패키지도 판매한다. 이 패키지에는 마담 투소 홍콩 입장권, 한정 가이드북, 디지털 포토, 그리고 인터랙티브 VR 스릴 코스터-홍콩(Thrill Coaster – Hong Kong) 체험 1회가 포함되며, 정상가 대비 20% 할인된 HK$285에 제공된다. 아울러 올 연말, 마담 투소 K-Wave Zone에서는 정해인, 이종석, 임시완 등과 함께 특별한 순간을 즐길 수 있으며, 테일러 스위프트와 함께 즐기는 싱어롱 등 다채로운 즐길 거리를 만나볼 수 있다.

*고해상도 이미지 다운로드: https://bit.ly/MTHKxJungHaeIn

마담 투소 소개

마담 투소는 250년 이상 세계적인 유명 인사들과 방문객들이 보다 가까이에서 만날 수 있는 특별한 경험을 선사해왔다. 멀린 엔터테인먼트가 운영하는 마담 투소는 전 세계 주요 관광지 17곳에서 수백만 명의 방문객들에게 음악, 스포츠, 영화, 정치 등 각 분야를 대표하는 시대적 아이콘들과 교감할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

오늘날에도 마담 투소는 시대를 대표하는 글로벌 스타들과 협업하여 정교한 밀랍 인형을 제작하고 있으며, 생동감 넘치는 인터랙티브 체험을 통해 관람객들이 '스타와 가장 가까운 순간'을 느낄 수 있도록 하고 있다.

멀린 엔터테인먼트 소개

멀린 엔터테인먼트는 글로벌 브랜드 엔터테인먼트 분야를 선도하는 기업으로, 리조트 테마파크, 도심형 게이트웨이 어트랙션, 레고랜드® 리조트 등을 영국, 미국, 서유럽, 중국, 아시아 태평양 지역에서 운영하고 있다.

멀린은 즐거움과 연결의 경험을 창조하는 데 헌신하며, 전 세계 20개국 이상에서 연간 6,200만 명 이상의 방문객을 맞이하고 있다. 또한 세계적으로 유명한 엔터테인먼트 브랜드에 생명을 불어넣는 전문 기업으로서, 레고® 그룹, 소니 픽처스 엔터테인먼트, 페파 피그, 드림웍스, 페라리 등과 협업하며 방문객들이 각 브랜드의 세계관을 더욱 깊이 경험하고 학습할 수 있는 접점을 제공하고 있다.

보다 자세한 내용은 www.merlinentertainments.biz에서 확인할 수 있다.

SOURCE Madame Tussauds Hong Kong