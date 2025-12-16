Madame Tussauds Hong Kong Sambut Kehadiran Bintang "K-Wave" Baru Lewat Peluncuran Patung Lilin Perdana Jung Hae In

Detail yang Memukau | Perpaduan Keahlian, Teknologi, dan Sentuhan Personal

Selain menampilkan pesona khas Jung Hae In, patung lilin terbaru ini mengenakan setelan jas hitam double-breasted Dolce & Gabbana dengan lapel sutra, berpadu dengan kemeja putih dan sepatu Chelsea hitam—busana yang dipilih langsung oleh sang aktor. Dengan kedua tangan yang membentuk simbol hati di dada, serta senyum hangat dan ramah, patung lilin ini melambangkan karakter bersahabat Jung Hae In yang sangat dicintai para penggemar, "HAEINESS". Setiap detail, mulai dari warna rambut dan rona kulit hingga siluet, lapisan dalam, dan bros pada setelan jas, dibuat dengan sangat teliti berdasarkan pengukuran akurat yang dilakukan dalam sesi pembuatan model selama lima jam. Kecermatan ini melambangkan keahlian dan komitmen terhadap realisme yang menjadi ciri khas Madame Tussauds.

Dari "Aktor Muda" hingga Bintang Tenar | Jejak Kesuksesan Drama Populer

Jung Hae In sukses menjadi aktor papan atas melalui berbagai drama yang mendapat pujian seperti Something in the Rain, D.P., dan One Spring Night. Berkat akting yang lembut dan penuh emosi, ia mendapat julukan "National Boyfriend" dan memiliki basis penggemar setia yang dikenal sebagai "HAEINESS". Setelah kesuksesan serial drama tvN Love Next Door dan film I, THE EXECUTIONER, ia menerima undangan Madame Tussauds Hong Kong untuk diabadikan dalam bentuk patung lilin.

Mengenang proses pembuatan patung, Jung Hae In menyebut pengalaman tersebut sebagai sebuah kehormatan besar, dan merasa bangga bahwa dirinya dapat meninggalkan jejak di sebuah destinasi ikonik. Ia mengatakan, "Saya terlibat langsung dalam proses pembuatan patung lilin ini, berdiskusi mengenai pilihan busana dan pose dengan tim, sehingga pengalaman tersebut sangat seru sekaligus mengharukan. Saya benar-benar terpukau ketika menyaksikan setiap detail dari karya seni ini."

Sebelum mengumumkan koleksi terbaru ini, Wade Chang, General Manager, Merlin Entertainments Hong Kong, menyampaikan belasungkawa atas tragedi yang baru saja terjadi di Hong Kong. "Madame Tussauds Hong Kong menyampaikan simpati mendalam kepada semua pihak yang terdampak dan keluarga mereka," ujarnya. Ia lalu menambahkan, "Madame Tussauds Hong Kong berkomitmen untuk terus memperkaya pengalaman K-Wave. Keaslian dan profesionalisme Jung Hae In telah memberikan nilai tambah yang luar biasa dalam kolaborasi ini. Mengingat besarnya peran budaya K-pop di Hong Kong, kami optimis bahwa kehadiran koleksi terbaru ini akan menghadirkan pengalaman unik dan berkesan bagi para pengunjung."

Patung lilin Jung Hae In kini resmi menjadi bagian dari hall of fame dan dipamerkan di Madame Tussauds Hong Kong mulai hari ini. Dengan demikian, para penggemar dapat merasakan dunia drama Korea romantis dan bertemu dengan sang aktor lewat cara yang berbeda. Untuk merayakan peluncuran ini, Madame Tussauds Hong Kong menghadirkan penawaran eksklusif lewat pembelian daring mulai dari 16 hingga 22 Desember 2025. Para penggemar bisa membeli satu tiket masuk seharga HK$199 melalui situs resmi. Pada musim liburan ini, Anda dapat merayakan momen istimewa bersama Jung Hae In, Lee Jong Suk, Yim Si Wan, dan bintang-bintang lain di K-Wave Zone.

SOURCE Madame Tussauds Hong Kong