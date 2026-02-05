新年前大掃除致腰痠背痛？ 健絡通傳授「養生式斷捨離」三要訣 揮別痠痛迎接輕盈新春

新聞提供者健絡通藥業
05 2月, 2026, 22:37 CST
香港2026年2月5日 /美通社/ -- 農曆新年將至，各家庭紛紛投入年度大掃除，希望以整潔環境迎接新歲。然而，大掃除往往是在短時間內密集完成大量清潔工作，加上反覆彎腰、蹲跪或搬抬，容易令許多人突然出現肩頸僵硬、腰背痠痛，甚至痛到難以享受假期。中醫角度，這類不適多屬「筋傷」與「氣滯血瘀」，只要做好準備、掌握正確姿勢，加上適當調理，便能讓大掃除變成既環保又護身的養生活動。
「養生式斷捨離」三要訣
中醫師解釋，重複彎身、高舉或推拉等動作，容易造成局部肌肉與筋膜過度緊張，引發「筋傷」；若用力不當，更會阻滯氣血經絡順暢流動，導致痠麻脹痛。健絡通品牌創辦人暨中醫教授黃天賜先生指出︰「中醫強調探本溯源，講求調和氣血。疼痛，是身體發出的訊號。不通則痛，若氣血不暢，便會產生疼痛；一旦氣血通達，身體自會療癒。」
因此，大掃除前後不妨遵循以下「養生式斷捨離」三要訣，從準備、執行到事後調理，全面防護：
一、熱身啟動｜喚醒筋骨，預防拉傷 先花 5–10 分鐘進行動態伸展，包括轉動手腕腳踝、旋轉頸部與肩腰、活動關節等。暖身可提升肌肉彈性、提升靈活度，減少急性扭傷機率。
二、姿勢為王｜工具輔助，善用全身力量
- 每 30 分鐘更換動作：避免固定姿勢造成疲勞累積。
- 屈膝代替彎腰：撿拾物品或清潔低處時應蹲下，保持背部挺直，以腿部力量支撐。
- 高處善用梯凳：避免墊腳或過度仰頭，以免傷及肩頸。
- 推拉重物貼近身體：運用全身力量，而非單靠手臂或腰部。
三、事後舒緩｜放鬆肌肉，排解疲勞
大掃除完成後的調理同樣重要，有助加速身體回復狀態。建議先以熱敷約 15 分鐘促進血液循環，並按壓「合谷」與「委中」等穴位，舒緩局部肌肉緊繃。同時，可善用健絡通產品配合調理，提升放鬆效果。
上中下疼痛管理 三大防護體系
健絡通開創的「上中下疼痛管理」哲學，針對不同部位與程度的疼痛作出有效管理：
壹點寧 清涼：以冰涼薄荷腦成分，配合360度磁珠按摩頭，助你擊退疲勞倦怠感，放鬆繃緊肌肉，舒緩頭痛、頸痛、肩痛、肌肉痠痛等上部身體痛症。
健絡通草本活絡油＋健絡通活絡貼：強效夾擊肩頸背痛組合，日攻夜守，一點一貼，全面舒緩深層肌肉痠痛。 日間使用健絡通草本活絡油，360度磁珠按摩頭準確命中痛點，迅速舒緩因工作、運動或姿勢不良引起的痠痛；夜間使用健絡通活絡貼，持續釋放活絡力量，其「持續滲透」之效，有助修復肌肉。健絡通活絡貼建議每日一貼，每次貼2至4小時。如症狀需要，可每12小時重複使用。
藏紅寧外用鎮痛劑＋藏紅寧藥貼：藏紅寧鎮痛組合，日油夜貼，專業緩解頑固疼痛。日間使用藏紅寧外用鎮痛劑，精選紅花成分，活血散瘀，360度走珠按摩頭精準滲透，舒緩腰腿背舊患與勞損；夜間使用藏紅寧藥貼，持續舒緩慢性痛症與長效修復肌肉疲勞。藏紅寧藥貼建議每日一貼，每次貼4至6小時。
中醫師提醒，大掃除應量力而為、分段完成，若出現肌肉及筋骨痠痛感，可配合健絡通三大防護體系，由迅速舒緩到深層疼痛護理，可全方位守護筋肌，減少痠痛延續至翌日甚至整個假期，以一身輕盈迎接健康活力的新春。
關於健絡通：
健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。
黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於26年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。
這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。
若要獲取更多關於健絡通的資訊，請到︰
Facebook︰https://www.facebook.com/Herbalgy/
Instagram︰https://www.instagram.com/herbalgyhk/
傳媒查詢︰
健絡通藥業有限公司
市場及銷售部
電話：(852) 2380 9555
電郵：[email protected]
公關事務聯繫︰
SORTIE Agency Limited
電話：(852) 2855 6896
電郵：[email protected]
SOURCE 健絡通藥業
分享這篇文章