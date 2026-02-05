新年前大掃除致腰痠背痛？ 健絡通傳授「養生式斷捨離」三要訣 揮別痠痛迎接輕盈新春

二、姿勢為王｜工具輔助，善用全身力量

每 30 分鐘更換動作：避免固定姿勢造成疲勞累積。

屈膝代替彎腰：撿拾物品或清潔低處時應蹲下，保持背部挺直，以腿部力量支撐。

高處善用梯凳：避免墊腳或過度仰頭，以免傷及肩頸。

推拉重物貼近身體：運用全身力量，而非單靠手臂或腰部。

三、事後舒緩｜放鬆肌肉，排解疲勞

大掃除完成後的調理同樣重要，有助加速身體回復狀態。建議先以熱敷約 15 分鐘促進血液循環，並按壓「合谷」與「委中」等穴位，舒緩局部肌肉緊繃。同時，可善用健絡通產品配合調理，提升放鬆效果。

上中下疼痛管理 三大防護體系

健絡通開創的「上中下疼痛管理」哲學，針對不同部位與程度的疼痛作出有效管理：

壹點寧 清涼：以冰涼薄荷腦成分，配合360度磁珠按摩頭，助你擊退疲勞倦怠感，放鬆繃緊肌肉，舒緩頭痛、頸痛、肩痛、肌肉痠痛等上部身體痛症。

健絡通草本活絡油＋健絡通活絡貼：強效夾擊肩頸背痛組合，日攻夜守，一點一貼，全面舒緩深層肌肉痠痛。 日間使用健絡通草本活絡油，360度磁珠按摩頭準確命中痛點，迅速舒緩因工作、運動或姿勢不良引起的痠痛；夜間使用健絡通活絡貼，持續釋放活絡力量，其「持續滲透」之效，有助修復肌肉。健絡通活絡貼建議每日一貼，每次貼2至4小時。如症狀需要，可每12小時重複使用。

藏紅寧外用鎮痛劑＋藏紅寧藥貼：藏紅寧鎮痛組合，日油夜貼，專業緩解頑固疼痛。日間使用藏紅寧外用鎮痛劑，精選紅花成分，活血散瘀，360度走珠按摩頭精準滲透，舒緩腰腿背舊患與勞損；夜間使用藏紅寧藥貼，持續舒緩慢性痛症與長效修復肌肉疲勞。藏紅寧藥貼建議每日一貼，每次貼4至6小時。

中醫師提醒，大掃除應量力而為、分段完成，若出現肌肉及筋骨痠痛感，可配合健絡通三大防護體系，由迅速舒緩到深層疼痛護理，可全方位守護筋肌，減少痠痛延續至翌日甚至整個假期，以一身輕盈迎接健康活力的新春。

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於26年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。

