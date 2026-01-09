黃天賜教授榮膺「GQ 香港本地英雄 2025」殊榮

黃天賜教授長期專注研究慢性痛症、運動復康及氣血循環課題，並以切合都市生活節奏的方式，回應現代人因工作壓力、姿勢不良與生活習慣引發的各種不適。是次獲選，反映社會對中醫在當代健康管理中角色的重新認識與肯定，彰顯其持續而實際的價值。



傳授中醫痛症哲學 推動自主健康管理



經多年研究與臨床實踐，黃天賜教授提出系統性的「上中下疼痛管理」哲學，強調及早介入及從根本持續調理的重要性。《疼痛 CEO》系列影片由黃教授親自講解，從中醫角度引導大眾理解痛症根源，並將專業知識轉化為可實踐的日常健康管理方式。其中，「CEO」一詞寓意「 Care for Every Opportunity」，鼓勵大眾把每一次身體發出的訊號，視為及早照顧與調整狀態的契機，從而成為自身健康的主導者。黃天賜教授表示：「疼痛是身體的預警訊號。中醫之道不在於壓制訊號，而在於疏通氣血，從根本調理身體平衡。」



全系列共二十集，每集針對一個都市人常見的身體問題或管理盲點，內容涵蓋肩頸、腰背、關節、運動後不適及慢性痛症調理，並示範健絡通產品的實際應用，包括 壹點寧 清涼、健絡通草本活絡油、健絡通活絡貼、藏紅寧外用鎮痛劑及藏紅寧藥貼，配合簡易按摩手法、「一點一貼」及「日油夜貼」；日間使用外用產品配合按摩，促進氣血與活動能力；夜間以貼敷持續護理，讓身體在休息中修復，協助觀眾將中醫智慧融入生活。



《疼痛 CEO》20 集題目一覽：

第一集： 疼痛CEO 頭痛易KO

第二集： 唔做低頭族 健頸操要做足

第三集： 面痛唔係小事 按壓下關要及時

第四集： 肩頸齊齊鬆 富貴包唔見影蹤

第五集： 滑鼠手 姿勢要遷就

第六集： 胸悶莫驚慌 按摩氣暢通

第七集： 腰背痛咪輕視 坐得正先冇事

第八集： 坐骨神經痛 腰背委中求

第九集： 通三關、養四海 全身氣血自然順

第十集： 行路膝頭痛 護膝要及早

第十一集： 腳踭痛到癲 拉伸要做先

第十二集： 養生五得 行得 瞓得 食得 痾得 記得

第十三集： 操肌操到痛 壓痛點要鬆

第十四集： 扭傷拉傷要注意 勿讓新傷變舊患

第十五集： 眼肌要鬆弛 健眼操要識

第十六集： 乳房唔舒服 未「乳」先綢繆

第十七集： 動靜解合 解決五勞所傷

第十八集： 經痛唔惹小 治本要及時

第十九集： 經常肚痛 生冷嘢咪碰

第二十集： 形神共治 全身保健要做齊



《疼痛 CEO》已於官網及 YouTube 頻道上線

全系列二十集《疼痛 CEO》已同步上架至健絡通官方網站及 YouTube 官方頻道。健絡通期望透過此系列，讓大眾掌握以中醫角度管理痛症，將疼痛管理從被動應對，轉化為主動、自覺的健康生活方式。

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於26年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。

這些品牌提供以簡便的藥物為基礎的家居護理方法，旨在早期預防都市生活中由血氣運行不暢引起的各種慢性痛症。

