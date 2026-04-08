國際互聯網旗艦盛事重臨香港 助力打造全球創科樞紐

多元化議程促進區域創科合作

本屆亞太峰會的一大亮點是首設「部長級會議」，為海內外的部長級官員和國際組織代表打造高端交流與對話平台，圍繞人工智能和新質生產力如何賦能和助力亞太地區經濟的高質量增長等議題進行深入討論，藉以進一步加強區域合作。

立法會議員邱達根對峰會再度落戶香港感到鼓舞，他指出：「世界互聯網大會亞太峰會再度落戶香港，對推動區內數字經濟具有深遠戰略意義。峰會聚焦的跨境數據治理與人工智能應用，正正是香港發揮聯通中外優勢、支援高質量科研發展的關鍵。我期待藉著峰會首設的部長級會議，將深化跨境數據及人才流動的政策對接，與大灣區基建實現優勢互補。此外，透過峰會的能力建設活動，能協助業界應對技術更替下的培訓需求，為本港創科生態圈的長遠發展提供支撐。」

峰會首日將舉行主論壇暨世界互聯網大會傑出貢獻者盛典，邀請多位國際知名的創科翹楚，分享他們引領全球互聯網發展的卓越貢獻。峰會亦將繼續舉辦政企交流會，邀請大灣區和特區相關政府部門代表，與領軍科技企業座談，圍繞人工智能安全與治理、跨境數據流動、數字金融等議題進行交流，進一步推動香港與其他大灣區城市創科產業協同發展。

立法會議員葛珮帆則表示，2025年世界互聯網大會亞太峰會首次於香港舉辦，肯定了香港作為連接國家與世界的重要橋樑角色。峰會吸引全球多地的政商界人士、國際組織代表、領軍企業管理層及權威專家學者等雲集香港，獲得廣泛關注。作為聯繫世界的高端對話平台，峰會今年再次落戶香港，不但體現國家「十五五」規劃推動數字建設，更深化高水平對外開放，香港亦可藉著打造亞太峰會成為最具影響力的區域創科盛會，加速香港建設國際創科中心，並進一步推動創科高質量發展。

推動創科生態圈國際化發展

峰會今年將增設六場分論壇，匯聚多位國際知名演講嘉賓，圍繞「智能體創新與應用」、「數字金融」、「人工智能安全治理」、「智惠民生」、「數智健康」及「典籍數智化與傳播」議題分享真知灼見。本地創科企業、科研團隊及初創企業可以藉此掌握全球互聯網與數字經濟的最新發展趨勢，與國內外的創科領袖深入交流，拓展合作網絡，提升本地生態圈的國際視野和實力。

署理數字政策專員張宜偉表示，透過舉辦這場國際互聯網盛會，香港可以進一步強化國際網絡，發揮其「超級聯絡人」和「超級增值人」的獨有角色，吸引更多優質企業及頂尖人才來港，同時為內地企業「出海」提供理想的平台，為香港建設國際創科中心的長遠目標注入持續動力。

SOURCE 創新科技及工業局