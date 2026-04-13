2026年世界互聯網大會亞太峰會探討數智賦能創新發展

創科及工業局局長孫東教授聯同大會秘書長任賢良於開幕禮後共同主持政企交流會，圍繞政企協同賦能企業發展進行深入交流。署理數字政策專員張宜偉亦有出席並發表講話。

財政司司長陳茂波與孫東教授於下午的主論壇暨傑出貢獻者盛典致辭，闡述香港在數字經濟與創科發展方面的優勢。新增的盛典邀請多位國際創科翹楚，包括中興通訊董事長方榕、螞蟻密算董事長韋韜、沐曦股份創始人、董事長兼總經理陳維良、來自「杭州六小龍」的強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞等，分享他們引領全球互聯網發展的卓越貢獻。同場舉行的香江對話邀請新銳科技企業，圍繞創科前沿趨勢展開深入交流，共同展望未來創科發展方向和機遇。

本次峰會首次增設部長級會議，由孫東教授聯同任賢良共同主持，為海內外的部長級官員和國際組織代表打造高端交流與對話平台，來自薩摩亞、馬達加斯加、土庫曼斯坦、布隆迪等多名創科部長圍繞人工智能如何驅動經濟高質量增長等議題進行深入討論。

峰會於明日（四月十四日）將舉行六場分論壇，聚焦「智能體創新與應用」、「數字金融」、「人工智能安全治理」、「智惠民生」、「數智健康」及「典籍數智化與傳播」的最新發展。署理數字政策專員張宜偉將在「人工智能安全治理」論壇上發言。峰會期間更會舉辦多項配套活動，包括世界互聯網大會數字研修院舉辦的能力建設系列活動及新增的科技展區。有關峰會詳情，可瀏覽大會網站（cn.wicinternet.org/2026-04/07/content_38693951.htm）。

除亞太峰會外，香港年度創科盛事「國際創科營商周」於四月同期舉行，當中的「香港國際創科展」以「創新．智動．起飛」為主題，匯聚本地、中國內地及海外創科企業、業界精英和買家，攜手推動人工智能+、機械人技術、低空經濟、房地產科技及零售科技五大領域的尖端科技方案應用，開拓環球合作機遇。一連串精彩創科活動將香港的創科氛圍推向新高峰，加速建設香港成為國際創科中心。

SOURCE 創新科技及工業局