2026年世界互聯網大會亞太峰會圓滿結束 匯聚全球科技翹楚深化亞太數字合作

張宜偉強調，即將成立的香港人工智能研發院（AIRDI）將扮演重要角色。他指出：「研發院將提供安全評估及合規諮詢服務，協助企業在安全和標準化的環境中進行模型訓練與測試，並促進跨界別及跨地區的人工智能標準化合作。我們鼓勵公眾及企業在確保安全保障的前提下積極擁抱人工智能，攜手構建一個安全、開放且負責任的人工智能生態圈。」

GSMA Ltd首席執行官洪曜莊高度評價香港主辦亞太峰會所展現的優勢。他指出，香港作為東西方交匯的樞紐，在數字轉型中扮演關鍵角色，結合移動技術的領先發展，對全球創新至關重要。他認為峰會為創新展示提供了絕佳機會，在推動全球數字轉型的同時，亦促進香港本地移動通信產業及生態圈的蓬勃發展。

香港創科發展協會創會主席陳迪源再度參與亞太峰會，深刻體會到香港的獨特優勢。他指出：「香港作為與國際規則接軌，並協助國內優秀企業拓展海外市場的平台，扮演着獨一無二的角色。一如往年，峰會匯聚世界各地專家，為商界及學界提供了深度交流的機會。亞太峰會的成功舉辦，充分彰顯了香港作為國際創新科技中心的獨特地位。」

今年亞太峰會透過部長級會議、政企交流會、不同專題論壇和科技展區等多項活動，成功打造高端國際交流平台。特區政府將繼續發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，加速建設香港成為國際創新科技中心，攜手構建網絡空間命運共同體。

SOURCE 創新科技及工業局