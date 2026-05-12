養和成為亞洲首個光子計數電腦掃描模擬定位技術卓越示範中心 與西門子醫療攜手推進全球精準醫療及醫學造影水平

西門子醫療大中華區高級副總裁、影像診斷業務負責人Sven Richard KOSTER 先生表示：「西門子醫療與養和自去年簽署戰略合作協議後，養和及西門子醫療團隊已迅速將創新PCCT-Sim融入實際臨床工作，特別在癌症治療領域，已實踐將影像診斷、治療規劃與放射治療統合為一個整體。因此，養和作為亞洲首個卓越示範中心，將可為來自世界各地的醫護人員、醫學物理學家及學者提供參考楷模。真正的醫療領導力，不僅是率先採用新技術，更在於能將創新轉化為臨床標準。是次加深合作進一步確立西門子醫療與養和共享的互信關係、共同願景，更體現了我們攜手開創精準醫療未來的堅定承諾。」

養和於去年成為全球首批引入PCCT-Sim的醫療機構之一，並將於今年內再增設兩台，成為全球首家擁有最多部PCCT-Sim的醫療機構。養和正積極就相關技術開展研究項目，並落實於精準癌症治療的臨床服務。此項極高清、更快速且低輻射的造影技術，有助於制定治療計劃並提升療效，養和將全面應用於臨床診斷及治療規劃，大幅改善病人的福祉。透過是次深化合作，本地的臨床數據將轉化為全球技術演進的關鍵基礎，進一步推進PCCT-Sim在全球精準癌症治療領域的應用標準。

「亞洲醫療健康高峰論壇」是匯聚全球醫療健康頂尖代表的年度盛會，2026年主題為「推動醫健新突破」，正點出養和及西門子醫療合作的精髓，透過技術開發與臨床醫療的聯手，將引領精準醫療發展邁向新里程。李維文先生及Sven Richard KOSTER 先生於活動上代表雙方簽署，並由香港貿易發展局助理總裁張詩慧女士、養和醫療集團業務拓展主管陳威旭先生及西門子醫療大中華區香港副總裁袁偉强先生見證。是次合作結合養和的臨床洞見及西門子醫療的科研專業，共同推動醫療技術創新，最終提升整體醫療水平，造福廣大患者。

養和將於國際研討會發表 PCCT-Sim 研究成果

養和正積極利用PCCT-Sim進一步優化質子治療劑量計算與腫瘤靶區勾畫。透過將光子計數CT等尖端技術與臨床需求緊密結合，不僅為香港患者帶來更優質的醫療服務，更有望為全球醫療技術的創新應用樹立新標杆。相關臨床數據與研究成果，將於兩大國際頂尖放射治療會議上發表：包括5月於瑞典舉行的歐洲放射腫瘤學會（European Society for Radiotherapy and Oncology, ESTRO）會議及6月於法國舉辦的粒子治療合作組（Particle Therapy Co-Operative Group, PTCOG）年會，為全球醫療科研作貢獻。

PCCT-Sim 採用碲化鎘晶體偵測技術，可將 X 光光子直接轉換為電信號，從而提供前所未有的影像細節及光譜資訊，而且輻射量減少高達 70%。PCCT-Sim突破了傳統電腦掃描影像對比解析度不足、偽影，以及無法提供功能性資訊的局限，憑藉優越的空間與對比解析度，能產出超高清晰度的影像，讓腫瘤與周邊健康組織的勾畫更為精準。

在質子治療的應用上，PCCT能更準確計算布拉格峰 (Bragg Peak)出現的位置，減少劑量計算中的不確定性，從而提升治療成效。在強度調控或立體定位等先進放射治療中，精準的靶區勾畫至關重要，尤其是極細小或結構複雜的病灶，PCCT的卓越組織鑑別能力也能將腫瘤區域的勾畫誤差降至最低，避免腫瘤劑量不足或讓周邊健康組織接收過量輻射，從而影響治療成效或增加副作用的風險，真正實現更安全、更個人化的精準癌症治療。

養和癌症中心以世界級治療水準為指標，早前率先在香港引進了大灣區首台質子治療系統，並持續致力提升質子治療的精準度。質子治療作為頂尖放射治療方式，須達致極高的精準度，方能在最大化治療效益的同時，減低放射性副作用的風險。李維文先生續指：「要進一步縮減質子治療次數並提升療效，極精準的造影技術是將治療誤差降至最低的關鍵基石。因此，養和全力投入PCCT-Sim這項代表電腦掃描未來的極精準模擬定位技術。PCCT-Sim將與質子治療產生強大協同效應，推動癌症管理邁向更高水平。」

關於養和醫療集團

養和醫療集團於 2017 年 9 月正式啟動，旗下成員分別有養和醫院、養和醫健、養和東區醫療中心、養和癌症中心及養和創新及專業培訓學院。養和醫療集團以全方位策略，透過優質臨床醫療服務、醫學教育和科研，以及公眾健康教育，推動公共衞生及醫學發展，致力為患者提供全人關顧的優質醫療及護理服務。

養和醫院是養和醫療集團之重要成員，成立於 1922 年，為香港主要私營醫院之一，以「優質服務‧卓越護理」為宗旨，致力服務大眾，並積極推動醫學教育和研究。

關於養和醫療集團，請瀏覽www.hksh.com 。

關於西門子醫療

西門子醫療是全球領先的醫療科技公司，提供醫療設備、解決方案和服務，業務遍及180多個國家和地區，並在70多個國家和地區直接開展業務。西門子醫療由西門子醫療股份公司（法蘭克福證券交易所代碼：SHL）及其子公司組成。西門子醫療致力於提升優質醫療資源可及性，同時攻克威脅人類健康的致命疾病。西門子醫療的業務覆蓋醫學影像、體外診斷、癌症診療和微創治療等領域，並通過數位技術和人工智慧強化其各個業務的實力。截至2024財年（2024年9月30日），西門子醫療在全球擁有約72,000 名員工，營收約為224億歐元。

欲瞭解更多資訊，請訪問西門子醫療官方網站：www.siemens-healthineers.com。

SOURCE 養和醫療集團