紅盒迷你倉完成資產組合收購 營運據點翻倍 持續擴張香港業務

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RedBox Storage

16 7月, 2026, 15:15 CST

香港2026年7月16日 /美通社/ -- 香港卓越迷你倉營運商紅盒迷你倉（「紅盒」）宣佈完成一項組合收購，涉及17項遍布香港的分層工業物業資產。

是次交易新增多個即時投入營運的迷你倉據點，令紅盒的迷你倉網絡規模倍增，並將全港營運倉存設施總數增至16個，業務版圖延伸至紅磡、石門及葵涌等地區。是次收購亦令紅盒資產組合的總樓面面積（GFA）增加25%，至近500,000平方呎，反映紅盒對香港專業儲存服務市場長遠前景的信心。香港城市空間有限、人口密集，加上家庭和企業的儲存需求持續演變，為市場發展提供穩固支撐。其餘所收購的分層資產將進行資產提升措施，配合紅盒分階段的整合及發展策略。

紅盒迷你倉收購香港17項分層資產，進一步擴大業務版圖，令全港營運據點總數增至16個。
紅盒迷你倉收購香港17項分層資產，進一步擴大業務版圖，令全港營運據點總數增至16個。

交易條款不予披露。

紅盒迷你倉獲全球領先投資機構博楓（Brookfield）投資，借助其國際房地產投資及資產管理經驗，推動長遠穩健發展、嚴謹資產管理，以及持續提升整體營運水平。是次收購進一步拓展其於港島、九龍及新界的業務佈局，並鞏固紅盒迷你倉作為香港卓越迷你倉領導品牌的地位。

紅盒迷你倉行政總裁鍾震南表示：「是次收購標誌着紅盒發展的重要里程碑，並再次印證我們對香港的長遠承諾。紅盒已建立成熟穩健的營運組合，持續錄得穩健的客戶需求，營運表現亦維持穩定。客戶的儲存需求各有不同，由個人物品以至業務庫存。擴展後，紅盒透過迷你倉、管理式倉庫和上門迷你箱等服務，作為值得信賴的服務夥伴，全面照顧客戶不同的儲存需要。」

關於紅盒迷你倉

紅盒迷你倉於2022年獲全球領先投資機構博楓（Brookfield）收購，現為香港領先的專業儲存服務營運商，為個人及企業客戶提供靈活多元的儲存方案。公司於全港營運16個據點，服務涵蓋迷你倉、管理式倉庫及上門迷你箱。紅盒秉持創新、優質及以客為本的服務理念，致力協助客戶騰出空間，專注生活中最重要的人和事。詳情請瀏覽 www.redboxstorage.com.hk

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