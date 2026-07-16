紅盒迷你倉完成資產組合收購 營運據點翻倍 持續擴張香港業務

交易條款不予披露。

紅盒迷你倉獲全球領先投資機構博楓（Brookfield）投資，借助其國際房地產投資及資產管理經驗，推動長遠穩健發展、嚴謹資產管理，以及持續提升整體營運水平。是次收購進一步拓展其於港島、九龍及新界的業務佈局，並鞏固紅盒迷你倉作為香港卓越迷你倉領導品牌的地位。

紅盒迷你倉行政總裁鍾震南表示：「是次收購標誌着紅盒發展的重要里程碑，並再次印證我們對香港的長遠承諾。紅盒已建立成熟穩健的營運組合，持續錄得穩健的客戶需求，營運表現亦維持穩定。客戶的儲存需求各有不同，由個人物品以至業務庫存。擴展後，紅盒透過迷你倉、管理式倉庫和上門迷你箱等服務，作為值得信賴的服務夥伴，全面照顧客戶不同的儲存需要。」

關於紅盒迷你倉

紅盒迷你倉於2022年獲全球領先投資機構博楓（Brookfield）收購，現為香港領先的專業儲存服務營運商，為個人及企業客戶提供靈活多元的儲存方案。公司於全港營運16個據點，服務涵蓋迷你倉、管理式倉庫及上門迷你箱。紅盒秉持創新、優質及以客為本的服務理念，致力協助客戶騰出空間，專注生活中最重要的人和事。詳情請瀏覽 www.redboxstorage.com.hk

SOURCE RedBox Storage