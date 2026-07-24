譚仔雲南米線喜迎三十周年 展現品牌傳承與創新 支持基層婦女發展

巡禮展設有多項主題展示及互動裝置，涵蓋譚仔的經典美食、破格新品及跨界合作。除了一系列已成為香港人集體回憶的招牌米線，現場亦推出麻辣爆谷、炸醬酸菜漢堡、迷你蟹黃風味醬撈米線及炸醬罐頭等創新產品，突顯出譚仔與時並進，持續為顧客帶來驚喜。另一亮點為集團首次與百年老字號恆香老餅家合作，聯乘推出「麻辣老婆餅」，把譚仔招牌麻辣風味融入傳統港式餅食，展現品牌在保留地道特色之餘，亦勇於突破與創新。

多年來，「譚仔姐姐」在前線工作崗位上發光發亮，她們勤奮、正面的形象深受大眾喜愛，已成為集團「至誠服務」品牌DNA的重要象徵。是次三十周年活動特設「譚仔姐姐俄羅斯公仔」主題展示，以六層娃娃呈現姐姐們追夢、愛家、充滿生命力的多元身份及成長階段，並彰顯她們多年來以堅毅及溫暖撐起品牌服務文化的重要角色。

藉着三十周年誌慶，集團亦推出「譚仔姐姐俄羅斯公仔」慈善企劃，並將會為30套手繪公仔進行慈善拍賣，收益將全數捐贈予婦女動力基金（HER Fund），以支持本地基層婦女發展。是次企劃不僅讓公眾更深入了解「譚仔姐姐」制服背後的真實故事，同時響應集團「提人為本」及「潤澤社區」的ESG理念，亦進一步體現集團在推動社區共融、婦女發展及可持續發展方面的承諾。

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生表示：「譚仔始於一九九六年深水埗的一間小店，發展至如今成為『香港第一米線飲食集團*』的其中一員，一步一腳印寫下了港式米線的傳奇，並將『譚仔味』拓展至亞太區不同角落。我們非常榮幸，這份始終如一的『譚仔味』陪伴港人成長三十載，成為幾代香港人的集體回憶，並由衷感謝廣大顧客、合作夥伴及全體員工多年來的鼎力支持。」

「展望未來，集團將繼續發揮譚仔的創新精神，積極推出新口味、新產品及嶄新餐飲模式，以滿足顧客不斷轉變的口味及習慣，並將香港人喜愛的『譚仔味』進一步帶到全世界，為顧客每天帶來『Spice Up Your Day』的啖啖驚喜。同時，我們會加強與社區的連繫，扎實履行企業社會責任，為社會帶來更多正能量。」

*「譚仔雲南米線」為譚仔國際旗下其中一個米線連鎖店品牌。「香港第一米線飲食集團」是指截至2026年6月1日， 譚仔國際旗下的米線連鎖店（ 即「譚仔雲南米線」和「譚仔三哥米線」）於香港的餐廳網絡已擴展至206間，分店數量為全香港第一的米線飲食集團。

影片連結：https://drive.google.com/file/d/1vKy_ekMRaM5-eAGqPLdyR7ojR_ND2_Ia/view

圖片可於以下連結下載：https://drive.google.com/drive/folders/1kmI9fXU-4lWVmEnTk3zJfiIBYDhUDU-F?usp=sharing

關於譚仔國際有限公司

譚仔國際是香港領先的連鎖飲食集團之一，業務迅速擴展至中國內地、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞及菲律賓，餐廳總數逾250間。除自營店外，集團亦引入了合營、特許經營、戰略夥伴合作等新模式，以發展海外市場。集團的多品牌組合包括「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」和國際品牌「譚仔香港米線」，以及在香港特許經營或授權的日本餐飲品牌「丸亀製麵」及「山牛」。

憑藉高度標準化的營運流程、創新精神及追求高效的管理模式，集團致力為普羅大眾提供貼心而價格相宜的餐飲體驗，矢志把業務網絡擴展至全世界。

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