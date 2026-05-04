鎧應二十年數位看板實力 在 COMPUTEX 2026 現場見真章

領先企業正在以全新方式運用數位看板，不僅傳遞資訊，更主動創造營收、優化營運效率、鞏固品牌一致性。以下是各產業的實際效益：

零售 & 餐飲：

在消費決策的關鍵時刻精準傳遞促銷與動態菜單，行銷上線時間從數天縮短至幾分鐘，同步終結印刷成本。

在消費決策的關鍵時刻精準傳遞促銷與動態菜單，行銷上線時間從數天縮短至幾分鐘，同步終結印刷成本。 企業辦公：

以即時公告、會議室顯示與智慧導引取代過時佈告欄，讓整體工作環境隨組織動態即時同步更新。

以即時公告、會議室顯示與智慧導引取代過時佈告欄，讓整體工作環境隨組織動態即時同步更新。 飯店 & 餐旅：

打造令賓客難忘的抵達體驗——大廳展示、活動排程與個人化歡迎訊息，讓您的品牌在第一印象脫穎而出。

打造令賓客難忘的抵達體驗——大廳展示、活動排程與個人化歡迎訊息，讓您的品牌在第一印象脫穎而出。 醫療院所：

清晰的候診顯示、動線引導與即時衛教資訊，有效降低病患焦慮感，減少前台詢問量，提升就醫流程順暢度。

清晰的候診顯示、動線引導與即時衛教資訊，有效降低病患焦慮感，減少前台詢問量，提升就醫流程順暢度。 交通 & 公共空間：

即時顯示班次、站台變更與緊急廣播，確保乘客獲得準確資訊，服務滿意度大幅提升。

即時顯示班次、站台變更與緊急廣播，確保乘客獲得準確資訊，服務滿意度大幅提升。 教育機構：

從校園公告、活動看板到教室顯示與緊急通報，讓師生與訪客隨時掌握最新動態。

三大方案．一個值得信賴的平台．為您的業務量身打造

鎧應科技本次 COMPUTEX 展出陣容，全面對應各類企業佈建需求——從高穩定性工業環境，到致力於永續發展的前瞻型組織：

專業方案—強悍耐用，長期可靠

當系統無法承擔任何宕機風險，Robustie Solution 正是您需要的答案。工業級鎧應硬體搭配企業內容管理伺服器 CMS-SE，專為持續高強度運行環境而生，支援大規模多點集中管理，穩定表現始終如一，絕不妥協。



當系統無法承擔任何宕機風險，Robustie Solution 正是您需要的答案。工業級鎧應硬體搭配企業內容管理伺服器 CMS-SE，專為持續高強度運行環境而生，支援大規模多點集中管理，穩定表現始終如一，絕不妥協。 雲串流方案—您的基礎設施，您說了算

對資料主權與資安合規有高度要求的組織，選擇 Flexie Solution。以 CMS-WS 為核心的自建式平台，透過瀏覽器串流將內容從您自有硬體直接推送至各連接裝置，靈活相容、部署彈性，完整滿足最嚴格的 IT 安全與法規要求。您的看板網絡，完全掌握在您手中。



對資料主權與資安合規有高度要求的組織，選擇 Flexie Solution。以 CMS-WS 為核心的自建式平台，透過瀏覽器串流將內容從您自有硬體直接推送至各連接裝置，靈活相容、部署彈性，完整滿足最嚴格的 IT 安全與法規要求。您的看板網絡，完全掌握在您手中。 E-Paper 電子紙方案—以 ESG 為核心的永續看板

當 ESG 承諾從政策方針落實為每日營運決策，E-Paper Solution 提供了一條具體、可量化的永續實踐路徑。採用電子紙顯示技術，超低耗電設計大幅降低能源消耗，同時維持媲美紙張的清晰閱讀體驗。對零售、物流或智慧建築領域中積極落實碳排放管理與綠色營運目標的組織而言，E-Paper 電子紙方案讓每一塊看板都成為兼顧商業效益與永續承諾的雙贏投資。

您的下一個看板佈建專案，從 P1202b 展位開始

每個佈建場景都有其獨特挑戰，沒有放諸四海皆準的答案。無論您是規劃首次導入、擴充既有看板網絡，或正在尋找更穩定可靠的替代方案，鎧應科技的業務專員就在展位現場——準備好傾聽您的需求、提供專業建議，並與您一起規劃最適合的整合路徑。

AV 系統整合商、代理商、經銷商及企業 IT 決策人員：帶著您的專案需求與疑問來到 P1202b 展位。現場實機展示、一對一業務洽談、真實可行的整合方案——讓您帶著清晰的下一步離開。

展覽資訊

展覽名稱：COMPUTEX 2026

展覽日期：2026 年 6 月 2 日至 5 日

展覽地點：南港展覽館二館一樓，台北

展位編號：P1202b

每一塊螢幕背後，值得信賴的技術根基

每一塊從未當機的螢幕背後，都有一個為可靠性而生的平台在默默支撐。鎧應科技自 2004 年起，便持續打造這樣的平台。總部位於台灣台北，鎧應科技設計並製造專業數位看板硬體與軟體，為全球逾 100 個國家的企業客戶提供日復一日不間斷的穩定服務，涵蓋零售、飯店、企業辦公、醫療、交通及教育等多元產業。

二十年深耕、百國實績、無數成功佈建案例，鎧應科技的競爭力，不來自行銷話術，而來自全球客戶的長期信賴與持續選擇。

SOURCE 鎧應科技股份有限公司