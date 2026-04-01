鎧應科技 2026 Touch Taiwan 重磅登場 AI 內容生成 × 電子紙永續 × 台灣自主資安，重新定義智慧顯示未來

台北2026年4月1日 /美通社/ -- AI 爆發、永續浪潮席捲全球，數位看板已成企業最前線的溝通中樞，同時也面臨日益嚴峻的資安挑戰。鎧應科技以 20 年台灣自主研發實力，攜三大突破性方案，進駐 2026 Touch Taiwan（4 月 8–10 日，南港展覽館 1 館 4 樓 N1019）。

資安：鎧應的核心 DNA 100% 台灣研發，從底層 OS 到應用軟體全自主掌控，無外包黑盒子。專屬 Linux 架構封鎖惡意入侵，內建加密傳輸、防火牆、IP 存取控制，CMS 伺服器本地化部署確保數據主權。政府、醫療、教育等高資安需求場域已廣泛採用，信賴有據。

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地點：2026 年 4 月 8–10 日｜南港展覽館 1 館 4 樓 N1019

SOURCE 鎧應科技股份有限公司